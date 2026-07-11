Τέιλορ Σουίφτ: Πώς ο Dior «έκλεψε» το νυφικό της χρονιάς από τη Chanel
Τέιλορ Σουίφτ: Πώς ο Dior «έκλεψε» το νυφικό της χρονιάς από τη Chanel
Το απόλυτο νοκ-άουτ του οίκου Dior (και του ομίλου LVMH) απέναντι στη Chanel - Ο 41χρονος καλλιτεχνικός διευθυντής Jonathan Anderson σχεδίασε τόσο το νυφικό της Τέιλορ όσο και το κοστούμι του Τράβις Κέλσι στα ατελιέ του Παρισιού, κερδίζοντας τη μάχη της pop επικαιρότητας από τη Chanel, που πρόσφατα έντυσε τη Dua Lipa
Η pop κουλτούρα και η υψηλή ραπτική μόλις βίωσαν τη μεγαλύτερη έκρηξη της δεκαετίας. Σε μια τελετή-οχυρό στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και χωρίς να έχει διαρρεύσει ακόμα ούτε μία φωτογραφία, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου.
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