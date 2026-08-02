Από στρατόπεδα σε κατοικίες, νοσοκομεία και επιχειρηματικά πάρκα – Επενδύσεις άνω του €1 δισ. αλλάζουν το real estate
Από στρατόπεδα σε κατοικίες, νοσοκομεία και επιχειρηματικά πάρκα – Επενδύσεις άνω του €1 δισ. αλλάζουν το real estate
Το στρατόπεδο Αντισυνταγματάρχη Μιχαήλ Πλέσσα που θα στεγάσει τις κεντρικές υπηρεσίες της ΔΕΗ είναι ένα από τα δεκάδες σε όλη την Ελλάδα που αλλάζουν χρήση
Διασχίζοντας τη λεωφόρο Μεσογείων, ακριβώς απέναντι από το νοσοκομείο «Σωτηρία», αντικρίζει κανείς ένα από τα μεγαλύτερα σύγχρονα εργοτάξια στην Αθήνα. Γερανοί, μπουλντόζες, φορτηγά, συνεργεία μηχανικών, τεχνικών και εργατών δουλεύουν εδώ και καιρό στο φουλ για να κατασκευαστεί στην ώρα του το νέο υπερσύγχρονο βιοκλιματικό κτίριο που θα φιλοξενήσει τις κεντρικές υπηρεσίες της ΔΕΗ. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, στον ίδιο χώρο, περίπου 19 στρεμμάτων, βρισκόταν το στρατόπεδο Αντισυνταγματάρχη Μιχαήλ Πλέσσα. Οι περαστικοί διαπίστωναν με έκπληξη ότι δεν απείχε παρά ελάχιστα από το στρατόπεδο Παπάγου, δηλαδή το Πεντάγωνο. Μόλις ένα οικοδομικό τετράγωνο χωρίζει τις δύο εγκαταστάσεις, κάτι λιγότερο από 150 μέτρα. Στον αριθμό 211 της Μεσογείων το πρώην στρατόπεδο Πλέσσα, στο 227-231 το Πεντάγωνο.
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