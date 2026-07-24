Ο Σαλμάς και ο Σαμαράς, όταν το ΠΑΣΟΚ τα μπλέκει (καιρό είχαν), η επέτειος, πώς ευτελίζεται μια ιστορική επέτειος, τα εξοπλιστικά και η στέγη

Κλείσιμο

Λοιπόν, βγήκε πρώτα ο Δουδωνής και είπε ότι ο Τσίπρας είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων γιατί ο Μπεντενιώτης (που είναι δικός του), έχει κάποια διοικητική θέση σ’ ένα απ’ αυτά. Η αλήθεια είναι ότι ο Δουδωνής μπέρδεψε τον γιο Μπεντενιώτη που είναι στην ΕΛ.Α.Σ. με τον πατέρα που είναι σ’ ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, ετών 90 πρώην βουλευτής και υπουργός του ΠΑΣΟΚ, 60 χρόνια στο κόμμα. Οι άτιμοι, εκτός του ότι δεν ξέρουν τι λένε, δεν σέβονται κιόλας. Μετά βγήκε ο Καρχιμάκης (υιός, έτσι;) και είπε ότι θα καταργήσουν τον νόμο Πιερρακάκη και ύστερα από λίγο βγήκε η Νάντια Γιαννακοπούλου, ΠΑΣΟΚ κι αυτή και είπε ότι μόνο στην Κούβα δεν λειτουργούν μη κρατικά πανεπιστήμια. Συμπέρασμα: Πιο καλός απ’ όλους είναι ο Νίκος μας όταν δεν μιλάει καθόλου!Επέτειος και παπάτζες-Σήμερα συμπληρώνονται 52 χρόνια από την επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας το 1974 και εθιμικά οι εκλεγμένοι πολιτικοί μεταξύ άλλων είθισται να πηγαίνουν σε μία σεμνή και ορισμένη από πρωτόκολλο δεξίωση που γίνεται στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Τουλάχιστον μέχρι πέρσι πήγαιναν όλοι ή σχεδόν όλοι οι εκλεγμένοι αρχηγοί των κομμάτων και αυτό κατά κάποιον τρόπο ήταν κάτι σαν ένδειξη σεβασμού στον θεσμό, αλλά και σε μια ιστορική επέτειο. Έλα όμως που και αυτό ξέφτισε μαζί με όλα γύρω μας, με ευθύνη βεβαίως των ίδιων των πολιτικών και όχι του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα πάει, μου λένε, ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης και ο Κουτσούμπας, αλλά δεν θα πάνε οι υπόλοιποι αρχηγοί για κάτι αστείους λόγους. Ο πιο αστείος είναι η νεοεκλεγείσα πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ Δούρου (που τα είχε πάει πολύ καλά και στο Μάτι ως περιφερειάρχης θυμάμαι) γιατί λέει στην ίδια δεξίωση… πάνε και φασίστες. Ο Τσίπρας απ’ ό,τι μού λένε κάπου λείπει και σε λίγο θα μας πούνε ότι δεν πάει και ο Σαμαράς γιατί είναι αντισυστημικός.Σαμαράς και Σαλμάς-Τώρα που είπα Σαμαράς, έχω μεγάλη απορία αν ο Αντώνης θα πάρει στο υπό σύσταση κόμμα του τον Σαλμά. Ναι, είναι ο ίδιος που υποστηρίζει με πάθος τα παραμύθια με τις τροχήλατες βαλίτσες που πηγαίνανε στο γραφείο του Σαμαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι θα δούμε ακόμα;Το νέο πακέτο και η νέα προσέγγιση-Αρκετά αναλυτική ήταν η χθεσινή ενημέρωση του Δένδια μετά το «πράσινο φως» που έδωσε το ΚΥΣΕΑ στο εξοπλιστικό πρόγραμμα-μαμούθ εμβέλειας πάνω από 4 δισ. που σας ανέφερα και χθες. Τον Σεπτέμβριο, αφού και ο Δένδιας συμφώνησε με τον Μητσοτάκη ότι εκλογές θα γίνουν το 2027, θα γίνει μία νέα, εκτενέστερη παρουσίαση για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό προμηθειών που έχει το Πεντάγωνο απ’ το 2027 έως το 2037. Πάντως, η κρίσιμη αλλαγή στη φιλοσοφία των εξοπλιστικών είναι ότι μετακινούμαστε από τα βαριά όπλα και τις μεγάλες πλατφόρμες σε μικρά και ευέλικτα όπλα που είναι προσαρμοσμένα στη νέα φύση του πολέμου.Απαισιοδοξία για τον Κόλπο-Στα ενδότερα της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, μου λένε ότι ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε μία πολύ αναλυτική ενημέρωση για την κατάσταση στον Περσικό Κόλπο, εκφράζοντας έντονη απαισιοδοξία για την πορεία του πολέμου. Στη συζήτηση επισημάνθηκε ότι αυτή τη στιγμή ίσως είμαστε στην ίδια κατάσταση που ήμασταν στις αρχές του πολέμου την άνοιξη και δεν φαίνεται προοπτική αποκλιμάκωσης, καθώς εντός του Ιράν έχουν επικρατήσει οι πιο σκληροπυρηνικοί που αποτρέπουν την οποιαδήποτε ουσιαστική διαπραγμάτευση. Με αυτά τα δεδομένα η κυβέρνηση προετοιμάζεται για έναν δύσκολο χειμώνα και προφανώς για νέα επιδότηση στο diesel κίνησης, καθώς οι τιμές παραμένουν και θα παραμείνουν σε ψηλά επίπεδα.Αισιοδοξία για το Μεταναστευτικό-Από την άλλη, αισιοδοξία εκφράστηκε μέσα στο ΚΥΣΕΑ για την πορεία του μεταναστευτικού, όπου οι αριθμοί που παρουσίασε ο υπουργός Πλεύρης βαίνουν μειούμενοι και μάλιστα και από το μέτωπο της Λιβύης. Από τη συζήτηση που έγινε καταλαβαίνω ότι η ελληνική πλευρά έχει διαβεβαιώσεις απ’ τη μεριά της ανατολικής Λιβύης ότι το φρένο που έχει μπει τον Ιούλιο θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες.Η νέα στεγαστική πολιτική ως το 2035