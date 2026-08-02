Από στρατόπεδα σε κατοικίες, νοσοκομεία και επιχειρηματικά πάρκα – Επενδύσεις άνω του €1 δισ. αλλάζουν το real estate

Το στρατόπεδο Αντισυνταγματάρχη Μιχαήλ Πλέσσα που θα στεγάσει τις κεντρικές υπηρεσίες της ΔΕΗ είναι ένα από τα δεκάδες σε όλη την Ελλάδα που αλλάζουν χρήση