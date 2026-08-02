Οικογένεια Πιστιόλα (Agrino): Το στοίχημα της υπεραξίας για ένα παγκόσμιο ταξίδι

Με επενδύσεις 20 εκατ. ευρώ, σχέδια για εξαγορές και μεγαλύτερη διεθνοποίηση, η Agrino ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξής της, επιδιώκοντας να δημιουργήσει μεγαλύτερη αξία από την ελληνική πρώτη ύλη