Μια εντυπωσιακή κατοικία-κόσμημα με θέα στο απέραντο μπλε της νότιας Κρήτης
Μια εντυπωσιακή κατοικία-κόσμημα με θέα στο απέραντο μπλε της νότιας Κρήτης
Στην Αγία Γαλήνη, στη νότια ακτή της Κρήτης, το γραφείο Deca architecture ανέλαβε τη σύνθεση μιας κατοικίας που συνομιλεί με το τοπίο
Το Ring House, έργο 393 τετραγωνικών μέτρων είναι μια απάντηση στην ένταση ενός τόπου επιβλητικά όμορφου και απαιτητικού: μια κατοικία που δημιουργεί το δικό της ήπιο μικροκλίμα και, σαν ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα, αναδύεται με ομαλότητα από ένα σκληρό φυσικό περιβάλλον.
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