Το νέο σκεύασμα που μειώνει την «κακή» χοληστερίνη και νικάει τις στατίνες
Το νέο σκεύασμα που μειώνει την «κακή» χοληστερίνη και νικάει τις στατίνες
Ο FDA έδωσε σύμφωνα με την Wall Street Journal το «πράσινο» φως στις ΗΠΑ στο νέο χάπι που φαίνεται πιο αποτελεσματικό από τις στατίνες, του οποίου όμως η τιμή θα ξεπερνάει τα 10 δολάρια το ένα
Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε το Lipfendra. Ένα νέο φάρμακο της εταιρίας Merck, το οποίο υπόσχεται θεαματική μείωση στα επίπεδα της LDL χοληστερόλης, τη λεγόμενη «κακή» χοληστερίνη. Η χοληστερόλη αυτή, συσσωρεύεται στα τοιχώματα των αρτηριών και μπορεί να σχηματίσει αθηρωματικές πλάκες, με κίνδυνο να εκδηλωθούν σοβαρές καρδιαγγειακές παθήσεις, όπως έμφραγμα ή εγκεφαλικό.
Το νέο σκεύασμα με τη δραστική ουσία enlicitide που έλαβε το «πράσινο φως», αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην αντιμετώπιση της υψηλής LDL χοληστερόλης, σηματοδοτώντας την πρώτη έγκριση αναστολέα της πρωτεΐνης PCSK9 από το στόμα. Όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της εταιρίας, το Lipfendra είναι «το πρώτο και μοναδικό έως σήμερα από του στόματος φάρμακο αναστολής της PCSK9, το οποίο χορηγείται μία φορά ημερησίως» για τη μείωση της LDL χοληστερόλης (LDL-C) σε ενήλικες με πρωτοπαθή υπερχοληστερολαιμία, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών με ετερόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιμία (HeFH) -συχνή κληρονομική νόσος.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το νέο σκεύασμα με τη δραστική ουσία enlicitide που έλαβε το «πράσινο φως», αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην αντιμετώπιση της υψηλής LDL χοληστερόλης, σηματοδοτώντας την πρώτη έγκριση αναστολέα της πρωτεΐνης PCSK9 από το στόμα. Όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της εταιρίας, το Lipfendra είναι «το πρώτο και μοναδικό έως σήμερα από του στόματος φάρμακο αναστολής της PCSK9, το οποίο χορηγείται μία φορά ημερησίως» για τη μείωση της LDL χοληστερόλης (LDL-C) σε ενήλικες με πρωτοπαθή υπερχοληστερολαιμία, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών με ετερόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιμία (HeFH) -συχνή κληρονομική νόσος.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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