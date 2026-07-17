Η μάχη των 60 δισ. περνά από την κάλπη: Το σχέδιο Μητσοτάκη για την ελληνική προεδρία της ΕΕ και τα νέα δίκτυα
Η μάχη των 60 δισ. περνά από την κάλπη: Το σχέδιο Μητσοτάκη για την ελληνική προεδρία της ΕΕ και τα νέα δίκτυα
Λίγους μήνες μετά τις εθνικές εκλογές, η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ, σε μια κρίσιμη περίοδο για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και τη χρηματοδότηση της επόμενης δεκαετίας
Οι κάλπες του 2027 μπορεί να στηθούν στην Ελλάδα, αλλά ένα μεγάλο μέρος του λογαριασμού τους θα κριθεί στις Βρυξέλλες. Λίγους μήνες μετά τις εθνικές εκλογές, η χώρα αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς την ώρα που ενδέχεται να κλείνει η μάχη για τον νέο κοινοτικό προϋπολογισμό και ένα πακέτο σχεδόν 60 δισ. ευρώ για την ελληνική οικονομία.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κωστής Χατζηδάκης, στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, δεν άνοιξαν μόνο τους φακέλους των ευρωπαϊκών πόρων και των μεγάλων έργων. Έδειξαν και ένα από τα διλήμματα με τα οποία η κυβέρνηση θέλει να φτάσει στην κάλπη: ποιος θα κρατά το τιμόνι της χώρας όταν θα μοιράζονται τα χρήματα της επόμενης δεκαετίας.
Το μήνυμα τους ήταν είναι σαφές: η ψήφος δεν θα κρίνει μόνο ποιος θα κυβερνήσει την Ελλάδα. Θα κρίνει και ποιος θα διαπραγματευτεί το οικονομικό καύσιμο της επόμενης περιόδου.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε ευθέως αυτή την παράμετρο στη συζήτηση. Και ο Χατζηδάκης συμπλήρωσε το κάδρο, μιλώντας για την ανάγκη μιας κυβέρνησης που θα μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα με αξιοπιστία και βάρος στις Βρυξέλλες.
Ο πρώτος αριθμός είναι τα 49,5 δισ. ευρώ που προβλέπει για την Ελλάδα η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο δεύτερος είναι τα επιπλέον 8 έως 10 δισ. ευρώ που η Αθήνα πιστεύει ότι μπορεί να αντλήσει από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας.
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κωστής Χατζηδάκης, στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, δεν άνοιξαν μόνο τους φακέλους των ευρωπαϊκών πόρων και των μεγάλων έργων. Έδειξαν και ένα από τα διλήμματα με τα οποία η κυβέρνηση θέλει να φτάσει στην κάλπη: ποιος θα κρατά το τιμόνι της χώρας όταν θα μοιράζονται τα χρήματα της επόμενης δεκαετίας.
Το μήνυμα τους ήταν είναι σαφές: η ψήφος δεν θα κρίνει μόνο ποιος θα κυβερνήσει την Ελλάδα. Θα κρίνει και ποιος θα διαπραγματευτεί το οικονομικό καύσιμο της επόμενης περιόδου.
Τα δισεκατομμύριαΗ χρονική σύμπτωση είναι σχεδόν ιδανική για το κυβερνητικό αφήγημα. Οι εκλογές έχουν τοποθετηθεί την άνοιξη του 2027 και η ελληνική προεδρία αρχίζει την 1η Ιουλίου. Εάν η δύσκολη διαπραγμάτευση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο δεν έχει κλείσει νωρίτερα, η επόμενη κυβέρνηση θα βρεθεί στην κορυφή του ευρωπαϊκού τραπεζιού όταν θα παζαρεύονται οι τελικοί αριθμοί.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε ευθέως αυτή την παράμετρο στη συζήτηση. Και ο Χατζηδάκης συμπλήρωσε το κάδρο, μιλώντας για την ανάγκη μιας κυβέρνησης που θα μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα με αξιοπιστία και βάρος στις Βρυξέλλες.
Ο πρώτος αριθμός είναι τα 49,5 δισ. ευρώ που προβλέπει για την Ελλάδα η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο δεύτερος είναι τα επιπλέον 8 έως 10 δισ. ευρώ που η Αθήνα πιστεύει ότι μπορεί να αντλήσει από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
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