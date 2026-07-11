Συστάσεις Κομισιόν - Ecofin προς Αθήνα: Λιγότερες φοροαπαλλαγές, λιγότερα ορυκτά καύσιμα, περισσότερη ταχύτητα
Συστάσεις Κομισιόν - Ecofin προς Αθήνα: Λιγότερες φοροαπαλλαγές, λιγότερα ορυκτά καύσιμα, περισσότερη ταχύτητα
Αυξήσεις φόρων στα ορυκτά καύσιμα και σε ασφαλίσεις ιδιωτών για φυσικές καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόμενα βάζουν στο τραπέζι οι Βρυξέλλες
Ένα πακέτο συστάσεων της Κομισιόν για την Ελλάδα ενέκρινε το Συμβούλιο Ecofin, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου το οποίο εφαρμόζεται για όλες τις χώρες της ΕΕ.
Στο επίκεντρο βάζει την ανταγωνιστικότητα, την ενεργειακή ασφάλεια, την αμυντική ετοιμότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, ζητώντας από τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν πιο γρήγορα σε μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις.
Με βάση την Έκθεση, η Ελλάδα έχει κερδίσει το στοίχημα της μακροοικονομικής σταθερότητας. Ωστόσο οι Βρυξέλλες θέτουν ένα απαιτητικό τεστ: να εκλείψουν οι στρεβλώσεις, να αλλάξει το ενεργειακό μείγμα, να βελτιωθούν οι μεταφορές, να επιταχυνθεί η απονομή δικαιοσύνης, αλλά και να δώσει λύσεις σε νερό, στέγη και παραγωγικότητα.
Για την Ελλάδα, αυτό μεταφράζεται σε ένα πακέτο παρεμβάσεων που ακουμπά από το φορολογικό μέχρι τις σιδηροδρομικές υποδομές και από την ηλεκτροκίνηση έως το νερό.
«Πίσω από τις λέξεις» και από τα εύσημα για την οικονομική πρόοδο της χώρας και την έξοδό της από το καθεστώς των μακροοικονομικών ανισορροπιών, κρύβονται μια σειρά ανησυχητικές επισημάνσεις που, αν και δεν αποτελούν απαιτούμενα πολιτικής και νέων μέτρων, ηχούν σαν καμπανάκια για διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που τυχόν θα ανακύψουν στο μέλλον.
Η Κομισιόν διαπιστώνει από τη μια ότι, παρά την ισχυρή πρόοδο που έχει κάνει η χώρα, μια σειρά επαγγελματικών ομάδων ή κλάδων εξακολουθούν να φοροδιαφεύγουν (πχ μη στεγασμένο εμπόριο και υπηρεσίες όπως ηλεκτρολόγοι κλπ), ενώ ζητάει μεγαλύτερους ελέγχους στα τελωνεία.
Εντοπίζει όμως -και ζητάει να μπουν στο μικροσκόπιο- τις 1.236 φοροαπαλλαγές που ίσχυαν το 2025. Αν και ζητάει να επαναξιολογηθεί αν και γιατί πρέπει να παραμένουν, πηγές από το οικονομικό επιτελείο ξεκαθαρίζουν στο newmoney.gr ότι δεν εξετάζεται κατάργησή τους καθώς «είναι όλες αναγκαίες και απαραίτητες» , όπως λένε.
– Καύσιμα και ηλεκτροκίνηση: στο ενεργειακό πεδίο, η Κομισιόν προχωρά ένα βήμα παραπέρα και ζητά να αναπροσαρμοστεί η φορολογία της ενέργειας ώστε να ενθαρρύνεται η ηλεκτροκίνηση.
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Στο επίκεντρο βάζει την ανταγωνιστικότητα, την ενεργειακή ασφάλεια, την αμυντική ετοιμότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, ζητώντας από τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν πιο γρήγορα σε μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις.
Με βάση την Έκθεση, η Ελλάδα έχει κερδίσει το στοίχημα της μακροοικονομικής σταθερότητας. Ωστόσο οι Βρυξέλλες θέτουν ένα απαιτητικό τεστ: να εκλείψουν οι στρεβλώσεις, να αλλάξει το ενεργειακό μείγμα, να βελτιωθούν οι μεταφορές, να επιταχυνθεί η απονομή δικαιοσύνης, αλλά και να δώσει λύσεις σε νερό, στέγη και παραγωγικότητα.
Για την Ελλάδα, αυτό μεταφράζεται σε ένα πακέτο παρεμβάσεων που ακουμπά από το φορολογικό μέχρι τις σιδηροδρομικές υποδομές και από την ηλεκτροκίνηση έως το νερό.
«Πίσω από τις λέξεις» και από τα εύσημα για την οικονομική πρόοδο της χώρας και την έξοδό της από το καθεστώς των μακροοικονομικών ανισορροπιών, κρύβονται μια σειρά ανησυχητικές επισημάνσεις που, αν και δεν αποτελούν απαιτούμενα πολιτικής και νέων μέτρων, ηχούν σαν καμπανάκια για διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που τυχόν θα ανακύψουν στο μέλλον.
Στη βάση αυτή, η ΕΕ συστήνει για τη χώρα μας:– Καλύτεροι έλεγχοι, λιγότερες φοροαπαλλαγές: η Επιτροπή ζητεί η χώρα να βελτιώσει τη φορολογική συμμόρφωση μέσω περαιτέρω συγκέντρωσης και ψηφιοποίησης των τελωνειακών και φορολογικών ελέγχων, αλλά και να ενισχύσει τη διαφάνεια του φορολογικού συστήματος με αξιολόγηση και εξορθολογισμό των φορολογικών δαπανών (δηλαδή των φοροελαφρύνσεων).
Η Κομισιόν διαπιστώνει από τη μια ότι, παρά την ισχυρή πρόοδο που έχει κάνει η χώρα, μια σειρά επαγγελματικών ομάδων ή κλάδων εξακολουθούν να φοροδιαφεύγουν (πχ μη στεγασμένο εμπόριο και υπηρεσίες όπως ηλεκτρολόγοι κλπ), ενώ ζητάει μεγαλύτερους ελέγχους στα τελωνεία.
Εντοπίζει όμως -και ζητάει να μπουν στο μικροσκόπιο- τις 1.236 φοροαπαλλαγές που ίσχυαν το 2025. Αν και ζητάει να επαναξιολογηθεί αν και γιατί πρέπει να παραμένουν, πηγές από το οικονομικό επιτελείο ξεκαθαρίζουν στο newmoney.gr ότι δεν εξετάζεται κατάργησή τους καθώς «είναι όλες αναγκαίες και απαραίτητες» , όπως λένε.
– Καύσιμα και ηλεκτροκίνηση: στο ενεργειακό πεδίο, η Κομισιόν προχωρά ένα βήμα παραπέρα και ζητά να αναπροσαρμοστεί η φορολογία της ενέργειας ώστε να ενθαρρύνεται η ηλεκτροκίνηση.
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