Βαρεθείτε: Κάνει καλό αποδεδειγμένα
Βαρεθείτε: Κάνει καλό αποδεδειγμένα
Οι μικρές στιγμές πλήξης μέσα στην ημέρα μπορεί να αποδειχθούν σημαντικές για τη λειτουργία του εγκεφάλου και την επαφή με τον εαυτό μας
«Βαριέμαι!». Απελπισμένο, με βαρύ σώμα και χέρια που κρέμονται, το παιδί περιφέρεται στο χώρο. Πέφτει στον καναπέ και ζητά από τη μαμά ή τον μπαμπά μια σανίδα σωτηρίας. Θέλει απεγνωσμένα να δώσει τέλος στο «μαρτύριο» της βαρεμάρας ή μήπως εφευρίσκει τρόπους για να αποκτήσει πιο εύκολη πρόσβαση στο τάμπλετ; Εκεί ο γονιός έχει δυο επιλογές. Να σκαρφιστεί ιδέες για δημιουργική απασχόληση, οι οποίες το πιθανότερο θα απορριφθούν στο δευτερόλεπτο ή να παραιτηθεί από την προσπάθεια και να παραδοθεί στο κάλεσμα της μοίρας: την οθόνη. Μήπως, όμως, τελικά η βαρεμάρα κάνει καλό;
Έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε αυτές τις κενές στιγμές ως κάτι αρνητικό. Μόλις συνειδητοποιήσουμε ότι η ανία πλησιάζει, σπεύδουμε να την αποκρούσουμε. Είτε πρόκειται για παιδιά, είτε πρόκειται για ενήλικες. Μόλις εμφανιστεί, την καλύπτουμε με ατελείωτο σκρολάρισμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με φαγητό ή με κάποια άλλη μορφή άμεσης απασχόλησης. Όμως, η επιστήμη δείχνει ότι η πλήξη δεν είναι απαραίτητα χάσιμο χρόνου. Μπορεί να ωφελεί σημαντικά τον εγκέφαλο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε αυτές τις κενές στιγμές ως κάτι αρνητικό. Μόλις συνειδητοποιήσουμε ότι η ανία πλησιάζει, σπεύδουμε να την αποκρούσουμε. Είτε πρόκειται για παιδιά, είτε πρόκειται για ενήλικες. Μόλις εμφανιστεί, την καλύπτουμε με ατελείωτο σκρολάρισμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με φαγητό ή με κάποια άλλη μορφή άμεσης απασχόλησης. Όμως, η επιστήμη δείχνει ότι η πλήξη δεν είναι απαραίτητα χάσιμο χρόνου. Μπορεί να ωφελεί σημαντικά τον εγκέφαλο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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