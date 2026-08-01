Ο Αστέρας Βουλιαγμένης στην εποχή Προκοπίου – Η νέα στρατηγική και οι στόχοι
Ο Αστέρας Βουλιαγμένης στην εποχή Προκοπίου – Η νέα στρατηγική και οι στόχοι
Τι αποτυπώνουν οι οικονομικές καταστάσεις - Ο Αστέρας Βουλιαγμένης, υπό τον Γ. Προκοπίου, θέτει ως κεντρικό στόχο να αποτελέσει τουριστικό αξιοθέατο των νοτίων προαστίων
Aνανέωση συνεργασιών, νέα στελέχη και νέα στρατηγική «καθώς, πλέον, πρωτεύων στόχος είναι το συγκρότημα να αποτελεί ένα τουριστικό αξιοθέατο των νοτίων προαστίων και να διαμορφώσει μια νέα κουλτούρα στην ελληνική φιλοξενία» επιδιώκει η Αστηρ Παλάς Βουλιαγμένης που φιλοξενεί και το ξενοδοχείο Four Seasons της Αθήνας.
Τα πρώτα δείγματα γραφής για τη ριζική όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική έκθεση της διοίκησης ήταν ήδη τη χρήση 2025, και λόγω της μεταβίβασης των μετοχών της μητρικής εταιρείας κάτω από τον έλεγχο του εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Τα πρώτα δείγματα γραφής για τη ριζική όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική έκθεση της διοίκησης ήταν ήδη τη χρήση 2025, και λόγω της μεταβίβασης των μετοχών της μητρικής εταιρείας κάτω από τον έλεγχο του εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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