Η λίστα με τους 60 οικονομικούς παραθαλάσσιους προορισμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα
Η λίστα με τους 60 οικονομικούς παραθαλάσσιους προορισμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα
Η αύξηση του κόστους στα νησιά οδηγεί ολοένα περισσότερες οικογένειες σε προορισμούς με εύκολη οδική πρόσβαση, ανταγωνιστικές τιμές και υψηλή ποιότητα διαμονής
Οι καλοκαιρινές διακοπές αποτελούν για χιλιάδες ελληνικές οικογένειες μία από τις σημαντικότερες περιόδους του χρόνου. Ωστόσο, η συνεχής αύξηση του συνολικού κόστους των διακοπών, τόσο στη διαμονή όσο και στις μετακινήσεις, έχει οδηγήσει ολοένα και περισσότερους ταξιδιώτες στην αναζήτηση ποιοτικών αλλά οικονομικότερων επιλογών, με την ηπειρωτική Ελλάδα να κερδίζει συνεχώς έδαφος.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα εγγεγραμμένα καταλύματα στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης για το χρονικό διάστημα 17 έως 22 Αυγούστου 2026, καταγράφονται περισσότεροι από 60 παραθαλάσσιους προορισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, όπου μία τετραμελής οικογένεια μπορεί να πραγματοποιήσει διακοπές πέντε διανυκτερεύσεων με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος διαμονής. Οι τιμές αφορούν κατοικίες κατάλληλες για τετραμελή οικογένεια και αποτυπώνουν τις χαμηλότερες διαθέσιμες τιμές που καταγράφηκαν κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της έρευνας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα εγγεγραμμένα καταλύματα στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης για το χρονικό διάστημα 17 έως 22 Αυγούστου 2026, καταγράφονται περισσότεροι από 60 παραθαλάσσιους προορισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, όπου μία τετραμελής οικογένεια μπορεί να πραγματοποιήσει διακοπές πέντε διανυκτερεύσεων με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος διαμονής. Οι τιμές αφορούν κατοικίες κατάλληλες για τετραμελή οικογένεια και αποτυπώνουν τις χαμηλότερες διαθέσιμες τιμές που καταγράφηκαν κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της έρευνας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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