Θυρίδες: Το «φετίχ» της Αριστεράς που αντέχει 11 χρόνια

Η αναφορά του Γιώργου Παππά της ΕΛΑΣ στις τραπεζικές θυρίδες επανέφερε μνήμες νωπές και ξύπνησε αντανακλαστικά που φαίνεται πως θα ξυπνούν για πολλά χρόνια ακόμη μιας και από το 2015 και τα capital controls απέχουμε μόνον 11 χρόνια