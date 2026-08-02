Οικογένεια Πιστιόλα (Agrino): Το στοίχημα της υπεραξίας για ένα παγκόσμιο ταξίδι
Οικογένεια Πιστιόλα (Agrino): Το στοίχημα της υπεραξίας για ένα παγκόσμιο ταξίδι
Με επενδύσεις 20 εκατ. ευρώ, σχέδια για εξαγορές και μεγαλύτερη διεθνοποίηση, η Agrino ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξής της, επιδιώκοντας να δημιουργήσει μεγαλύτερη αξία από την ελληνική πρώτη ύλη
Πριν γίνει ρυζογκοφρέτα, πριν γίνει chips, πριν πάρει θέση στο ράφι ενός σούπερ μάρκετ στην Αθήνα, στο Λονδίνο ή στο Τορόντο, το προϊόν της Agrino ξεκινά από ένα ελληνικό χωράφι. Και ίσως εκεί να βρίσκεται η ουσία της στρατηγικής που ακολουθεί σήμερα η ιστορική οικογενειακή βιομηχανία. Εβδομήντα χρόνια μετά την ίδρυσή της, επενδύει στη μεταποίηση, στην καινοτομία και την εξωστρέφεια με στόχο να δημιουργήσει μεγαλύτερη αξία από την ελληνική πρώτη ύλη, σε μια περίοδο που η ίδια η παραγωγική βάση της χώρας δοκιμάζεται.
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Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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