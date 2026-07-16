ΕΖΑ: Γιατί η ελληνική ζυθοποιία μπαίνει στο ούζο και το τσίπουρο

Η συνεργασία με την ΠΙΛΑΒΑΣ αποτελεί το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης στρατηγικής που διευρύνει το χαρτοφυλάκιο της ΕΖΑ, ενισχύει τη θέση της στην εστίαση και ανοίγει τον δρόμο για νέες κατηγορίες ποτών – Τι απαντά η διοίκηση στα σενάρια περί πώλησης της εταιρείας