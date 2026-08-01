Ο επιχειρηματίας που μας καλεί στη Μύκονο
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Ο επιχειρηματίας που μας καλεί στη Μύκονο

Από το ξυλουργείο του πατέρα του και το πέτρινο σπιτάκι των 40 τμ στο success story. Η παράδοση, η αγάπη στη Μύκονο και οι παιδικές αναμνήσεις ώθησαν τον Μάκη Κουσαθανά να δημιουργήσει το πιο ιδιαίτερο boutique hotel στο νησί των ανέμων

Ο επιχειρηματίας που μας καλεί στη Μύκονο

Σύμφωνα με τον μύθο, η μυκονιάτικη περιοχή της Αλεόμανδρας διέθετε τους ιερούς στάβλους της Δήλου, όπου φιλοξενούνταν τα άλογα του Απόλλωνα. Σήμερα, το boutique hotel Kalesma Mykonos -το οποίο βραβεύτηκε ως ένα από τα κορυφαία της Ευρώπης- αναδύεται από την ίδια γη, ένα μέρος όπου η κληρονομιά και η σύγχρονη φινέτσα συναντώνται αρμονικά.

Το Kalesma, που σημαίνει «πρόσκληση» στα ελληνικά, είναι κάτι περισσότερο από μια διαμονή… είναι ένα ταξίδι στην ψυχή της Μυκόνου, μια πρόσκληση για επανασύνδεση με αυτό που είναι πραγματικό, στοιχειώδες και διαρκές.

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