Ο Σαλμάς και ο Σαμαράς, όταν το ΠΑΣΟΚ τα μπλέκει (καιρό είχαν), η επέτειος, πώς ευτελίζεται μια ιστορική επέτειος, τα εξοπλιστικά και η στέγη
Ο Σαλμάς και ο Σαμαράς, όταν το ΠΑΣΟΚ τα μπλέκει (καιρό είχαν), η επέτειος, πώς ευτελίζεται μια ιστορική επέτειος, τα εξοπλιστικά και η στέγη
Χαίρετε, καιρό έχω να σας γράψω για το ΠΑΣΟΚ, τους άφησα λίγες ημέρες και… τα κάνανε ρόιδο πάλι τα παιδιά
Λοιπόν, βγήκε πρώτα ο Δουδωνής και είπε ότι ο Τσίπρας είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων γιατί ο Μπεντενιώτης (που είναι δικός του), έχει κάποια διοικητική θέση σ’ ένα απ’ αυτά. Η αλήθεια είναι ότι ο Δουδωνής μπέρδεψε τον γιο Μπεντενιώτη που είναι στην ΕΛ.Α.Σ. με τον πατέρα που είναι σ’ ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, ετών 90 πρώην βουλευτής και υπουργός του ΠΑΣΟΚ, 60 χρόνια στο κόμμα. Οι άτιμοι, εκτός του ότι δεν ξέρουν τι λένε, δεν σέβονται κιόλας. Μετά βγήκε ο Καρχιμάκης (υιός, έτσι;) και είπε ότι θα καταργήσουν τον νόμο Πιερρακάκη και ύστερα από λίγο βγήκε η Νάντια Γιαννακοπούλου, ΠΑΣΟΚ κι αυτή και είπε ότι μόνο στην Κούβα δεν λειτουργούν μη κρατικά πανεπιστήμια. Συμπέρασμα: Πιο καλός απ’ όλους είναι ο Νίκος μας όταν δεν μιλάει καθόλου!
Επέτειος και παπάτζες
-Σήμερα συμπληρώνονται 52 χρόνια από την επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας το 1974 και εθιμικά οι εκλεγμένοι πολιτικοί μεταξύ άλλων είθισται να πηγαίνουν σε μία σεμνή και ορισμένη από πρωτόκολλο δεξίωση που γίνεται στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Τουλάχιστον μέχρι πέρσι πήγαιναν όλοι ή σχεδόν όλοι οι εκλεγμένοι αρχηγοί των κομμάτων και αυτό κατά κάποιον τρόπο ήταν κάτι σαν ένδειξη σεβασμού στον θεσμό, αλλά και σε μια ιστορική επέτειο. Έλα όμως που και αυτό ξέφτισε μαζί με όλα γύρω μας, με ευθύνη βεβαίως των ίδιων των πολιτικών και όχι του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα πάει, μου λένε, ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης και ο Κουτσούμπας, αλλά δεν θα πάνε οι υπόλοιποι αρχηγοί για κάτι αστείους λόγους. Ο πιο αστείος είναι η νεοεκλεγείσα πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ Δούρου (που τα είχε πάει πολύ καλά και στο Μάτι ως περιφερειάρχης θυμάμαι) γιατί λέει στην ίδια δεξίωση… πάνε και φασίστες. Ο Τσίπρας απ’ ό,τι μού λένε κάπου λείπει και σε λίγο θα μας πούνε ότι δεν πάει και ο Σαμαράς γιατί είναι αντισυστημικός.
Σαμαράς και Σαλμάς
-Τώρα που είπα Σαμαράς, έχω μεγάλη απορία αν ο Αντώνης θα πάρει στο υπό σύσταση κόμμα του τον Σαλμά. Ναι, είναι ο ίδιος που υποστηρίζει με πάθος τα παραμύθια με τις τροχήλατες βαλίτσες που πηγαίνανε στο γραφείο του Σαμαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι θα δούμε ακόμα;
Το νέο πακέτο και η νέα προσέγγιση
-Αρκετά αναλυτική ήταν η χθεσινή ενημέρωση του Δένδια μετά το «πράσινο φως» που έδωσε το ΚΥΣΕΑ στο εξοπλιστικό πρόγραμμα-μαμούθ εμβέλειας πάνω από 4 δισ. που σας ανέφερα και χθες. Τον Σεπτέμβριο, αφού και ο Δένδιας συμφώνησε με τον Μητσοτάκη ότι εκλογές θα γίνουν το 2027, θα γίνει μία νέα, εκτενέστερη παρουσίαση για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό προμηθειών που έχει το Πεντάγωνο απ’ το 2027 έως το 2037. Πάντως, η κρίσιμη αλλαγή στη φιλοσοφία των εξοπλιστικών είναι ότι μετακινούμαστε από τα βαριά όπλα και τις μεγάλες πλατφόρμες σε μικρά και ευέλικτα όπλα που είναι προσαρμοσμένα στη νέα φύση του πολέμου.
Απαισιοδοξία για τον Κόλπο
-Στα ενδότερα της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, μου λένε ότι ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε μία πολύ αναλυτική ενημέρωση για την κατάσταση στον Περσικό Κόλπο, εκφράζοντας έντονη απαισιοδοξία για την πορεία του πολέμου. Στη συζήτηση επισημάνθηκε ότι αυτή τη στιγμή ίσως είμαστε στην ίδια κατάσταση που ήμασταν στις αρχές του πολέμου την άνοιξη και δεν φαίνεται προοπτική αποκλιμάκωσης, καθώς εντός του Ιράν έχουν επικρατήσει οι πιο σκληροπυρηνικοί που αποτρέπουν την οποιαδήποτε ουσιαστική διαπραγμάτευση. Με αυτά τα δεδομένα η κυβέρνηση προετοιμάζεται για έναν δύσκολο χειμώνα και προφανώς για νέα επιδότηση στο diesel κίνησης, καθώς οι τιμές παραμένουν και θα παραμείνουν σε ψηλά επίπεδα.
Αισιοδοξία για το Μεταναστευτικό
-Από την άλλη, αισιοδοξία εκφράστηκε μέσα στο ΚΥΣΕΑ για την πορεία του μεταναστευτικού, όπου οι αριθμοί που παρουσίασε ο υπουργός Πλεύρης βαίνουν μειούμενοι και μάλιστα και από το μέτωπο της Λιβύης. Από τη συζήτηση που έγινε καταλαβαίνω ότι η ελληνική πλευρά έχει διαβεβαιώσεις απ’ τη μεριά της ανατολικής Λιβύης ότι το φρένο που έχει μπει τον Ιούλιο θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες.
Η νέα στεγαστική πολιτική ως το 2035
Επέτειος και παπάτζες
-Σήμερα συμπληρώνονται 52 χρόνια από την επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας το 1974 και εθιμικά οι εκλεγμένοι πολιτικοί μεταξύ άλλων είθισται να πηγαίνουν σε μία σεμνή και ορισμένη από πρωτόκολλο δεξίωση που γίνεται στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Τουλάχιστον μέχρι πέρσι πήγαιναν όλοι ή σχεδόν όλοι οι εκλεγμένοι αρχηγοί των κομμάτων και αυτό κατά κάποιον τρόπο ήταν κάτι σαν ένδειξη σεβασμού στον θεσμό, αλλά και σε μια ιστορική επέτειο. Έλα όμως που και αυτό ξέφτισε μαζί με όλα γύρω μας, με ευθύνη βεβαίως των ίδιων των πολιτικών και όχι του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα πάει, μου λένε, ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης και ο Κουτσούμπας, αλλά δεν θα πάνε οι υπόλοιποι αρχηγοί για κάτι αστείους λόγους. Ο πιο αστείος είναι η νεοεκλεγείσα πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ Δούρου (που τα είχε πάει πολύ καλά και στο Μάτι ως περιφερειάρχης θυμάμαι) γιατί λέει στην ίδια δεξίωση… πάνε και φασίστες. Ο Τσίπρας απ’ ό,τι μού λένε κάπου λείπει και σε λίγο θα μας πούνε ότι δεν πάει και ο Σαμαράς γιατί είναι αντισυστημικός.
Σαμαράς και Σαλμάς
-Τώρα που είπα Σαμαράς, έχω μεγάλη απορία αν ο Αντώνης θα πάρει στο υπό σύσταση κόμμα του τον Σαλμά. Ναι, είναι ο ίδιος που υποστηρίζει με πάθος τα παραμύθια με τις τροχήλατες βαλίτσες που πηγαίνανε στο γραφείο του Σαμαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι θα δούμε ακόμα;
Το νέο πακέτο και η νέα προσέγγιση
-Αρκετά αναλυτική ήταν η χθεσινή ενημέρωση του Δένδια μετά το «πράσινο φως» που έδωσε το ΚΥΣΕΑ στο εξοπλιστικό πρόγραμμα-μαμούθ εμβέλειας πάνω από 4 δισ. που σας ανέφερα και χθες. Τον Σεπτέμβριο, αφού και ο Δένδιας συμφώνησε με τον Μητσοτάκη ότι εκλογές θα γίνουν το 2027, θα γίνει μία νέα, εκτενέστερη παρουσίαση για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό προμηθειών που έχει το Πεντάγωνο απ’ το 2027 έως το 2037. Πάντως, η κρίσιμη αλλαγή στη φιλοσοφία των εξοπλιστικών είναι ότι μετακινούμαστε από τα βαριά όπλα και τις μεγάλες πλατφόρμες σε μικρά και ευέλικτα όπλα που είναι προσαρμοσμένα στη νέα φύση του πολέμου.
Απαισιοδοξία για τον Κόλπο
-Στα ενδότερα της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, μου λένε ότι ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε μία πολύ αναλυτική ενημέρωση για την κατάσταση στον Περσικό Κόλπο, εκφράζοντας έντονη απαισιοδοξία για την πορεία του πολέμου. Στη συζήτηση επισημάνθηκε ότι αυτή τη στιγμή ίσως είμαστε στην ίδια κατάσταση που ήμασταν στις αρχές του πολέμου την άνοιξη και δεν φαίνεται προοπτική αποκλιμάκωσης, καθώς εντός του Ιράν έχουν επικρατήσει οι πιο σκληροπυρηνικοί που αποτρέπουν την οποιαδήποτε ουσιαστική διαπραγμάτευση. Με αυτά τα δεδομένα η κυβέρνηση προετοιμάζεται για έναν δύσκολο χειμώνα και προφανώς για νέα επιδότηση στο diesel κίνησης, καθώς οι τιμές παραμένουν και θα παραμείνουν σε ψηλά επίπεδα.
Αισιοδοξία για το Μεταναστευτικό
-Από την άλλη, αισιοδοξία εκφράστηκε μέσα στο ΚΥΣΕΑ για την πορεία του μεταναστευτικού, όπου οι αριθμοί που παρουσίασε ο υπουργός Πλεύρης βαίνουν μειούμενοι και μάλιστα και από το μέτωπο της Λιβύης. Από τη συζήτηση που έγινε καταλαβαίνω ότι η ελληνική πλευρά έχει διαβεβαιώσεις απ’ τη μεριά της ανατολικής Λιβύης ότι το φρένο που έχει μπει τον Ιούλιο θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες.
Η νέα στεγαστική πολιτική ως το 2035
-Το στεγαστικό παραμένει ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της κυβερνητικής ατζέντας, μιας και όντως είναι, ίσως μαζί με την ακρίβεια, τα μεγαλύτερα προβλήματα σήμερα στην κοινωνία. Το σχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035, το οποίο δούλεψαν η Μιχαηλίδου και ο Σκέρτσος, προβλέπει χρηματοδότηση ύψους 6,5 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει 50 μέτρα, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών και τη βελτίωση της πρόσβασης στη στέγη. Μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων περιλαμβάνονται περίπου 20.000 ανακαινίσεις κατοικιών, η ανάπτυξη νέων κοινωνικών κατοικιών, το στεγαστικό πρόγραμμα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και η δημιουργία 8.500 νέων θέσεων σε φοιτητικές εστίες. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων θα κριθεί από τον βαθμό και την ταχύτητα υλοποίησής τους, καθώς και από το κατά πόσο θα αυξηθεί το διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα και θα περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές της αγοράς.
Αλαλούμ με STOXX στο Χρηματιστήριο
-Αίφνης χθες περίπου μια ώρα πριν το κλείσιμο της αγοράς, μια ανακοίνωση του STOΧX προκάλεσε αναστάτωση στην αγορά καθώς ο οίκος ανέφερε πως αποφάσιζε να μεταθέσει την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στις αναπτυγμένες για τον Ιούνιο του 2027, αντί για τον Σεπτέμβριο του 2026. Συγκεκριμένα, στην αρχική ανακοίνωση για την ετήσια ταξινόμηση χωρών (Annual Country Classification) για τους δείκτες STOXX World, αναφερόταν πως η Ελλάδα ανακατατάσσεται από τις αναδυόμενες (Emerging) στις αναπτυγμένες (Developed) αγορές, με την αλλαγή να τίθεται σε ισχύ στις 21 Ιουνίου 2027. Εμφανίστηκαν σημειώματα ξένων τραπεζών (π.χ. UBS) που μιλούσαν για 8μηνο «κενό» μεταξύ εκροών FTSE και εισροών STOXX, ενώ ο τραπεζικός δείκτης βρέθηκε να υποχωρεί έως -2%, στις 2.799 μονάδες, παρασύροντας την υψηλή κεφαλαιοποίηση. Στην αγορά σήμανε συναγερμός, ζητήθηκαν εξηγήσεις και τελικά ακολούθησε διορθωτική ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία ο STOXX αποσαφηνίζει ότι η αναταξινόμηση της ελληνικής αγοράς αφορά αποκλειστικά τους STOXX World Indices και όχι τους δείκτες STOXX Total Market Index (TMI), στους οποίους βασίζονται γνωστά ευρωπαϊκά benchmarks, όπως ο STOXX Europe 600 (SXXP) και ο STOXX Europe Banks (SX7E). Συνεπώς, αναταξινόμηση με ισχύ από 21 Σεπτεμβρίου 2026. Επιπλέον, στο κείμενο της STOXX η Ελλάδα περνά καθαρά εκτός Watch List, σε αντίθεση με άλλες 9 χώρες που «ταλαντεύονται», μεταξύ των οποίων η Πολωνία. Το βασικό σενάριο, συνεπώς, επανήλθε ακέραιο: Εισροές της τάξης του 1,5 δισ. δολ. στο rebalancing του Σεπτεμβρίου που αντισταθμίζουν τις εκροές FTSE. Να σημειώσουμε πως το αφήγημα εξακολουθεί να είναι τραπεζοκεντρικό. Κατά την JP Morgan, 9 ελληνικές μετοχές εντάσσονται στον πανευρωπαϊκό δείκτη, με σχεδόν το 90% των εισροών να κατευθύνεται στις 4 συστημικές τράπεζες που εντάσσονται στον STOXX Banks. Όσοι πούλησαν στη σύγχυση, χάρισαν σημεία εισόδου σε άλλους επενδυτές. Επιπλέον, έχει ενδιαφέρον πως στην ίδια ταξινόμηση, Βουλγαρία και Κύπρος αναβαθμίζονται σε Frontier Markets.
Αλλάζει από εβδομάδα η χρηματιστηριακή ατζέντα
-Το συμβάν με τον STOXX έδειξε πάντως πως σε μια αγορά εξαντλημένη από τη διαδοχή απαιτητικών εταιρικών πράξεων υψηλής κεφαλαιακής έντασης (placements, αυξήσεις κεφαλαίου, ομόλογα, ΙΡΟ κ.ά.), ακόμη και μια είδηση μέτριας σημασίας είναι αρκετή για να οδηγήσει σε εικόνα «ξεπουλήματος», όπως αυτή που καταγράφηκε στη χθεσινή συνεδρίαση, αφού τα νεύρα των επενδυτών είναι τεντωμένα. Η ένταση των χθεσινών ρευστοποιήσεων στο Χ.Α. φανερώνει ότι η διόρθωση είχε περισσότερο τεχνικά χαρακτηριστικά και λιγότερο σχέση με την ουσία της είδησης και το ερώτημα πλέον είναι αν η αγορά έχει πλέον απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος της προσφοράς που δημιούργησαν οι πρόσφατες εταιρικές πράξεις ή αν θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Το θετικό για όσους είναι τοποθετημένοι είναι ότι η χρηματιστηριακή ατζέντα της επόμενης εβδομάδας αλλάζει με κυρίαρχο θέμα την εταιρική κερδοφορία, δίνοντας λόγους για αύξηση του ενδιαφέροντος έστω και σε επιμέρους τίτλους.
Πήραν θέση στη Nova ICT
-Οι μετοχικές αλλαγές στη Nova ICT άρχισαν ήδη να αποτυπώνονται και στη διοικητική της δομή. Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 50% από την Ireon Technologies του ομίλου Motor Oil και την είσοδο στο επενδυτικό σχήμα του Latsco Family Office και της EOS Capital Partners, η γενική συνέλευση της εταιρείας εξέλεξε νέο διοικητικό συμβούλιο, σηματοδοτώντας τη μετάβαση στη νέα εποχή. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Νίκος Γιαννακάκης, αντιπρόεδρος ο Νίκος Χρυσανθόπουλος, διευθύνων σύμβουλος παραμένει ο Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, ενώ στο νέο πενταμελές Δ.Σ. συμμετέχουν επίσης ο Δημήτρης Αφεντούλης (CEO του LATSCO Family Office) και η Ισιδώρα Παργά (Senior Legal Counsel της Motor Oil). Λογικά, σε επόμενο στάδιο θα μετονομαστεί η εταιρεία για να αποτυπώνει και τις ευρύτερες μετοχικές αλλαγές.
Η καλύτερη χρονιά για αγορά διαμερίσματος στο κέντρο της Αθήνας ήταν το 2016
-Η καλύτερη χρονιά -υπό την έννοια της απόδοσης- για να αγοράσει κάποιος διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας ήταν το 2016. Αυτό προκύπτει από ανάλυση της Deutsche Bank που συγκρίνει στις τιμές ανά τετραγωνικό σε 69 πόλεις σε όλο τον κόσμο και την αύξηση που σημείωσαν κατά την τελευταία δεκαετία. Η Αθήνα -με μέση τιμή ανά τετραγωνικό λίγο πάνω από τα 4.500 δολάρια- βρίσκεται στην 55η θέση με το Χονγκ Κονγκ, τη Ζυρίχη, τη Σεούλ, τη Σιγκαπούρη και τη Γενεύη να αποτελούν την πρώτη πεντάδα. Οι αναλυτές σημειώνουν ότι οι τιμές των διαμερισμάτων στο Χονγκ Κονγκ έχουν μειωθεί από το 2019 περισσότερο από 10% αλλά η πόλη έχει κρατηθεί στην πρώτη θέση. Το Τόκιο από το 2016 έχει υποχωρήσει 20 θέσεις πέφτοντας στην 25η θέση, ενώ το Λονδίνο -μία από τις μόλις 10 πόλεις που έχουν δει τις τιμές να μειώνονται- έχει υποχωρήσει πέντε θέσεις, αλλά εξακολουθεί να κατατάσσεται ως η έβδομη πιο ακριβή πόλη στον κόσμο. Συγκρίνοντας την άνοδο των τιμών από το 2016 η εικόνα αλλάζει, με τους πραγματικούς νικητές να βρίσκονται στην Ανατολική Ευρώπη. Συγκεκριμένα, ξεχωρίζει η Βουδαπέστη με άνοδο σχεδόν 210% και ακολουθούν η Μανίλα, η Πράγα, τέταρτη η Αθήνα με άνοδο περίπου 150% και το Ριάντ.
Στις οπτικές ίνες η ΔΕΗ τρέχει πιο γρήγορα
-Η ΔΕΗ (€22,22 -1,33%) χθες ανακοίνωσε ότι το δίκτυο οπτικών ινών της επεκτείνεται σε 15 νέες περιοχές, 11 στην Αττική (από τους Αγίους Αναργύρους και τις Αχαρνές έως την Κερατέα, τη Λαυρεωτική και τον Μαραθώνα) και 4 στη Θεσσαλονίκη (Άγιος Παύλος, Ευκαρπία, Σταυρούπολη, Ωραιόκαστρο). Σε αρκετές από αυτές, ο ανταγωνισμός δεν έχει καν φτάσει. Το δίκτυο της ΔΕΗ FiberGrid έχει φτάσει τα 2,05 εκατ. homes passed, με περισσότερα από 1,3 εκατ. νοικοκυριά ready for service, μέσα στους τελευταίους 30 μήνες. Για σύγκριση, ο ΟΤΕ, ο αδιαμφισβήτητος πρωταθλητής μέχρι σήμερα, ξεκίνησε την ανάπτυξη FTTH το 2018, στο τέλος Μαρτίου είχε ξεπεράσει τα 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με στόχο τα 2,4 εκατ. έως το τέλος του 2026. Ο πρωτοπόρος διατηρεί το προβάδισμα σε απόλυτα μεγέθη, η νεοεισερχόμενη κερδίζει κατά κράτος σε ρυθμό. Με ανάπτυξη σε περισσότερες από 100 περιοχές, ο στόχος της FiberGrid είναι 3,8 εκατ. νοικοκυριά έως το 2028 δηλαδή πάνω από τον στόχο του ΟΤΕ για το 2030 (3,5 εκατ.). Ήδη από τις 10 Ιουνίου τρέχει το μη δεσμευτικό term sheet ΔΕΗ–Vodafone για μια κοινή εταιρεία 50-50, από τη συγχώνευση των FiberGrid και Fiber2All, που απευθύνεται αμιγώς στη χονδρική αγορά Fiber to the Home FTTH. Η Fiber2All προσθέτει άλλα 550.000 σπίτια ready for service, άρα το κοινό σχήμα θα ξεκινούσε με 1,65 εκατ. άμεσα διαθέσιμες γραμμές. Προς το παρόν η συμφωνία βρίσκεται στη διαδικασία «δέουσας επιμέλειας» (due diligence) και των ρυθμιστικών εγκρίσεων. Το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος χρειάστηκε έναν αιώνα για να καλύψει ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια. Το δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΗ, όπως δείχνουν τα νούμερα, βιάζεται πολύ περισσότερο.
Space Hellas, άνοδος με… ταυτότητα. Νέα παράταση στον διαγωνισμό
-Σε μια έντονα πτωτική και απογοητευμένη χρηματιστηριακή αγορά, στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών, ξεχώριζε η… ξαφνική αισιοδοξία της Space Hellas (€7,4800 +4,47%). Το ευχάριστο για την μετοχή κλίμα, έχουν προκαλέσει κάποιες προσδοκίες για την ερχόμενη Δευτέρα 27 Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία -θεωρητικά- εκπνέει η παράταση της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον διαγωνισμό των 515 εκατ. ευρώ των νέων ψηφιακών ταυτοτήτων. Το ερώτημα είναι, ΑΝ η ενθουσιασμένη χρηματιστηριακή αγορά, γνώριζε χθες ότι -κατά πάσα πιθανότητα και σύμφωνα με πληροφορίες- η διοίκηση του Υπερταμείου (Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο) που τρέχει τον διαγωνισμό, για λογαριασμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, θα δώσει νέα παράταση στον διαγωνισμό μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Το μυστικό αυτής της διαδικασίας, είναι οι εταιρικές συμμαχίες που αλλάζουν διαρκώς μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ο διαγωνισμός αφορά την πλήρη ψηφιοποίηση της έκδοσης εγγράφων ασφαλείας (ταυτότητες και διαβατήρια) με διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου σε δύο φάσεις, εθνική χρηματοδότηση και εκτιμώμενη διάρκεια 138 μηνών. Με απλά λόγια, ο νικητής του διαγωνισμού εξασφαλίζει δουλειές με φούντες και 11 χρόνια με σταθερά έσοδα. Η Space Hellas έχει λόγους να θεωρείται πρωταγωνίστρια σ’ αυτό το παιχνίδι των ad hoc συμμαχιών. Δημοσιοποίησε πρώτη τη συμμετοχή της στη Γενική Συνέλευση του Ιουνίου, ενώ στον προηγούμενο διαγωνισμό, που ακυρώθηκε το φθινόπωρο του 2022, η κοινοπραξία της με τη Zetes είχε φτάσει στην τελική φάση. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν διαμορφωθεί 4 σχήματα διεκδίκησης. ΟΤΕ–Byte–Idemia, Unisystems–Veridos, Space Hellas–Nova–Zetes–Thales, και ένα 4ο γύρω από την Austria Card με την Toppan. Αν επιβεβαιωθεί η συμμαχία με Thales και Nova, το σχήμα είναι βαρύτερο από εκείνο του 2022. Όλα αυτά όμως, είναι σε φάση ανασχεδιασμού και αναδιαμόρφωσης, η νέα παράταση της προθεσμίας το επιβεβαιώνει. Επιπλέον, αξίζει πάντα να θυμόμαστε ότι οι εντυπωσιακές ανοδικές κινήσεις με συναλλαγές αξίας μερικών δεκάδων χιλιάδων ευρώ, ίσως και να μην έχουν μεγάλη αντοχή και διάρκεια.
Cenergy: Ανάσα μετά την ψήφο εμπιστοσύνης της Euroxx
-Σε τροχιά ανάκαμψης παραμένει η Cenergy, συμπληρώνοντας τέσσερις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις. Η μετοχή παρουσιάζει αξιοσημείωτη αμυντική συμπεριφορά το τελευταίο διάστημα, ενώ χθες διατήρησε το θετικό της πρόσημο κόντρα στη γενικότερη υποχώρηση της αγοράς. Από τη στιγμή που διέσπασε πτωτικά το ψυχολογικό όριο των 20 ευρώ, έχει αναπτύξει μια ισχυρή ανοδική δυναμική. Πρώτος βραχυπρόθεσμος στόχος για τη μετοχή είναι η προσέγγιση των 24,2 ευρώ, δηλαδή την τιμή στην οποία πραγματοποιήθηκε το πρόσφατο placement, ενώ σε δεύτερο χρόνο το ενδιαφέρον στρέφεται στην κατάρριψη του ιστορικού υψηλού των 26,2 ευρώ. Καταλύτης για τη διατήρηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος αποτελεί η νέα έκθεση της Euroxx, η οποία χαρακτηρίζει τη Cenergy ως «ελκυστική ευκαιρία εισόδου» μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου, θέτοντας την τιμή στόχο στα 26,5 ευρώ, με καταλύτη τα θεμελιώδη μεγέθη του ομίλου, το γεμάτο χαρτοφυλάκιο παραγγελιών στον κλάδο καλωδίων και σωλήνων χάλυβα, καθώς και η τοποθέτησή του στην παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση.
Η Motor Oil συνεχίζει την άνοδο
-Μια ανάσα από τα 50 ευρώ βρίσκεται η μετοχή της Motor Oil με άνοδο μεγαλύτερη του +25% σε έναν μήνα. Ως έναν βαθμό η πορεία της μετοχής δικαιολογείται από την ξέφρενη πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου και των περιθωρίων διύλισης. Φαίνεται όμως πως η αγορά προεξοφλεί και σημαντικές εταιρικές εξελίξεις. Από τα τέλη Ιουνίου, ο κατασκευαστικός όμιλος AKTOR έχει υποβάλει πρόταση για το 75% των Ηλέκτωρ και Thalis (100% έμμεσων θυγατρικών της Motor Oil), με τις αποκλειστικές διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη και ολοκλήρωση έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η συμφωνία δημιουργεί υπεραξίες και ρευστότητα από μη βασικές δραστηριότητες, εν μέσω χρυσής συγκυρίας στη διύλιση. Από την άλλη πλευρά υπάρχει το φυσικό αέριο. Η Aktor συζητά με τον όμιλο Motor Oil για συμμετοχή στην ανάπτυξη πλωτού σταθμού αεριοποίησης LNG (FSRU), ενώ η εισηγμένη, απαντώντας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, επιβεβαίωσε ότι εξετάζει διαρκώς συνεργασίες στο αέριο χωρίς, προς το παρόν, δεσμευτική συμφωνία. Όλοι στην αγορά γνωρίζουν όμως ότι το FSRU αποτελούσε ανέκαθεν στόχο του Ομίλου ΜΟΗ. Οι προσδοκίες για μέρισμα 2 Ευρώ/μετοχή καθιστούν το στοίχημα των μελλοντικών εξελίξεων, περισσότερο ασφαλές.
Τα «μυστήρια» της Cetracore–JetOil: Φύγε εσύ, έλα εσύ
-Νέα προσωρινή διοίκηση απέκτησε η Cetracore–JetOil, η οποία, όπως είναι γνωστό, έχει εμπλακεί σε μια περιπέτεια από τον περασμένο Δεκέμβριο καθώς λόγω των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας «πάγωσαν» όλα τα περιουσιακά στοιχεία της. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία είχε ανακοινώσει τότε την αναστολή των δραστηριοτήτων της, μετά την συμπερίληψη του βασικού της μετόχου Μουρταζά Λακχανί (επικεφαλής της Mercantile Maritime Group) στην απόφαση 2025/2594 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνει φυσικά και νομικά πρόσωπα σε βάρος των οποίων επιβάλλονται κυρώσεις σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Λίγο νωρίτερα, στις 6 Νοεμβρίου 2025 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο τη Shazia Mukhtar, η οποία φέρεται να είναι ανώτατο στέλεχος της Mercantile Maritime, συμφερόντων του Μ. Λακχανί. Στη συνέχεια, στις 26 Μαΐου 2026, βγήκε προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, επί αίτησης περί διορισμού προσωρινής διοίκησης στην εταιρεία, «ώστε να διενεργεί κάθε επείγουσας φύσης πράξη για τη διασφάλιση των συμφερόντων της». Αυτή η πρώτη προσωρινή διοίκηση απαρτιζόταν από τη Shazia Mukhtar, ως Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο, την Inna Kochetova (ως μέλος) που είναι Corporate Legal Counsel στη Cetracore Energy GmbH και τον Ιωάννη Κουρτέση (ως μέλος). Αυτοί διορίστηκαν, όπως διευκρινιζόταν, «μέχρι τη συζήτηση και υπό τον όρο συζήτησης της παραπάνω αίτησης στις 23/06/2026, οπότε ορίστηκε να δικαστεί». Έχουμε όμως και νεότερα. Σύμφωνα με σχετικά έγγραφα, η Shazia Mukhtar παραιτήθηκε από την αίτηση διορισμού προσωρινής διοίκησης που έκανε στις 18 Ιουνίου. «Συνεπεία των ανωτέρω, την 18.06.2026 έπαυσε η ισχύς της από 26.05.2026 προσωρινής διαταγής του κ. Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία είχε χορηγηθεί παρά πόδας της με ΓΑΚ/ΕΑΚ 24367/22268/2026 αίτησης» όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στις 14 Ιουλίου είχαμε προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης επί αίτησης περί διορισμού προσωρινής διοίκησης στην εταιρεία, η οποία απαρτίζεται από την Inna Kochetova ως Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο καθώς και τους Ιωάννη Κουρτέση και Kyrylo Feofanov (εμφανίζεται ως Control and Operation Manager της αυστριακής Cetracore Energy Gmbh). Αυτοί θα πρέπει να διενεργούν κάθε επείγουσας φύσης πράξη για τη διασφάλιση των συμφερόντων της Cetracore–JetOil, ενώ έχουν διοριστεί μέλη του Δ.Σ «μέχρι τη συζήτηση και υπό τον όρο συζήτησης της παραπάνω αίτησης στις 03/09/2026». Μπερδεμένα πράγματα και εναλλαγές προσώπων, με τα ρωσικά ονόματα να πληθαίνουν…
Γιατί οι εφοπλιστές πατούν φρένο στη Σαουδική Αραβία
-Δεν χρειάστηκε να βυθιστεί ούτε ένα πλοίο για να αλλάξει η συμπεριφορά της αγοράς. Μερικές προειδοποιήσεις των Χούθι και οι πρώτες αλλαγές πορείας δεξαμενόπλοιων ήταν αρκετές για να στείλουν ένα σαφές μήνυμα: η ναυτιλία δεν περιμένει πλέον να δεχθεί το πρώτο χτύπημα. Προσαρμόζεται πριν αυτό συμβεί. Οι κινήσεις του aframax Rodos της ελληνικής Dynacom και του κινεζικού VLCC Xin Long Yang δεν αποτελούν απλώς επιχειρησιακές αποφάσεις. Είναι η πρώτη έμπρακτη απόδειξη ότι το εμπάργκο των Χούθι προς τα σαουδαραβικά λιμάνια αρχίζει να επηρεάζει τις θαλάσσιες εμπορικές ροές. Το παρασκήνιο, όμως, είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Η Σαουδική Αραβία είχε επενδύσει τα τελευταία χρόνια στον τερματικό σταθμό στο λιμάνι του Yanbu, μεταφέροντας πετρέλαιο μέσω αγωγών από τον Περσικό Κόλπο στην Ερυθρά Θάλασσα, ώστε να παρακάμπτει το Στενό του Ορμούζ κάθε φορά που η περιοχή έμπαινε σε τροχιά κρίσης. Σήμερα, όμως, αποδεικνύεται ότι ούτε αυτή η εναλλακτική διαδρομή είναι ασφαλής. Στα ναυτιλιακά γραφεία του Πειραιά οι συζητήσεις έχουν αλλάξει. Δεν αναρωτιούνται αν οι Χούθι μπορούν να υλοποιήσουν τις απειλές τους. Αναρωτιούνται πόσο κοστίζει να τις αγνοήσει κανείς. Και όταν ο φόβος αρχίζει να καθορίζει τις πορείες των πλοίων, τότε οι ναυτιλιακές αποφάσεις δεν λαμβάνονται μόνο με βάση τους ναύλους, αλλά και το επίπεδο κινδύνου. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι οι Χούθι φαίνεται να πετυχαίνουν κάτι που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε αδιανόητο. Χωρίς να έχουν αποκλείσει επίσημα κανένα θαλάσσιο πέρασμα και χωρίς να έχουν εξαπολύσει νέο κύμα επιθέσεων, καταφέρνουν να αναγκάζουν πλοιοκτήτες και ναυλωτές να ξανασχεδιάζουν τα ταξίδια τους.
Τα deals της ΤΕΝ που γεμίζουν με ρευστό το ταμείο της
-Την ώρα που η αγορά των δεξαμενόπλοιων εξακολουθεί να κινείται σε υψηλές ταχύτητες, η Tsakos Energy Navigation (TEN) έκλεισε συμφωνία για την πώληση δύο suezmax δεξαμενόπλοιων, Alaska και Archangel, ναυπήγησης 2006, έναντι συνολικού τιμήματος περίπου 51 εκατ. δολαρίων. Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο η συναλλαγή, αλλά και το timing. Παρά την αναζωπύρωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι αποτιμήσεις των παλαιότερων δεξαμενόπλοιων παραμένουν ισχυρές και οι αγοραστές εξακολουθούν να πληρώνουν σημαντικά premium για χωρητικότητα που μπορεί να αποφέρει άμεσα έσοδα. Στην αγορά σχολιάζουν ότι η TEN συνεχίζει με συνέπεια το σχέδιο ανανέωσης του στόλου της. Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα στο 2026 έχει ήδη προχωρήσει σε σειρά πωλήσεων, δημιουργώντας σημαντική ρευστότητα. Τα κεφάλαια αυτά κατευθύνονται στη χρηματοδότηση του εκτεταμένου ναυπηγικού προγράμματος της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει VLCCs, shuttle tankers, LR1 product tankers και LNG carriers.
Ελληνικό νηολόγιο και διεθνείς πρωτιές που έχουν προσέξει
-Την ώρα που η συζήτηση γύρω από την ελληνόκτητη ναυτιλία περιστρέφεται συνήθως γύρω από νέες παραγγελίες πλοίων, εξαγορές και γεωπολιτικές κρίσεις, υπάρχει ένας τομέας όπου η Ελλάδα συνεχίζει να κερδίζει χωρίς τυμπανοκρουσίες. Το ελληνικό νηολόγιο με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του, εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στα πιο αξιόπιστα και ποιοτικά του κόσμου, κάτι που επιβεβαιώνεται από όλους τους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς ελέγχου. Δεν είναι τυχαίο ότι το Tokyo MoU διατήρησε και φέτος την ελληνική σημαία στη λίστα των νηολογίων υψηλής απόδοσης, ενώ λίγο αργότερα και το Paris MoU κράτησε την Ελλάδα στη «Λευκή Λίστα» των κορυφαίων σημαιών διεθνώς. Σε μια περίοδο όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ των νηολογίων είναι σκληρός, η ελληνική σημαία συνεχίζει να αποτελεί διαβατήριο αξιοπιστίας για τους πλοιοκτήτες. Και αυτό ίσως είναι η πιο ουσιαστική, αλλά και λιγότερο προβεβλημένη, επιτυχία της ελληνικής ναυτιλίας. Βέβαια υπάρχει μεγάλος δρόμος ακόμα ώστε να γίνει εκτός από ασφαλές και πιο ανταγωνιστικό αφού από 5.600 ελληνόκτητα πλοία μόνο 600 είναι υπό ελληνική σημαία.
Οι κεντρικοί τραπεζίτες σιωπούν όταν μιλάει το πετρέλαιο
-Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων ανεβαίνουν συντονισμένα σε όλες τις ανεπτυγμένες οικονομίες, προφανώς λόγω των εξελίξεων στα στενά του Ορμούζ που έχουν οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου στα 100 δολάρια το βαρέλι. Το Αμερικανικό 10ετές κρατικό ομόλογο πληρώνει 4,70% (+2,2 μ.β. στο 4,677%), το Βρετανικό ξεπερνά το 5% (5,072%), το Γερμανικό Bund κινείται στο 3,19% κοντά στο πολυετές υψηλό του 3,2% του Μαΐου. Εκτός από τις τιμές του πετρελαίου, την αγορά ομολόγων πιέζει το κύμα έκδοσης νέου κρατικού χρέους. Τα δημοσιονομικά ελλείμματα προαναγγέλλουν κύμα εκδόσεων, στο Λονδίνο, το gilt ενισχύθηκε 4 μ.β. μετά τις φοροελαφρύνσεις Μπέρναμ στην εστίαση. Η νευρικότητα είναι φανερή και στις μικρές χρονικές περιόδους. Το Γερμανικό 2ετές κρατικό ομόλογο βρίσκεται πάνω από το 2,8%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2024. Αυτό σημαίνει ότι οι αγορές δεν φοβούνται απλώς τον πληθωρισμό, αλλά προεξοφλούν και αντίδραση των κεντρικών τραπεζών. Οι αγορές χρήματος τιμολογούν το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ στο 2,70% τον Δεκέμβριο και στο 2,78% τον Φεβρουάριο του 2027, από 2,25% σήμερα, με πρώτη αύξηση ήδη τον Σεπτέμβριο. Χθες, μίλησε η Λαγκάρντ, την ερχόμενη εβδομάδα o επικεφαλής της Fed είναι ο Κέβιν Γουόρς. Προς το παρόν αμφότεροι μένουν ουσιαστικά σιωπηλοί με τα υφιστάμενα επιτόκια. Παρά το γεγονός ότι ο Κέβιν Γουόρς είχε τοποθετηθεί σαφώς υπέρ των χαμηλότερων επιτοκίων του δολαρίου πριν τον διορισμό του, από τον περασμένο Ιούνιο, από τη συνάντηση των τραπεζιτών στην Σίντρα της Πορτογαλίας, φαίνεται πως έχει αλλάξει ρητορική. Τώρα λέει ότι η Fed «θα παραδώσει σταθερότητα τιμών» και δεν σταματά να υπογραμμίζει την ανεξαρτησία της από τις πιέσεις Τραμπ για μειώσεις, εστιάζοντας στον πληθωρισμό, που έχει σκαρφαλώσει σε υψηλό τριετίας.
Η Apple εγκαινιάζει πωλήσεις συσκευών της με… leasing…
-Η μεγάλη ανατροπή στο επιχειρηματικό σχέδιο της Apple δεν θα είναι μια νέα, εξελιγμένη συσκευή. Θα είναι οι συμβάσεις leasing. Πληροφορίες αναφέρουν και το Bloomberg φαίνεται να τις πιστεύει, ότι από τις 28 Ιουλίου εγκαινιάζεται το νέο «Apple Upgrade» το οποίο θα καλύπτει τα περισσότερα μοντέλα iPhone, Mac, iPad και Apple Watch, σε συνεργασία με τη σουηδική Klarna Group ως χρηματοδοτικό βραχίονα. Οι συσκευές Apple δεν θα πωλούνται μόνο αλλά και θα εκμισθώνονται. Οι μισθώσεις θα διαρκούν 24 μήνες για iPhone και Apple Watch, 36 μήνες για Mac και iPad, με μια χαλαρή έρευνα πιστωτικής αξιοπιστίας. Η Apple κλείνει τις νέες εγγραφές στο υφιστάμενο iPhone Upgrade Program και στη συμβατική χρηματοδότηση. Το πρόγραμμα Apple Upgrade έχει και τις εξαιρέσεις του. Εκτός προγράμματος μένουν το Apple Watch SE, το βασικό iPad, το iPhone 16 και το MacBook Neo όπως και οι εταιρικές και εκπαιδευτικές αγορές. Με απλά λόγια, τα φθηνά μοντέλα θα πωλούνται, ενώ τα ακριβά μπορεί και να νοικιάζονται. Αυτή η νέα εμπορική πολιτική έρχεται λίγο μετά τις αυξήσεις εκατοντάδων δολαρίων σε Mac και iPad, λόγω της παγκόσμιας έλλειψης μνήμης που εκτοξεύει το κόστος εξαρτημάτων. Ήδη αναμένονται τον Σεπτέμβριο τα νέα, ακριβότερα iPhone. Η Apple προσφέρει σε αντάλλαγμα την επιλογή leasing με μηνιαία δόση που θα λειτουργεί ως αντίδοτο στο σοκ των νέων τιμολογίων. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι πριν από 2 χρόνια, η Apple αποφάσισε να εγκαταλείψει τα σχέδια για δικό της πρόγραμμα πώλησης εξοπλισμού με συνδρομή. Με την Klarna, προσφέρει leasing χωρίς να αναλαμβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο. Η Klarna από την πλευρά της, αποκτά πρόσβαση σ’ ένα ακριβοθώρητο κομμάτι της πελατειακής της βάσης.
Ένας νέος δισεκατομμυριούχος κάθε μέρα
-Το 1987, το περιοδικό Forbes μέτρησε για πρώτη φορά τους δισεκατομμυριούχους του πλανήτη. Τους βρήκε 140. Σαράντα λίστες αργότερα, η φετινή κατάταξη καταγράφει ρεκόρ 3.428 ανθρώπων με περιουσία άνω του 1 δισ. δολαρίων. Είναι 400 περισσότεροι από πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι ο πλανήτης μας είχε τουλάχιστον έναν νέο δισεκατομμυριούχο κάθε μέρα. Η συνολική τους περιουσία εκτινάχθηκε στα 20,1 τρισ. δολάρια, αυξημένη κατά 4 τρισ. μέσα σε έναν χρόνο, με τη μέση περιουσία στα 5,8 δισ. Αυτά τα λεφτά ισοδυναμούν με σχεδόν 75 φορές το ΑΕΠ της χώρας μας. Αδιαμφισβήτητος μεγάλος πρωταγωνιστής φέτος είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη. Το Forbes αποδίδει την έκρηξη πλούτου κυρίως στο ράλι της ΑΙ και των αποτιμήσεων της τεχνολογίας. Η μετοχή της Nvidia ενισχύθηκε πάνω από +40% σε έναν χρόνο, με τον Έλον Μασκ στην κορυφή με 839 δισ. δολάρια, περιουσία μεγαλύτερη από τους 3 επόμενους μαζί. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που ξεπέρασε τα 800 δισ. και σίγουρα θα καταγραφεί ως ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος της ιστορίας. Η κατάσταση στην κορυφή είναι πιο περιορισμένη. Αυτοί που έχουν περιουσία με 12 ψηφία έφτασαν τους 20. Δεν υπήρχε κανένας το 2017. Αυτοί οι 20 και ελέγχουν $3,8 τρισ., σχεδόν το 20% του πλούτου όλων των δισεκατομμυριούχων. Γεωγραφικά, ΗΠΑ (989, με $8,4 τρισ.), Κίνα (539) και Ινδία (229) συγκεντρώνουν το 51% του συνόλου των 80 χωρών. Αυτά βλέπει ο Μπέρνι Σάντερς, γι’ αυτό και πρότεινε ετήσιο φόρο πλούτου 5%. Σύμφωνα με τους οικονομολόγους ο φόρος αυτός θα απέδιδε 4,4 τρισ. δολάρια. Μόνον ο Μασκ θα έπρεπε να καταβάλει $42 δισ. κάθε χρόνο. Η πρόταση δεν έχει, βεβαίως, πιθανότητες να περάσει από το Κογκρέσο, στη σημερινή Ουάσιγκτον. Έχει όμως ακροατήριο που μεγαλώνει με τον ίδιο ρυθμό που μεγαλώνει η λίστα.
Πηγή: newmoney.gr
Αλαλούμ με STOXX στο Χρηματιστήριο
-Αίφνης χθες περίπου μια ώρα πριν το κλείσιμο της αγοράς, μια ανακοίνωση του STOΧX προκάλεσε αναστάτωση στην αγορά καθώς ο οίκος ανέφερε πως αποφάσιζε να μεταθέσει την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στις αναπτυγμένες για τον Ιούνιο του 2027, αντί για τον Σεπτέμβριο του 2026. Συγκεκριμένα, στην αρχική ανακοίνωση για την ετήσια ταξινόμηση χωρών (Annual Country Classification) για τους δείκτες STOXX World, αναφερόταν πως η Ελλάδα ανακατατάσσεται από τις αναδυόμενες (Emerging) στις αναπτυγμένες (Developed) αγορές, με την αλλαγή να τίθεται σε ισχύ στις 21 Ιουνίου 2027. Εμφανίστηκαν σημειώματα ξένων τραπεζών (π.χ. UBS) που μιλούσαν για 8μηνο «κενό» μεταξύ εκροών FTSE και εισροών STOXX, ενώ ο τραπεζικός δείκτης βρέθηκε να υποχωρεί έως -2%, στις 2.799 μονάδες, παρασύροντας την υψηλή κεφαλαιοποίηση. Στην αγορά σήμανε συναγερμός, ζητήθηκαν εξηγήσεις και τελικά ακολούθησε διορθωτική ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία ο STOXX αποσαφηνίζει ότι η αναταξινόμηση της ελληνικής αγοράς αφορά αποκλειστικά τους STOXX World Indices και όχι τους δείκτες STOXX Total Market Index (TMI), στους οποίους βασίζονται γνωστά ευρωπαϊκά benchmarks, όπως ο STOXX Europe 600 (SXXP) και ο STOXX Europe Banks (SX7E). Συνεπώς, αναταξινόμηση με ισχύ από 21 Σεπτεμβρίου 2026. Επιπλέον, στο κείμενο της STOXX η Ελλάδα περνά καθαρά εκτός Watch List, σε αντίθεση με άλλες 9 χώρες που «ταλαντεύονται», μεταξύ των οποίων η Πολωνία. Το βασικό σενάριο, συνεπώς, επανήλθε ακέραιο: Εισροές της τάξης του 1,5 δισ. δολ. στο rebalancing του Σεπτεμβρίου που αντισταθμίζουν τις εκροές FTSE. Να σημειώσουμε πως το αφήγημα εξακολουθεί να είναι τραπεζοκεντρικό. Κατά την JP Morgan, 9 ελληνικές μετοχές εντάσσονται στον πανευρωπαϊκό δείκτη, με σχεδόν το 90% των εισροών να κατευθύνεται στις 4 συστημικές τράπεζες που εντάσσονται στον STOXX Banks. Όσοι πούλησαν στη σύγχυση, χάρισαν σημεία εισόδου σε άλλους επενδυτές. Επιπλέον, έχει ενδιαφέρον πως στην ίδια ταξινόμηση, Βουλγαρία και Κύπρος αναβαθμίζονται σε Frontier Markets.
Αλλάζει από εβδομάδα η χρηματιστηριακή ατζέντα
-Το συμβάν με τον STOXX έδειξε πάντως πως σε μια αγορά εξαντλημένη από τη διαδοχή απαιτητικών εταιρικών πράξεων υψηλής κεφαλαιακής έντασης (placements, αυξήσεις κεφαλαίου, ομόλογα, ΙΡΟ κ.ά.), ακόμη και μια είδηση μέτριας σημασίας είναι αρκετή για να οδηγήσει σε εικόνα «ξεπουλήματος», όπως αυτή που καταγράφηκε στη χθεσινή συνεδρίαση, αφού τα νεύρα των επενδυτών είναι τεντωμένα. Η ένταση των χθεσινών ρευστοποιήσεων στο Χ.Α. φανερώνει ότι η διόρθωση είχε περισσότερο τεχνικά χαρακτηριστικά και λιγότερο σχέση με την ουσία της είδησης και το ερώτημα πλέον είναι αν η αγορά έχει πλέον απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος της προσφοράς που δημιούργησαν οι πρόσφατες εταιρικές πράξεις ή αν θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Το θετικό για όσους είναι τοποθετημένοι είναι ότι η χρηματιστηριακή ατζέντα της επόμενης εβδομάδας αλλάζει με κυρίαρχο θέμα την εταιρική κερδοφορία, δίνοντας λόγους για αύξηση του ενδιαφέροντος έστω και σε επιμέρους τίτλους.
Πήραν θέση στη Nova ICT
-Οι μετοχικές αλλαγές στη Nova ICT άρχισαν ήδη να αποτυπώνονται και στη διοικητική της δομή. Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 50% από την Ireon Technologies του ομίλου Motor Oil και την είσοδο στο επενδυτικό σχήμα του Latsco Family Office και της EOS Capital Partners, η γενική συνέλευση της εταιρείας εξέλεξε νέο διοικητικό συμβούλιο, σηματοδοτώντας τη μετάβαση στη νέα εποχή. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Νίκος Γιαννακάκης, αντιπρόεδρος ο Νίκος Χρυσανθόπουλος, διευθύνων σύμβουλος παραμένει ο Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, ενώ στο νέο πενταμελές Δ.Σ. συμμετέχουν επίσης ο Δημήτρης Αφεντούλης (CEO του LATSCO Family Office) και η Ισιδώρα Παργά (Senior Legal Counsel της Motor Oil). Λογικά, σε επόμενο στάδιο θα μετονομαστεί η εταιρεία για να αποτυπώνει και τις ευρύτερες μετοχικές αλλαγές.
Η καλύτερη χρονιά για αγορά διαμερίσματος στο κέντρο της Αθήνας ήταν το 2016
-Η καλύτερη χρονιά -υπό την έννοια της απόδοσης- για να αγοράσει κάποιος διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας ήταν το 2016. Αυτό προκύπτει από ανάλυση της Deutsche Bank που συγκρίνει στις τιμές ανά τετραγωνικό σε 69 πόλεις σε όλο τον κόσμο και την αύξηση που σημείωσαν κατά την τελευταία δεκαετία. Η Αθήνα -με μέση τιμή ανά τετραγωνικό λίγο πάνω από τα 4.500 δολάρια- βρίσκεται στην 55η θέση με το Χονγκ Κονγκ, τη Ζυρίχη, τη Σεούλ, τη Σιγκαπούρη και τη Γενεύη να αποτελούν την πρώτη πεντάδα. Οι αναλυτές σημειώνουν ότι οι τιμές των διαμερισμάτων στο Χονγκ Κονγκ έχουν μειωθεί από το 2019 περισσότερο από 10% αλλά η πόλη έχει κρατηθεί στην πρώτη θέση. Το Τόκιο από το 2016 έχει υποχωρήσει 20 θέσεις πέφτοντας στην 25η θέση, ενώ το Λονδίνο -μία από τις μόλις 10 πόλεις που έχουν δει τις τιμές να μειώνονται- έχει υποχωρήσει πέντε θέσεις, αλλά εξακολουθεί να κατατάσσεται ως η έβδομη πιο ακριβή πόλη στον κόσμο. Συγκρίνοντας την άνοδο των τιμών από το 2016 η εικόνα αλλάζει, με τους πραγματικούς νικητές να βρίσκονται στην Ανατολική Ευρώπη. Συγκεκριμένα, ξεχωρίζει η Βουδαπέστη με άνοδο σχεδόν 210% και ακολουθούν η Μανίλα, η Πράγα, τέταρτη η Αθήνα με άνοδο περίπου 150% και το Ριάντ.
Στις οπτικές ίνες η ΔΕΗ τρέχει πιο γρήγορα
-Η ΔΕΗ (€22,22 -1,33%) χθες ανακοίνωσε ότι το δίκτυο οπτικών ινών της επεκτείνεται σε 15 νέες περιοχές, 11 στην Αττική (από τους Αγίους Αναργύρους και τις Αχαρνές έως την Κερατέα, τη Λαυρεωτική και τον Μαραθώνα) και 4 στη Θεσσαλονίκη (Άγιος Παύλος, Ευκαρπία, Σταυρούπολη, Ωραιόκαστρο). Σε αρκετές από αυτές, ο ανταγωνισμός δεν έχει καν φτάσει. Το δίκτυο της ΔΕΗ FiberGrid έχει φτάσει τα 2,05 εκατ. homes passed, με περισσότερα από 1,3 εκατ. νοικοκυριά ready for service, μέσα στους τελευταίους 30 μήνες. Για σύγκριση, ο ΟΤΕ, ο αδιαμφισβήτητος πρωταθλητής μέχρι σήμερα, ξεκίνησε την ανάπτυξη FTTH το 2018, στο τέλος Μαρτίου είχε ξεπεράσει τα 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με στόχο τα 2,4 εκατ. έως το τέλος του 2026. Ο πρωτοπόρος διατηρεί το προβάδισμα σε απόλυτα μεγέθη, η νεοεισερχόμενη κερδίζει κατά κράτος σε ρυθμό. Με ανάπτυξη σε περισσότερες από 100 περιοχές, ο στόχος της FiberGrid είναι 3,8 εκατ. νοικοκυριά έως το 2028 δηλαδή πάνω από τον στόχο του ΟΤΕ για το 2030 (3,5 εκατ.). Ήδη από τις 10 Ιουνίου τρέχει το μη δεσμευτικό term sheet ΔΕΗ–Vodafone για μια κοινή εταιρεία 50-50, από τη συγχώνευση των FiberGrid και Fiber2All, που απευθύνεται αμιγώς στη χονδρική αγορά Fiber to the Home FTTH. Η Fiber2All προσθέτει άλλα 550.000 σπίτια ready for service, άρα το κοινό σχήμα θα ξεκινούσε με 1,65 εκατ. άμεσα διαθέσιμες γραμμές. Προς το παρόν η συμφωνία βρίσκεται στη διαδικασία «δέουσας επιμέλειας» (due diligence) και των ρυθμιστικών εγκρίσεων. Το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος χρειάστηκε έναν αιώνα για να καλύψει ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια. Το δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΗ, όπως δείχνουν τα νούμερα, βιάζεται πολύ περισσότερο.
Space Hellas, άνοδος με… ταυτότητα. Νέα παράταση στον διαγωνισμό
-Σε μια έντονα πτωτική και απογοητευμένη χρηματιστηριακή αγορά, στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών, ξεχώριζε η… ξαφνική αισιοδοξία της Space Hellas (€7,4800 +4,47%). Το ευχάριστο για την μετοχή κλίμα, έχουν προκαλέσει κάποιες προσδοκίες για την ερχόμενη Δευτέρα 27 Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία -θεωρητικά- εκπνέει η παράταση της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον διαγωνισμό των 515 εκατ. ευρώ των νέων ψηφιακών ταυτοτήτων. Το ερώτημα είναι, ΑΝ η ενθουσιασμένη χρηματιστηριακή αγορά, γνώριζε χθες ότι -κατά πάσα πιθανότητα και σύμφωνα με πληροφορίες- η διοίκηση του Υπερταμείου (Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο) που τρέχει τον διαγωνισμό, για λογαριασμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, θα δώσει νέα παράταση στον διαγωνισμό μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Το μυστικό αυτής της διαδικασίας, είναι οι εταιρικές συμμαχίες που αλλάζουν διαρκώς μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ο διαγωνισμός αφορά την πλήρη ψηφιοποίηση της έκδοσης εγγράφων ασφαλείας (ταυτότητες και διαβατήρια) με διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου σε δύο φάσεις, εθνική χρηματοδότηση και εκτιμώμενη διάρκεια 138 μηνών. Με απλά λόγια, ο νικητής του διαγωνισμού εξασφαλίζει δουλειές με φούντες και 11 χρόνια με σταθερά έσοδα. Η Space Hellas έχει λόγους να θεωρείται πρωταγωνίστρια σ’ αυτό το παιχνίδι των ad hoc συμμαχιών. Δημοσιοποίησε πρώτη τη συμμετοχή της στη Γενική Συνέλευση του Ιουνίου, ενώ στον προηγούμενο διαγωνισμό, που ακυρώθηκε το φθινόπωρο του 2022, η κοινοπραξία της με τη Zetes είχε φτάσει στην τελική φάση. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν διαμορφωθεί 4 σχήματα διεκδίκησης. ΟΤΕ–Byte–Idemia, Unisystems–Veridos, Space Hellas–Nova–Zetes–Thales, και ένα 4ο γύρω από την Austria Card με την Toppan. Αν επιβεβαιωθεί η συμμαχία με Thales και Nova, το σχήμα είναι βαρύτερο από εκείνο του 2022. Όλα αυτά όμως, είναι σε φάση ανασχεδιασμού και αναδιαμόρφωσης, η νέα παράταση της προθεσμίας το επιβεβαιώνει. Επιπλέον, αξίζει πάντα να θυμόμαστε ότι οι εντυπωσιακές ανοδικές κινήσεις με συναλλαγές αξίας μερικών δεκάδων χιλιάδων ευρώ, ίσως και να μην έχουν μεγάλη αντοχή και διάρκεια.
Cenergy: Ανάσα μετά την ψήφο εμπιστοσύνης της Euroxx
-Σε τροχιά ανάκαμψης παραμένει η Cenergy, συμπληρώνοντας τέσσερις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις. Η μετοχή παρουσιάζει αξιοσημείωτη αμυντική συμπεριφορά το τελευταίο διάστημα, ενώ χθες διατήρησε το θετικό της πρόσημο κόντρα στη γενικότερη υποχώρηση της αγοράς. Από τη στιγμή που διέσπασε πτωτικά το ψυχολογικό όριο των 20 ευρώ, έχει αναπτύξει μια ισχυρή ανοδική δυναμική. Πρώτος βραχυπρόθεσμος στόχος για τη μετοχή είναι η προσέγγιση των 24,2 ευρώ, δηλαδή την τιμή στην οποία πραγματοποιήθηκε το πρόσφατο placement, ενώ σε δεύτερο χρόνο το ενδιαφέρον στρέφεται στην κατάρριψη του ιστορικού υψηλού των 26,2 ευρώ. Καταλύτης για τη διατήρηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος αποτελεί η νέα έκθεση της Euroxx, η οποία χαρακτηρίζει τη Cenergy ως «ελκυστική ευκαιρία εισόδου» μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου, θέτοντας την τιμή στόχο στα 26,5 ευρώ, με καταλύτη τα θεμελιώδη μεγέθη του ομίλου, το γεμάτο χαρτοφυλάκιο παραγγελιών στον κλάδο καλωδίων και σωλήνων χάλυβα, καθώς και η τοποθέτησή του στην παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση.
Η Motor Oil συνεχίζει την άνοδο
-Μια ανάσα από τα 50 ευρώ βρίσκεται η μετοχή της Motor Oil με άνοδο μεγαλύτερη του +25% σε έναν μήνα. Ως έναν βαθμό η πορεία της μετοχής δικαιολογείται από την ξέφρενη πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου και των περιθωρίων διύλισης. Φαίνεται όμως πως η αγορά προεξοφλεί και σημαντικές εταιρικές εξελίξεις. Από τα τέλη Ιουνίου, ο κατασκευαστικός όμιλος AKTOR έχει υποβάλει πρόταση για το 75% των Ηλέκτωρ και Thalis (100% έμμεσων θυγατρικών της Motor Oil), με τις αποκλειστικές διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη και ολοκλήρωση έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η συμφωνία δημιουργεί υπεραξίες και ρευστότητα από μη βασικές δραστηριότητες, εν μέσω χρυσής συγκυρίας στη διύλιση. Από την άλλη πλευρά υπάρχει το φυσικό αέριο. Η Aktor συζητά με τον όμιλο Motor Oil για συμμετοχή στην ανάπτυξη πλωτού σταθμού αεριοποίησης LNG (FSRU), ενώ η εισηγμένη, απαντώντας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, επιβεβαίωσε ότι εξετάζει διαρκώς συνεργασίες στο αέριο χωρίς, προς το παρόν, δεσμευτική συμφωνία. Όλοι στην αγορά γνωρίζουν όμως ότι το FSRU αποτελούσε ανέκαθεν στόχο του Ομίλου ΜΟΗ. Οι προσδοκίες για μέρισμα 2 Ευρώ/μετοχή καθιστούν το στοίχημα των μελλοντικών εξελίξεων, περισσότερο ασφαλές.
Τα «μυστήρια» της Cetracore–JetOil: Φύγε εσύ, έλα εσύ
-Νέα προσωρινή διοίκηση απέκτησε η Cetracore–JetOil, η οποία, όπως είναι γνωστό, έχει εμπλακεί σε μια περιπέτεια από τον περασμένο Δεκέμβριο καθώς λόγω των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας «πάγωσαν» όλα τα περιουσιακά στοιχεία της. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία είχε ανακοινώσει τότε την αναστολή των δραστηριοτήτων της, μετά την συμπερίληψη του βασικού της μετόχου Μουρταζά Λακχανί (επικεφαλής της Mercantile Maritime Group) στην απόφαση 2025/2594 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνει φυσικά και νομικά πρόσωπα σε βάρος των οποίων επιβάλλονται κυρώσεις σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Λίγο νωρίτερα, στις 6 Νοεμβρίου 2025 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο τη Shazia Mukhtar, η οποία φέρεται να είναι ανώτατο στέλεχος της Mercantile Maritime, συμφερόντων του Μ. Λακχανί. Στη συνέχεια, στις 26 Μαΐου 2026, βγήκε προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, επί αίτησης περί διορισμού προσωρινής διοίκησης στην εταιρεία, «ώστε να διενεργεί κάθε επείγουσας φύσης πράξη για τη διασφάλιση των συμφερόντων της». Αυτή η πρώτη προσωρινή διοίκηση απαρτιζόταν από τη Shazia Mukhtar, ως Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο, την Inna Kochetova (ως μέλος) που είναι Corporate Legal Counsel στη Cetracore Energy GmbH και τον Ιωάννη Κουρτέση (ως μέλος). Αυτοί διορίστηκαν, όπως διευκρινιζόταν, «μέχρι τη συζήτηση και υπό τον όρο συζήτησης της παραπάνω αίτησης στις 23/06/2026, οπότε ορίστηκε να δικαστεί». Έχουμε όμως και νεότερα. Σύμφωνα με σχετικά έγγραφα, η Shazia Mukhtar παραιτήθηκε από την αίτηση διορισμού προσωρινής διοίκησης που έκανε στις 18 Ιουνίου. «Συνεπεία των ανωτέρω, την 18.06.2026 έπαυσε η ισχύς της από 26.05.2026 προσωρινής διαταγής του κ. Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία είχε χορηγηθεί παρά πόδας της με ΓΑΚ/ΕΑΚ 24367/22268/2026 αίτησης» όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στις 14 Ιουλίου είχαμε προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης επί αίτησης περί διορισμού προσωρινής διοίκησης στην εταιρεία, η οποία απαρτίζεται από την Inna Kochetova ως Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο καθώς και τους Ιωάννη Κουρτέση και Kyrylo Feofanov (εμφανίζεται ως Control and Operation Manager της αυστριακής Cetracore Energy Gmbh). Αυτοί θα πρέπει να διενεργούν κάθε επείγουσας φύσης πράξη για τη διασφάλιση των συμφερόντων της Cetracore–JetOil, ενώ έχουν διοριστεί μέλη του Δ.Σ «μέχρι τη συζήτηση και υπό τον όρο συζήτησης της παραπάνω αίτησης στις 03/09/2026». Μπερδεμένα πράγματα και εναλλαγές προσώπων, με τα ρωσικά ονόματα να πληθαίνουν…
Γιατί οι εφοπλιστές πατούν φρένο στη Σαουδική Αραβία
-Δεν χρειάστηκε να βυθιστεί ούτε ένα πλοίο για να αλλάξει η συμπεριφορά της αγοράς. Μερικές προειδοποιήσεις των Χούθι και οι πρώτες αλλαγές πορείας δεξαμενόπλοιων ήταν αρκετές για να στείλουν ένα σαφές μήνυμα: η ναυτιλία δεν περιμένει πλέον να δεχθεί το πρώτο χτύπημα. Προσαρμόζεται πριν αυτό συμβεί. Οι κινήσεις του aframax Rodos της ελληνικής Dynacom και του κινεζικού VLCC Xin Long Yang δεν αποτελούν απλώς επιχειρησιακές αποφάσεις. Είναι η πρώτη έμπρακτη απόδειξη ότι το εμπάργκο των Χούθι προς τα σαουδαραβικά λιμάνια αρχίζει να επηρεάζει τις θαλάσσιες εμπορικές ροές. Το παρασκήνιο, όμως, είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Η Σαουδική Αραβία είχε επενδύσει τα τελευταία χρόνια στον τερματικό σταθμό στο λιμάνι του Yanbu, μεταφέροντας πετρέλαιο μέσω αγωγών από τον Περσικό Κόλπο στην Ερυθρά Θάλασσα, ώστε να παρακάμπτει το Στενό του Ορμούζ κάθε φορά που η περιοχή έμπαινε σε τροχιά κρίσης. Σήμερα, όμως, αποδεικνύεται ότι ούτε αυτή η εναλλακτική διαδρομή είναι ασφαλής. Στα ναυτιλιακά γραφεία του Πειραιά οι συζητήσεις έχουν αλλάξει. Δεν αναρωτιούνται αν οι Χούθι μπορούν να υλοποιήσουν τις απειλές τους. Αναρωτιούνται πόσο κοστίζει να τις αγνοήσει κανείς. Και όταν ο φόβος αρχίζει να καθορίζει τις πορείες των πλοίων, τότε οι ναυτιλιακές αποφάσεις δεν λαμβάνονται μόνο με βάση τους ναύλους, αλλά και το επίπεδο κινδύνου. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι οι Χούθι φαίνεται να πετυχαίνουν κάτι που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε αδιανόητο. Χωρίς να έχουν αποκλείσει επίσημα κανένα θαλάσσιο πέρασμα και χωρίς να έχουν εξαπολύσει νέο κύμα επιθέσεων, καταφέρνουν να αναγκάζουν πλοιοκτήτες και ναυλωτές να ξανασχεδιάζουν τα ταξίδια τους.
Τα deals της ΤΕΝ που γεμίζουν με ρευστό το ταμείο της
-Την ώρα που η αγορά των δεξαμενόπλοιων εξακολουθεί να κινείται σε υψηλές ταχύτητες, η Tsakos Energy Navigation (TEN) έκλεισε συμφωνία για την πώληση δύο suezmax δεξαμενόπλοιων, Alaska και Archangel, ναυπήγησης 2006, έναντι συνολικού τιμήματος περίπου 51 εκατ. δολαρίων. Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο η συναλλαγή, αλλά και το timing. Παρά την αναζωπύρωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι αποτιμήσεις των παλαιότερων δεξαμενόπλοιων παραμένουν ισχυρές και οι αγοραστές εξακολουθούν να πληρώνουν σημαντικά premium για χωρητικότητα που μπορεί να αποφέρει άμεσα έσοδα. Στην αγορά σχολιάζουν ότι η TEN συνεχίζει με συνέπεια το σχέδιο ανανέωσης του στόλου της. Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα στο 2026 έχει ήδη προχωρήσει σε σειρά πωλήσεων, δημιουργώντας σημαντική ρευστότητα. Τα κεφάλαια αυτά κατευθύνονται στη χρηματοδότηση του εκτεταμένου ναυπηγικού προγράμματος της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει VLCCs, shuttle tankers, LR1 product tankers και LNG carriers.
Ελληνικό νηολόγιο και διεθνείς πρωτιές που έχουν προσέξει
-Την ώρα που η συζήτηση γύρω από την ελληνόκτητη ναυτιλία περιστρέφεται συνήθως γύρω από νέες παραγγελίες πλοίων, εξαγορές και γεωπολιτικές κρίσεις, υπάρχει ένας τομέας όπου η Ελλάδα συνεχίζει να κερδίζει χωρίς τυμπανοκρουσίες. Το ελληνικό νηολόγιο με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του, εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στα πιο αξιόπιστα και ποιοτικά του κόσμου, κάτι που επιβεβαιώνεται από όλους τους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς ελέγχου. Δεν είναι τυχαίο ότι το Tokyo MoU διατήρησε και φέτος την ελληνική σημαία στη λίστα των νηολογίων υψηλής απόδοσης, ενώ λίγο αργότερα και το Paris MoU κράτησε την Ελλάδα στη «Λευκή Λίστα» των κορυφαίων σημαιών διεθνώς. Σε μια περίοδο όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ των νηολογίων είναι σκληρός, η ελληνική σημαία συνεχίζει να αποτελεί διαβατήριο αξιοπιστίας για τους πλοιοκτήτες. Και αυτό ίσως είναι η πιο ουσιαστική, αλλά και λιγότερο προβεβλημένη, επιτυχία της ελληνικής ναυτιλίας. Βέβαια υπάρχει μεγάλος δρόμος ακόμα ώστε να γίνει εκτός από ασφαλές και πιο ανταγωνιστικό αφού από 5.600 ελληνόκτητα πλοία μόνο 600 είναι υπό ελληνική σημαία.
Οι κεντρικοί τραπεζίτες σιωπούν όταν μιλάει το πετρέλαιο
-Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων ανεβαίνουν συντονισμένα σε όλες τις ανεπτυγμένες οικονομίες, προφανώς λόγω των εξελίξεων στα στενά του Ορμούζ που έχουν οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου στα 100 δολάρια το βαρέλι. Το Αμερικανικό 10ετές κρατικό ομόλογο πληρώνει 4,70% (+2,2 μ.β. στο 4,677%), το Βρετανικό ξεπερνά το 5% (5,072%), το Γερμανικό Bund κινείται στο 3,19% κοντά στο πολυετές υψηλό του 3,2% του Μαΐου. Εκτός από τις τιμές του πετρελαίου, την αγορά ομολόγων πιέζει το κύμα έκδοσης νέου κρατικού χρέους. Τα δημοσιονομικά ελλείμματα προαναγγέλλουν κύμα εκδόσεων, στο Λονδίνο, το gilt ενισχύθηκε 4 μ.β. μετά τις φοροελαφρύνσεις Μπέρναμ στην εστίαση. Η νευρικότητα είναι φανερή και στις μικρές χρονικές περιόδους. Το Γερμανικό 2ετές κρατικό ομόλογο βρίσκεται πάνω από το 2,8%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2024. Αυτό σημαίνει ότι οι αγορές δεν φοβούνται απλώς τον πληθωρισμό, αλλά προεξοφλούν και αντίδραση των κεντρικών τραπεζών. Οι αγορές χρήματος τιμολογούν το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ στο 2,70% τον Δεκέμβριο και στο 2,78% τον Φεβρουάριο του 2027, από 2,25% σήμερα, με πρώτη αύξηση ήδη τον Σεπτέμβριο. Χθες, μίλησε η Λαγκάρντ, την ερχόμενη εβδομάδα o επικεφαλής της Fed είναι ο Κέβιν Γουόρς. Προς το παρόν αμφότεροι μένουν ουσιαστικά σιωπηλοί με τα υφιστάμενα επιτόκια. Παρά το γεγονός ότι ο Κέβιν Γουόρς είχε τοποθετηθεί σαφώς υπέρ των χαμηλότερων επιτοκίων του δολαρίου πριν τον διορισμό του, από τον περασμένο Ιούνιο, από τη συνάντηση των τραπεζιτών στην Σίντρα της Πορτογαλίας, φαίνεται πως έχει αλλάξει ρητορική. Τώρα λέει ότι η Fed «θα παραδώσει σταθερότητα τιμών» και δεν σταματά να υπογραμμίζει την ανεξαρτησία της από τις πιέσεις Τραμπ για μειώσεις, εστιάζοντας στον πληθωρισμό, που έχει σκαρφαλώσει σε υψηλό τριετίας.
Η Apple εγκαινιάζει πωλήσεις συσκευών της με… leasing…
-Η μεγάλη ανατροπή στο επιχειρηματικό σχέδιο της Apple δεν θα είναι μια νέα, εξελιγμένη συσκευή. Θα είναι οι συμβάσεις leasing. Πληροφορίες αναφέρουν και το Bloomberg φαίνεται να τις πιστεύει, ότι από τις 28 Ιουλίου εγκαινιάζεται το νέο «Apple Upgrade» το οποίο θα καλύπτει τα περισσότερα μοντέλα iPhone, Mac, iPad και Apple Watch, σε συνεργασία με τη σουηδική Klarna Group ως χρηματοδοτικό βραχίονα. Οι συσκευές Apple δεν θα πωλούνται μόνο αλλά και θα εκμισθώνονται. Οι μισθώσεις θα διαρκούν 24 μήνες για iPhone και Apple Watch, 36 μήνες για Mac και iPad, με μια χαλαρή έρευνα πιστωτικής αξιοπιστίας. Η Apple κλείνει τις νέες εγγραφές στο υφιστάμενο iPhone Upgrade Program και στη συμβατική χρηματοδότηση. Το πρόγραμμα Apple Upgrade έχει και τις εξαιρέσεις του. Εκτός προγράμματος μένουν το Apple Watch SE, το βασικό iPad, το iPhone 16 και το MacBook Neo όπως και οι εταιρικές και εκπαιδευτικές αγορές. Με απλά λόγια, τα φθηνά μοντέλα θα πωλούνται, ενώ τα ακριβά μπορεί και να νοικιάζονται. Αυτή η νέα εμπορική πολιτική έρχεται λίγο μετά τις αυξήσεις εκατοντάδων δολαρίων σε Mac και iPad, λόγω της παγκόσμιας έλλειψης μνήμης που εκτοξεύει το κόστος εξαρτημάτων. Ήδη αναμένονται τον Σεπτέμβριο τα νέα, ακριβότερα iPhone. Η Apple προσφέρει σε αντάλλαγμα την επιλογή leasing με μηνιαία δόση που θα λειτουργεί ως αντίδοτο στο σοκ των νέων τιμολογίων. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι πριν από 2 χρόνια, η Apple αποφάσισε να εγκαταλείψει τα σχέδια για δικό της πρόγραμμα πώλησης εξοπλισμού με συνδρομή. Με την Klarna, προσφέρει leasing χωρίς να αναλαμβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο. Η Klarna από την πλευρά της, αποκτά πρόσβαση σ’ ένα ακριβοθώρητο κομμάτι της πελατειακής της βάσης.
Ένας νέος δισεκατομμυριούχος κάθε μέρα
-Το 1987, το περιοδικό Forbes μέτρησε για πρώτη φορά τους δισεκατομμυριούχους του πλανήτη. Τους βρήκε 140. Σαράντα λίστες αργότερα, η φετινή κατάταξη καταγράφει ρεκόρ 3.428 ανθρώπων με περιουσία άνω του 1 δισ. δολαρίων. Είναι 400 περισσότεροι από πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι ο πλανήτης μας είχε τουλάχιστον έναν νέο δισεκατομμυριούχο κάθε μέρα. Η συνολική τους περιουσία εκτινάχθηκε στα 20,1 τρισ. δολάρια, αυξημένη κατά 4 τρισ. μέσα σε έναν χρόνο, με τη μέση περιουσία στα 5,8 δισ. Αυτά τα λεφτά ισοδυναμούν με σχεδόν 75 φορές το ΑΕΠ της χώρας μας. Αδιαμφισβήτητος μεγάλος πρωταγωνιστής φέτος είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη. Το Forbes αποδίδει την έκρηξη πλούτου κυρίως στο ράλι της ΑΙ και των αποτιμήσεων της τεχνολογίας. Η μετοχή της Nvidia ενισχύθηκε πάνω από +40% σε έναν χρόνο, με τον Έλον Μασκ στην κορυφή με 839 δισ. δολάρια, περιουσία μεγαλύτερη από τους 3 επόμενους μαζί. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που ξεπέρασε τα 800 δισ. και σίγουρα θα καταγραφεί ως ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος της ιστορίας. Η κατάσταση στην κορυφή είναι πιο περιορισμένη. Αυτοί που έχουν περιουσία με 12 ψηφία έφτασαν τους 20. Δεν υπήρχε κανένας το 2017. Αυτοί οι 20 και ελέγχουν $3,8 τρισ., σχεδόν το 20% του πλούτου όλων των δισεκατομμυριούχων. Γεωγραφικά, ΗΠΑ (989, με $8,4 τρισ.), Κίνα (539) και Ινδία (229) συγκεντρώνουν το 51% του συνόλου των 80 χωρών. Αυτά βλέπει ο Μπέρνι Σάντερς, γι’ αυτό και πρότεινε ετήσιο φόρο πλούτου 5%. Σύμφωνα με τους οικονομολόγους ο φόρος αυτός θα απέδιδε 4,4 τρισ. δολάρια. Μόνον ο Μασκ θα έπρεπε να καταβάλει $42 δισ. κάθε χρόνο. Η πρόταση δεν έχει, βεβαίως, πιθανότητες να περάσει από το Κογκρέσο, στη σημερινή Ουάσιγκτον. Έχει όμως ακροατήριο που μεγαλώνει με τον ίδιο ρυθμό που μεγαλώνει η λίστα.
Πηγή: newmoney.gr
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