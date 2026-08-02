Οικογένεια Πιστιόλα (Agrino): Το στοίχημα της υπεραξίας για ένα παγκόσμιο ταξίδι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικογένεια Πιστιόλα (Agrino): Το στοίχημα της υπεραξίας για ένα παγκόσμιο ταξίδι

Με επενδύσεις 20 εκατ. ευρώ, σχέδια για εξαγορές και μεγαλύτερη διεθνοποίηση, η Agrino ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξής της, επιδιώκοντας να δημιουργήσει μεγαλύτερη αξία από την ελληνική πρώτη ύλη

Οικογένεια Πιστιόλα (Agrino): Το στοίχημα της υπεραξίας για ένα παγκόσμιο ταξίδι
Πριν γίνει ρυζογκοφρέτα, πριν γίνει chips, πριν πάρει θέση στο ράφι ενός σούπερ μάρκετ στην Αθήνα, στο Λονδίνο ή στο Τορόντο, το προϊόν της Agrino ξεκινά από ένα ελληνικό χωράφι. Και ίσως εκεί να βρίσκεται η ουσία της στρατηγικής που ακολουθεί σήμερα η ιστορική οικογενειακή βιομηχανία. Εβδομήντα χρόνια μετά την ίδρυσή της, επενδύει στη μεταποίηση, στην καινοτομία και την εξωστρέφεια με στόχο να δημιουργήσει μεγαλύτερη αξία από την ελληνική πρώτη ύλη, σε μια περίοδο που η ίδια η παραγωγική βάση της χώρας δοκιμάζεται.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης