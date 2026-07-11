Ανακαλύφθηκε νέο είδος δεινoσαύρου στην Ταϊλάνδη με μήκος όσο ένα γήπεδο κρίκετ

Ο φυτοφάγος δεινόσαυρος, που ονομάστηκε Ουραγασαύρος καλασινένσις, εκτιμάται ότι έζησε πριν από περίπου 150 εκατομμύρια χρόνια





Ο φυτοφάγος δεινόσαυρος, που ονομάστηκε Ουραγασαύρος καλασινένσις (Uragasaurus kalasinensis), εκτιμάται ότι έζησε πριν από περίπου 150 εκατομμύρια χρόνια.









New dinosaur species with neck as long as cricket pitch discovered in Thailand https://t.co/czX3hOLY4I — BBC News (UK) (@BBCNews) July 11, 2026





Η περιοχή Φου Νόι, όπου έγινε η ανακάλυψη, περιείχε μεγάλη ποικιλία απολιθωμάτων από την ύστερη Ιουρασική περίοδο. Πάνω από το 90% των απολιθωμάτων που ανασκάφηκαν στην περιοχή ήταν τμήματα δεινοσαύρων.



Όταν η ερευνητική ομάδα πραγματοποίησε ανασκαφές, εντόπισε επίσης δόντια και οστά δεινοσαύρων.



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Αξονική τομογραφία αποκάλυψε ότι ο δεινόσαυρος ανήκε στην οικογένεια των Μαμενχισαυριδών (Mamenchisauridae), μιας ομάδας σαυρόποδων που χαρακτηρίζονται από τον εξαιρετικά μακρύ λαιμό τους, ο οποίος πιθανότατα τους επέτρεπε να φτάνουν βλάστηση σε διαφορετικά ύψη.



Παρότι τα περισσότερα απολιθώματα της συγκεκριμένης οικογένειας έχουν βρεθεί στην Κίνα, αυτή είναι η πρώτη τέτοια ανακάλυψη στην Ταϊλάνδη.



Η αξονική τομογραφία αποκάλυψε επίσης μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως μια διάταξη οστικών στηριγμάτων σε σχήμα Υ, γνωστών ως laminae.



Οι παλαιοντολόγοι στην Ταϊλάνδη ανακοίνωσαν ότι ανακάλυψαν ένα νέο είδος δεινοσαύρου , από απολιθώματα που βρέθηκαν στην επαρχία Καλασίν, στα βορειοανατολικά της χώρας.Ο φυτοφάγος δεινόσαυρος, που ονομάστηκε Ουραγασαύρος καλασινένσις (Uragasaurus kalasinensis), εκτιμάται ότι έζησε πριν από περίπου 150 εκατομμύρια χρόνια.Διέθετε ασυνήθιστα μακρύ λαιμό και έφτανε σε μήκος τα 20 μέτρα, δηλαδή περίπου όσο ένα γήπεδο κρίκετ.Ο δρ. Απιρούτ Νιλπαναπάν από το Πανεπιστήμιο Μαχασαραχάμ της Ταϊλάνδης, επικεφαλής της μελέτης , δήλωσε στο BBC Thai ότι το δείγμα αποτελούσε μέρος μιας μεγάλης συλλογής απολιθωμάτων από την τοποθεσία, η οποία εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2008, όταν ένας κάτοικος βρήκε θραύσματα που έμοιαζαν με λέπια φιδιού.Η περιοχή Φου Νόι, όπου έγινε η ανακάλυψη, περιείχε μεγάλη ποικιλία απολιθωμάτων από την ύστερη Ιουρασική περίοδο. Πάνω από το 90% των απολιθωμάτων που ανασκάφηκαν στην περιοχή ήταν τμήματα δεινοσαύρων.Όταν η ερευνητική ομάδα πραγματοποίησε ανασκαφές, εντόπισε επίσης δόντια και οστά δεινοσαύρων.Ωστόσο, το απολίθωμα που οδήγησε στην αναγνώριση του νέου είδους ήταν ένας ραχιαίος σπόνδυλος – ένα οστό από το μέσο ή το άνω μέρος της πλάτης – ο οποίος παρουσίαζε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.Αξονική τομογραφία αποκάλυψε ότι ο δεινόσαυρος ανήκε στην οικογένεια των Μαμενχισαυριδών (Mamenchisauridae), μιας ομάδας σαυρόποδων που χαρακτηρίζονται από τον εξαιρετικά μακρύ λαιμό τους, ο οποίος πιθανότατα τους επέτρεπε να φτάνουν βλάστηση σε διαφορετικά ύψη.Παρότι τα περισσότερα απολιθώματα της συγκεκριμένης οικογένειας έχουν βρεθεί στην Κίνα, αυτή είναι η πρώτη τέτοια ανακάλυψη στην Ταϊλάνδη.Η αξονική τομογραφία αποκάλυψε επίσης μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως μια διάταξη οστικών στηριγμάτων σε σχήμα Υ, γνωστών ως laminae.

Ο Νιλπαναπάν δήλωσε στο BBC Thai ότι τα χαρακτηριστικά αυτά, και ιδιαίτερα η μοναδική δομή των αεροθαλάμων στα οστά, είναι «ανόμοια με οποιουδήποτε άλλου δεινοσαύρου στον κόσμο... Αυτό είναι που τον κάνει ξεχωριστό».



Όπως είπε, όταν συνειδητοποίησε ότι είχαν ανακαλύψει ένα νέο είδος, από τον ενθουσιασμό του έσπασε τον υπολογιστή του, προσθέτοντας ότι ένιωσε ταυτόχρονα «ενθουσιασμό και ανακούφιση».



Η μελέτη δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο επιστημονικό περιοδικό Nature.



Τον Μάιο είχε ανακοινωθεί ότι επιστήμονες είχαν επίσης ταυτοποιήσει, από απολιθώματα που ανασκάφηκαν στην Ταϊλάνδη, ένα διαφορετικό είδος μακρόλαιμου φυτοφάγου δεινοσαύρου, τον Ναγκατιτάν.



Ο Ναγκατιτάν είναι ο μεγαλύτερος δεινόσαυρος που έχει βρεθεί ποτέ στη Νοτιοανατολική Ασία. Ζύγιζε περίπου 27 τόνους – όσο εννέα ενήλικοι ασιατικοί ελέφαντες – και έφτανε σε μήκος τα 27 μέτρα.