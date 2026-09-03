Το κλίμα, οι longlife περιοδείες και τα τραπεζώματα της ΔΕΘ, ο αυτοθαυμασμός των Σαμαράδων και η… «νέα Θεσσαλονίκη» του Τσίπρα, τι γυρεύει η Τρ. Πειραιώς στη Λάρισα

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Μην πω ότι έχει μετακομίσει από την αρχή της εβδομάδας σχεδόν η μισή, με υπουργούς και στελέχη από τη Λάρισα και πάνω σε μια άτυπη προεκλογική εκστρατεία που απ’ ό,τι καταλαβαίνω θα είναι η μακρύτερη της ιστορίας, ξεκίνησε από τώρα και θα πάει μέχρι τις κάλπες την Άνοιξη, μην είναι και κοντά καλοκαίρι, αφού μην ξεχνάτε ότι τον Μάιο έχουμε και Πάσχα. Όσον αφορά το κλίμα στη Βόρεια Ελλάδα για τη γαλάζια παράταξη οι εκτιμήσεις διαφέρουν. Άλλοι υπουργοί και πολιτικοί παράγοντες θεωρούν ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο άσχημα μετά από εφτά χρόνια, αντιθέτως ο κόσμος ακούει και μαζεύεται στις συγκεντρώσεις υπουργών. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που βλέπουν ότι… λείπουν 15 μονάδες από το 40% του 2023, αλλά αυτό χοντρικά το ξέραμε. Στη Βόρεια Ελλάδα η ΝΔ είναι περίπου στο 25%, αλλά στην Αθήνα πατάει άνετα το 30% και έτσι βγαίνει και ένας μέσος όρος πρόθεσης στις δημοσκοπήσεις του 26,5-27%. Αν υπολογίσει κανείς με βάση την εκτίμηση και το γεγονός ότι θα τρέξει η προεκλογική εκστρατεία, βασίμως εκτιμάται ότι η ΝΔ θα έχει ένα 30% στην πρώτη κάλπη, αν υπάρξει και δεύτερη. Επαναλαμβάνω, αν οι δημοσκοπήσεις είναι σωστές.Τραπεζώματα…-Την Παρασκευή θα γίνεται χαμός από υπουργικές εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία της πόλης, λίγο πριν από το φινάλε της εβδομάδας -μεταξύ άλλων- έχουν προγραμματισμένες εκδηλώσεις ο Θανάσης Κοντογεώργης με τον Άκη Σκέρτσο, η Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, η Σοφία Ζαχαράκη, ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Μαργαρίτης Σχοινάς, από τον οποίον είναι πολύ πιθανό να περάσει και μια βόλτα ο Κ.Μ πριν πάει στο Electra Palace για τη σύντομη συνάντηση με τους δημοσιογράφους στο roof garden, όπου παγίως βγαίνουν περισσότερες selfies από ειδήσεις. Την Παρασκευή, στη «Διαγώνιο», το οικονομικό επιτελείο καλεί παράγοντες και βουλευτές της Βορείου Ελλάδος, για σουτζουκάκια και κουτσομπολιό. Το Σάββατο ο Βασίλης Κικίλιας προσκαλεί φίλους και γνωστούς στο Canteen μετά την ομιλία του πρωθυπουργού για φαγητό και ποτό, ενώ με πολιτικούς του φίλους δίνει ραντεβού και ο Άδωνις Γεωργιάδης. Υπάρχουν επίσης και κεντρικά οργανωμένα events: εκτός από το κάλεσμα του κυβερνητικού εκπροσώπου στο Electra, όπου πηγαίνει και ο Κ.Μ, η ΟΝΝΕΔ κάνει το κεντρικό της ποτό στο Ark της Μητροπόλεως, ενώ το βράδυ του Σαββάτου θα τηρηθεί η ετήσια συνήθεια της Γραμματείας Οργανωτικού της ΝΔ να καλεί μέλη και φίλους στο Shelter της Αγίου Μηνά. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι φουλ ρεζερβέ είναι το ανανεωμένο Clochard, το Duck, που άνοιξε στη θέση του Clochard δίπλα στο Excelsior, το Marea, οι Επτά Θάλασσες, το Grada Nuevo, η Μαύρη Θάλασσα και άλλα. Θα δούμε αν ο Κ.Μ. θα τηρήσει τη σαββατιάτικη παράδοση να τρώει στο Οψοποιών Μαγγανείαι εκτός κέντρου.Στον Σαμαρά αυτοθαυμάζονται-«Μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση» σκέφτονται στο επιτελείο του Σαμαρά που είδαν την παρέμβασή του για το «άλλο φύλο» στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ να γίνεται κεντρικό θέμα συζήτησης και να ανοίγει κουβέντα με υπουργούς και βουλευτές. Το πιο ενδιαφέρον όμως ήταν το άρθρο που έγραψε στο facebook ο Θανάσης Κ. που για όσους δεν γνωρίζουν είναι πραγματικό πρόσωπο και είναι πολύ στενός -πιο στενός δεν γίνεται- συνεργάτης του Σαμαρά. Το εκτενές άρθρο τιτλοφορείται «Πανικός» και αναφέρεται στον «πανικό» που διαγιγνώσκει το επιτελείο Σαμαρά στο αντίστοιχο του Μ.Μ. Βέβαια αυτός ο συνεργάτης εκτιμούσε προ καιρού σε συνομιλητές του ότι ένα κόμμα Σαμαρά έχει «δυναμική» και για αξιωματική αντιπολίτευση, με βάση τις διαθέσιμες δεξαμενές. Και μένα με κάλεσε ο Ρούπερτ Μέρντοχ να πούμε τα εκδοτικά μας μετά το γεύμα του με το ζεύγος Μητσοτάκη, αλλά δεν προλάβαινα!Κασιδιάρης (2)-Σε συνέχεια όσων έγραψα χθες, για τον τρόπο που αναζητεί ο Κασιδιάρης να κατέβει με κόμμα στη Βουλή -ξεπερνώντας τις νομικές δυσκολίες- μου είπαν ότι ένας πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών ονόματι Δημητροκάλης κατέθεσε προ ενός έτους αίτηση για νέο κόμμα. Το λένε «Συμμαχία Ελλήνων» και μέσω αυτού θα εμφανιστεί στο τέλος ο Κασιδιάρης. Δεν ξέρω αν ισχύει αλλά πληροφορία είναι, μάλιστα μου προσέθεσε ότι υπάρχει κόμμα και μερικοί άλλοι «ξέμπαρκοι» ακροδεξιοί βουλευτές που θα ενταχθούν εκεί.Αμηχανία-Χωρίς προσκλήσεις, χωρίς VIP ταξιθεσία, χωρίς κεντρική κινητοποίηση, αλλά τελικά δεν άντεξαν αρκετοί από τους ανεξάρτητους ή πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και έσπευσαν χθες στο Porto Palace, στη Θεσσαλονίκη, για να δώσουν το «παρών» στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Συμεών Κεδίκογλου, Γιώργος Καραμέρος, Γιάννης Σαρακιώτης, Βασίλης Κόκκαλης και Κώστας Ζαχαριάδης ήταν μερικοί από τους παλιούς «συντρόφους» που εμφανίστηκαν στην ομιλία, σκορπίζοντας αρκετή… αμηχανία. Ναι μεν στους ίδιους δεν «πήγαινε η καρδιά» να λείπουν από τη Θεσσαλονίκη, έχοντας και τις μνήμες… του κυβερνητικού παρελθόντος, στους δε παροικούντες στην Αμαλίας μάλλον περίσσεψε η αμηχανία, αφού με το ζόρι και όχι μόνο κρατήθηκαν και πολλοί ακόμη από τους ανεξάρτητους βουλευτές, για να μην εμφανιστούν αλά παλαιά και ομαδικώς!Φίλια πυρά-Περιχαρείς, βέβαια, με τη χθεσινή ομιλία Τσίπρα και τα… securonomics είναι στην Κουμουνδούρου, αφού θεωρούν πως «το γήπεδο είναι πλέον άδειο» στα αριστερά, μετά τη «δεξιά στροφή» του πρώην αρχηγού τους. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι όσοι παρακολουθούσαν ζωντανά την ομιλία από το διαδίκτυο, ετοιμάζοντας τη φαρέτρα της αποδόμησής της. Άσε που στα του δημοσιονομικού χώρου στην Κουμουνδούρου δεν φαίνεται να διακρίνουν και πολλές διαφορές από εκείνα της ΝΔ, λένε οι πούροι αριστεροί, η Ρένα και το παρεάκι. Τι να σας πω τώρα, ότι δεν θυμόμαστε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και πού κατέληξε;Η «νέα Θεσσαλονίκη» Τσίπρα