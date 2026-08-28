Αρχαίο σιτάρι αναβίωσε από 20 στάχυα που ήταν κρυμμένα σε ένα βάζο
Αρχαίο σιτάρι αναβίωσε από 20 στάχυα που ήταν κρυμμένα σε ένα βάζο
Ένας οικονομολόγος έσωσε από την εξαφάνιση την αρχαία ποικιλία Margherito, χάρη στα λιγοστά στάχυα που είχε διατηρήσει ο παππούς του πριν 40 χρόνια
Οι αποχρώσεις του λευκού από τα ηφαιστειακά πετρώματα, το τιρκουάζ της θάλασσας, το κίτρινο από τα αγριολούλουδα που «βάφουν» τους βράχους, το κόκκινο από τις στέγες των ιστορικών κατοικιών και οι παστέλ προσόψεις τους, συνθέτουν μια ξεχωριστή παλέτα. Το Λίπαρι είναι ένας ζωντανός καμβάς που γοητεύει με τη φυσική του ομορφιά τους επισκέπτες. Το μεγαλύτερο από τα επτά κατοικημένα νησιά των Αιολίδων Νήσων, στη Νότια Ιταλία, είναι γνωστό για την εξόρυξη ελαφρόπετρας, το εντυπωσιακό κάστρο και τον γλυκό οίνο Malvasia. Αυτό που λίγοι, ωστόσο, γνωρίζουν, είναι ότι κρύβει στα σπλάχνα του ένα καλά φυλαγμένο μυστικό: το αρχαίο σιτάρι Margherito.
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