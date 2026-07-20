Το νέο σκεύασμα που μειώνει την «κακή» χοληστερίνη και νικάει τις στατίνες

Ο FDA έδωσε σύμφωνα με την Wall Street Journal το «πράσινο» φως στις ΗΠΑ στο νέο χάπι που φαίνεται πιο αποτελεσματικό από τις στατίνες, του οποίου όμως η τιμή θα ξεπερνάει τα 10 δολάρια το ένα