Θα έρθει τελικά η μεγαλύτερη επιδότηση για αυτοκίνητο που έχει δοθεί ποτέ στην Ελλάδα;

Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, το πολυσυζητημένο «Κοινωνικό Leasing» ηλεκτρικών αυτοκινήτων φαίνεται να απομακρύνεται χρονικά, παρά το γεγονός ότι πριν από λίγους μήνες έμοιαζε να βρίσκεται πολύ κοντά στην υλοποίησή του. Η υπόθεση του Κοινωνικού Leasing, ενός από τα πλέον φιλόδοξα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα, φαίνεται πλέον να μπαίνει σε διαφορετική τροχιά

Η ελληνική κυβέρνηση υπέβαλε στις 6 Αυγούστου αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενεργοποίηση της νέας ρήτρας διαφυγής για την Ενέργεια, με στόχο να δημιουργηθεί πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος για επενδύσεις ενεργειακής ανθεκτικότητας τα επόμενα χρόνια. Οι εκτιμήσεις τοποθετούν το ύψος των επενδύσεων που μπορεί να κινητοποιηθούν περίπου στο 1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2028, ενώ σε ορισμένα σενάρια το συνολικό περιθώριο μπορεί να προσεγγίσει ακόμη και τα 1,5 δισ. ευρώ.





ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ