ΕΖΑ: Γιατί η ελληνική ζυθοποιία μπαίνει στο ούζο και το τσίπουρο
ΕΖΑ: Γιατί η ελληνική ζυθοποιία μπαίνει στο ούζο και το τσίπουρο
Η συνεργασία με την ΠΙΛΑΒΑΣ αποτελεί το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης στρατηγικής που διευρύνει το χαρτοφυλάκιο της ΕΖΑ, ενισχύει τη θέση της στην εστίαση και ανοίγει τον δρόμο για νέες κατηγορίες ποτών – Τι απαντά η διοίκηση στα σενάρια περί πώλησης της εταιρείας
Μέχρι σήμερα η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης διεκδικούσε μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά της μπύρας. Πλέον όμως στρέφεται και στο ούζο και το τσίπουρο, εγκαινιάζοντας μια στρατηγική που φιλοδοξεί να τη μετατρέψει σταδιακά από αμιγώς ζυθοποιία σε μια ευρύτερη εταιρεία ποτών. Η συνεργασία με την ποτοποιία ΠΙΛΑΒΑΣ αποτελεί το πρώτο βήμα ενός σχεδίου που αποσκοπεί στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της, στην ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά της εστίασης και, τελικά, στη δημιουργία νέων πηγών ανάπτυξης.
«Η αγορά αλλάζει και η ΕΖΑ αλλάζει», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Νικήτας Ασπιώτης, παρουσιάζοντας τη νέα στρατηγική. Όπως εξήγησε, η συνεργασία με την ΠΙΛΑΒΑΣ δεν αποτελεί μια μεμονωμένη εμπορική συμφωνία, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης που περιλαμβάνει νέες συνεργασίες, νέες κατηγορίες προϊόντων και καλύτερη αξιοποίηση του εμπορικού και διανεμητικού δικτύου της ΕΖΑ.
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«Η αγορά αλλάζει και η ΕΖΑ αλλάζει», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Νικήτας Ασπιώτης, παρουσιάζοντας τη νέα στρατηγική. Όπως εξήγησε, η συνεργασία με την ΠΙΛΑΒΑΣ δεν αποτελεί μια μεμονωμένη εμπορική συμφωνία, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης που περιλαμβάνει νέες συνεργασίες, νέες κατηγορίες προϊόντων και καλύτερη αξιοποίηση του εμπορικού και διανεμητικού δικτύου της ΕΖΑ.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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