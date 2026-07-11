Τέιλορ Σουίφτ: Πώς ο Dior «έκλεψε» το νυφικό της χρονιάς από τη Chanel

Το απόλυτο νοκ-άουτ του οίκου Dior (και του ομίλου LVMH) απέναντι στη Chanel - Ο 41χρονος καλλιτεχνικός διευθυντής Jonathan Anderson σχεδίασε τόσο το νυφικό της Τέιλορ όσο και το κοστούμι του Τράβις Κέλσι στα ατελιέ του Παρισιού, κερδίζοντας τη μάχη της pop επικαιρότητας από τη Chanel, που πρόσφατα έντυσε τη Dua Lipa