Πώς να μην γυρίσετε κουρασμένοι μετά τις διακοπές
Πώς να μην γυρίσετε κουρασμένοι μετά τις διακοπές
Ποια τα συχνά λάθη που κάνουμε και πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε για να απολαύσουμε κάθε στιγμή των διακοπών
Δεν είναι λίγοι όσοι επιστρέφουν από τις διακοπές πιο κουρασμένοι από πριν. Παρά τις λίγες ημέρες μακριά από τη δουλειά δε νιώθουν ξεκούραστοι ούτε χαλαροί. Δεν φταίει ότι δεν πέρασαν καλά, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τις οργάνωσαν δεν τους ευνόησε. Οι διακοπές δεν εξαρτώνται μόνο από τη διάρκειά τους, αλλά και από το πώς αξιοποιήθηκε ο χρόνος αυτός. Λίγες μόνο συμβουλές κατά τον σχεδιασμό τους μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμες ώστε να απολαύσετε όλα τα οφέλη από το ταξίδι σας.
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