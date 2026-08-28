Αρχαίο σιτάρι αναβίωσε από 20 στάχυα που ήταν κρυμμένα σε ένα βάζο

Ένας οικονομολόγος έσωσε από την εξαφάνιση την αρχαία ποικιλία Margherito, χάρη στα λιγοστά στάχυα που είχε διατηρήσει ο παππούς του πριν 40 χρόνια