Βρέθηκε το κοίτασμα που τα αλλάζει όλα και η Ελλάδα σήμερα

Οι νέες ανακαλύψεις λιθίου στην Ασία αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η παγκόσμια μάχη για τις μπαταρίες εντείνεται. Η Κίνα ενισχύει τη θέση της, η Ευρώπη αναζητά επειγόντως εναλλακτικές πηγές και το μεγάλο ερώτημα είναι εάν η αύξηση της προσφοράς μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη φθηνότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η μάχη για το λίθιο εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες γεωπολιτικές και βιομηχανικές αναμετρήσεις της νέας εποχής. Και αυτό γιατί πίσω από κάθε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, κάθε μεγάλη μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και ένα σημαντικό μέρος των σύγχρονων φορητών ηλεκτρονικών συσκευών βρίσκεται μια τεχνολογία που εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις μπαταρίες ιόντων λιθίου...







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