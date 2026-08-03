Πόσο κοστίζει ένα τραγούδι; Η μεγάλη αγορά των μουσικών καταλόγων
Πόσο κοστίζει ένα τραγούδι; Η μεγάλη αγορά των μουσικών καταλόγων
Δεν μιλάμε για εκείνο που έρχεται να συμπληρώσει την playlist της εβδομάδας πριν χαθεί, ίσως αμετάκλητα, από το ακουστικό μας τοπίο αλλά εκείνο που έχει κατοχυρωθεί στη μουσική μας συνείδηση ως κλασικό
Το κομμάτι Bohemian Rhapsody των Queen μας δίνει το ιδανικό παράδειγμα. Όλοι το έχουμε ακούσει. Ηχογραφήθηκε το 1975, διαρκεί λιγότερο από έξι λεπτά και επιβιώνει έως τις μέρες μας ως σύμβολο της μαζικής κουλτούρας. Εντυπωσιακό, έτσι; Η φωνή του Φρέντι Μέρκιουρι επιστρέφει κάθε τόσο στα ραδιόφωνα, ενώ η παρουσία του τραγουδιού στις πλατφόρμες μοιάζει αυτονόητη. Και δεν σταματάμε εδώ. Το ακούμε σε ταινίες και διαφημίσεις, πωλείται ακόμη σε δίσκους, πωλείται ως ιδέα σε μπλουζάκια, κούπες καφέ και εισιτήρια για θεάματα που ανακυκλώνουν τον μύθο των Queen. Κάθε νέα εμφάνισή του αφήνει πίσω της ένα χρηματικό ίχνος. Στο φόντο των συμβολισμών και των συναισθημάτων που εκπέμπει το οπερατικό ροκ δημιούργημα των Queen έχει αναπτυχθεί μια βιομηχανία που επενδύει στην αντοχή του στον χρόνο.
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