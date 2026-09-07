Θυρίδες: Το «φετίχ» της Αριστεράς που αντέχει 11 χρόνια
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Θυρίδες: Το «φετίχ» της Αριστεράς που αντέχει 11 χρόνια

Η αναφορά του Γιώργου Παππά της ΕΛΑΣ στις τραπεζικές θυρίδες επανέφερε μνήμες νωπές και ξύπνησε αντανακλαστικά που φαίνεται πως θα ξυπνούν για πολλά χρόνια ακόμη μιας και από το 2015 και τα capital controls απέχουμε μόνον 11 χρόνια

Θυρίδες: Το «φετίχ» της Αριστεράς που αντέχει 11 χρόνια
Οι τραπεζικές θυρίδες φαίνεται να αποτελούσαν ανέκαθεν ένα σχεδόν φετίχ της Αριστεράς μιας και αυτή ασχολήθηκε ενδελεχώς επί σειρά ετών με το θέμα. Ο κ. Γρηγόρης Παππάς τομεάρχης Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), που συνδέεται πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα, μίλησε στις 3 Σεπτεμβρίου 2026 για την «πατριωτική εισφορά» του 1% και όπως είπε, στο πλαίσιο της καταγραφής της περιουσίας θα μπορούσαν να καταγραφούν ακόμη και κοσμήματα ή άλλα αντικείμενα αξίας που βρίσκονται σε τραπεζικές θυρίδες επαναφέροντας μνήμες του πρόσφατου παρελθόντος και επιβεβαιώνοντας το γνωστό φετίχ της αριστεράς με το θέμα.


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