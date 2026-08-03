Πόσο κοστίζει ένα τραγούδι; Η μεγάλη αγορά των μουσικών καταλόγων

Δεν μιλάμε για εκείνο που έρχεται να συμπληρώσει την playlist της εβδομάδας πριν χαθεί, ίσως αμετάκλητα, από το ακουστικό μας τοπίο αλλά εκείνο που έχει κατοχυρωθεί στη μουσική μας συνείδηση ως κλασικό