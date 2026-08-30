OpenAI: Δώρα στους υπαλλήλους ελβετικά ρολόγια αξίας 1 εκατ. ευρώ

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«Ο χρόνος έχει σημασία. Όχι μόνο για να δημιουργούμε, αλλά και για να αντιλαμβανόμαστε. Παρατηρούμε. Και μετά ακολουθούμε τον παλμό. Τίποτα γύρω μας δεν είναι ουδέτερο. Κινείται. Αντιδρά. Ό,τι ακολουθεί προκύπτει από αυτό», αναφέρει σε μια ανάρτησή της στο Instagram, η μικρή ελβετική εταιρία ωρολογοποιίας Vanguart.
Τα πρώτα βήματα
Η ανεξάρτητη εταιρία γεννήθηκε το 2017 στο σαλόνι του συνιδρυτή Axel Leuenberger στη Βασιλεία, ο οποίος ένωσε τις δυνάμεις του με τον Jérémy Freléchox, βετεράνο της Audemars Piguet Renaud et Papi, τον σχεδιαστή Thierry Fischer και τον Mehmet Koruturk, ο οποίος χρηματοδότησε το εγχείρημα και εκτελεί πλέον χρέη προέδρου. Τα πρώτα βήματα των τεσσάρων επιχειρηματιών ήταν αργά, αλλά σταθερά. Έχτισαν την Vanguart με τους δικούς τους όρους, με προσπάθεια και με διαρκή βελτίωση ώστε να αγγίξουν το τέλειο αποτέλεσμα. Αντλώντας έμπνευση από ό,τι τους περιβάλλει, οι τέσσερις συνοδοιπόροι εστίασαν στην αντοχή, το φινίρισμα, τη δομή του ρολογιού. Όπως επισημαίνει η εταιρία, κάθε επιφάνεια επεξεργάζεται μέχρι να επιτευχθεί ομοιόμορφο βάθος χρώματος, κάθε σημείο μελετάται ώστε να αιχμαλωτίζει το φως και τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη του. Όλα τοποθετούνται με πρόθεση.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Τα πρώτα βήματα
Η ανεξάρτητη εταιρία γεννήθηκε το 2017 στο σαλόνι του συνιδρυτή Axel Leuenberger στη Βασιλεία, ο οποίος ένωσε τις δυνάμεις του με τον Jérémy Freléchox, βετεράνο της Audemars Piguet Renaud et Papi, τον σχεδιαστή Thierry Fischer και τον Mehmet Koruturk, ο οποίος χρηματοδότησε το εγχείρημα και εκτελεί πλέον χρέη προέδρου. Τα πρώτα βήματα των τεσσάρων επιχειρηματιών ήταν αργά, αλλά σταθερά. Έχτισαν την Vanguart με τους δικούς τους όρους, με προσπάθεια και με διαρκή βελτίωση ώστε να αγγίξουν το τέλειο αποτέλεσμα. Αντλώντας έμπνευση από ό,τι τους περιβάλλει, οι τέσσερις συνοδοιπόροι εστίασαν στην αντοχή, το φινίρισμα, τη δομή του ρολογιού. Όπως επισημαίνει η εταιρία, κάθε επιφάνεια επεξεργάζεται μέχρι να επιτευχθεί ομοιόμορφο βάθος χρώματος, κάθε σημείο μελετάται ώστε να αιχμαλωτίζει το φως και τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη του. Όλα τοποθετούνται με πρόθεση.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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