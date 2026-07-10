Wall Street: Η «έκρηξη» της AI κράτησε σε άνοδο S&P 500 και Nasdaq – Στο επίκεντρο Meta, Nvidia και SK Hynix
Wall Street: Η «έκρηξη» της AI κράτησε σε άνοδο S&P 500 και Nasdaq – Στο επίκεντρο Meta, Nvidia και SK Hynix
Οι μετοχές τεχνητής νοημοσύνης οδήγησαν τη Wall Street σε νέα εβδομαδιαία κέρδη, με τη Meta και τη Nvidia να ξεχωρίζουν, ενώ η SK Hynix εντυπωσίασε στο ντεμπούτο της
Η Wall Street ολοκλήρωσε με θετικό πρόσημο τις συναλλαγές της Παρασκευής, με τον S&P 500 και τον Nasdaq να καταγράφουν εβδομαδιαία κέρδη χάρη στη δυναμική των μεγάλων τεχνολογικών μετοχών, ενώ οι επενδυτές συνέχισαν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την πορεία της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης.
Στο κλίμα αυτό στο ταμπλό, ο Dow Jones είχε άνοδο 0,29% στις 52,637 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά κατά 0,42% στις 7,575 μονάδες ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κέρδισε 0,29% στις 26,281 μονάδες.
Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 1%, ενώ αντίστοιχα κέρδη άνω του 1% κατέγραψε και ο Nasdaq. Αντίθετα, ο Dow Jones ολοκλήρωσε την εβδομάδα με απώλειες περίπου 0,5%.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων κινήθηκαν υψηλότερα με το 10ετές να έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 2 μονάδες βάσης, διαμορφούμενη στο 4,561%. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου, ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4 μονάδες βάσης, στο 4,208%. Ανοδικά κινήθηκε και η απόδοση του 30ετούς, η οποία σημείωσε οριακή άνοδο, μικρότερη της μίας μονάδας βάσης, στο 5,062%.
Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν για ακόμη μία φορά οι εταιρείες που πρωταγωνιστούν στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Η Nvidia σημείωνε άνοδο άνω του 3%, προσφέροντας σημαντική στήριξη στον S&P 500, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να στοιχηματίζουν ότι η ζήτηση για προηγμένους επεξεργαστές AI θα παραμείνει εξαιρετικά ισχυρή τα επόμενα χρόνια.
Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η εικόνα της Meta Platforms, η οποία ενισχυόταν σχεδόν 6%, οδεύοντας προς την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοσή της από τις αρχές του 2024. Μέσα στις τελευταίες δέκα συνεδριάσεις η μετοχή έχει καταγράψει άνοδο περίπου 22%, καθώς η αγορά επιβραβεύει την επιθετική στρατηγική της εταιρείας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
Την αισιοδοξία ενίσχυσε νέα έκθεση της Bank of America, η οποία διατήρησε τη σύσταση «buy» για τη Meta, επικαλούμενη εσωτερικό εταιρικό έγγραφο που φέρεται να δείχνει ότι ο όμιλος έχει επιτύχει σημαντική μείωση του κόστους ανάπτυξης των υποδομών AI.
Σύμφωνα με την αμερικανική τράπεζα, η Meta αναπτύσσει δικά της εξειδικευμένα τσιπ και σχεδιάζει να αυξήσει τη συνολική υπολογιστική της ισχύ κατά 14 GW μέσα στο 2026 και το 2027, επενδύοντας συνολικά περίπου 145 δισ. δολάρια.
Εφόσον οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιωθούν, το κόστος ανάπτυξης των νέων υποδομών θα είναι αισθητά χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις της αγοράς, βελτιώνοντας σημαντικά τις αποδόσεις των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και ενισχύοντας την ανταγωνιστική θέση της Meta απέναντι σε κολοσσούς όπως η Amazon και η Alphabet.
Παράλληλα, θετική υποδοχή έλαβε και το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Muse Spark 1.1, το οποίο παρουσίασε πρόσφατα η Meta, ενισχύοντας την πεποίθηση ότι η εταιρεία αποκτά ολοένα και ισχυρότερη θέση στην κούρσα ανάπτυξης προηγμένων συστημάτων AI.
Σημαντικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης της SK Hynix στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στο κλίμα αυτό στο ταμπλό, ο Dow Jones είχε άνοδο 0,29% στις 52,637 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά κατά 0,42% στις 7,575 μονάδες ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κέρδισε 0,29% στις 26,281 μονάδες.
Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 1%, ενώ αντίστοιχα κέρδη άνω του 1% κατέγραψε και ο Nasdaq. Αντίθετα, ο Dow Jones ολοκλήρωσε την εβδομάδα με απώλειες περίπου 0,5%.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων κινήθηκαν υψηλότερα με το 10ετές να έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 2 μονάδες βάσης, διαμορφούμενη στο 4,561%. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου, ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4 μονάδες βάσης, στο 4,208%. Ανοδικά κινήθηκε και η απόδοση του 30ετούς, η οποία σημείωσε οριακή άνοδο, μικρότερη της μίας μονάδας βάσης, στο 5,062%.
Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν για ακόμη μία φορά οι εταιρείες που πρωταγωνιστούν στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Nvidia και Meta οδηγοί στην άνοδο
Η Nvidia σημείωνε άνοδο άνω του 3%, προσφέροντας σημαντική στήριξη στον S&P 500, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να στοιχηματίζουν ότι η ζήτηση για προηγμένους επεξεργαστές AI θα παραμείνει εξαιρετικά ισχυρή τα επόμενα χρόνια.
Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η εικόνα της Meta Platforms, η οποία ενισχυόταν σχεδόν 6%, οδεύοντας προς την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοσή της από τις αρχές του 2024. Μέσα στις τελευταίες δέκα συνεδριάσεις η μετοχή έχει καταγράψει άνοδο περίπου 22%, καθώς η αγορά επιβραβεύει την επιθετική στρατηγική της εταιρείας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
Την αισιοδοξία ενίσχυσε νέα έκθεση της Bank of America, η οποία διατήρησε τη σύσταση «buy» για τη Meta, επικαλούμενη εσωτερικό εταιρικό έγγραφο που φέρεται να δείχνει ότι ο όμιλος έχει επιτύχει σημαντική μείωση του κόστους ανάπτυξης των υποδομών AI.
Σύμφωνα με την αμερικανική τράπεζα, η Meta αναπτύσσει δικά της εξειδικευμένα τσιπ και σχεδιάζει να αυξήσει τη συνολική υπολογιστική της ισχύ κατά 14 GW μέσα στο 2026 και το 2027, επενδύοντας συνολικά περίπου 145 δισ. δολάρια.
Εφόσον οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιωθούν, το κόστος ανάπτυξης των νέων υποδομών θα είναι αισθητά χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις της αγοράς, βελτιώνοντας σημαντικά τις αποδόσεις των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και ενισχύοντας την ανταγωνιστική θέση της Meta απέναντι σε κολοσσούς όπως η Amazon και η Alphabet.
Παράλληλα, θετική υποδοχή έλαβε και το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Muse Spark 1.1, το οποίο παρουσίασε πρόσφατα η Meta, ενισχύοντας την πεποίθηση ότι η εταιρεία αποκτά ολοένα και ισχυρότερη θέση στην κούρσα ανάπτυξης προηγμένων συστημάτων AI.
Σημαντικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης της SK Hynix στις Ηνωμένες Πολιτείες.
SK Hynix: Εντυπωσιακό ντεμπούτο στη Nasdaq
Η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία της Νότιας Κορέας σε χρηματιστηριακή αξία μετά τη Samsung πραγματοποίησε ιδιαίτερα ισχυρό ξεκίνημα στη Nasdaq, με τη μετοχή της να ανοίγει στα 170 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο περίπου 14% σε σχέση με την τιμή διάθεσης των αμερικανικών αποθετηρίων τίτλων (ADR) στα 149 δολάρια.
Η εταιρεία άντλησε συνολικά 26,5 δισ. δολάρια, τα οποία θα χρηματοδοτήσουν ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα με νέες μονάδες παραγωγής και σύγχρονο εξοπλισμό για την κάλυψη της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης στην αγορά των προηγμένων μνημών.
Η SK Hynix αποτελεί σήμερα τον κορυφαίο προμηθευτή μνημών υψηλού εύρους ζώνης (HBM) που χρησιμοποιούνται στους επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, ενώ μεταξύ των μεγαλύτερων πελατών της συγκαταλέγονται επίσης η Apple και άλλοι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι.
Η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας έχει εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς η αγορά εκτιμά ότι η ζήτηση για μνήμες τεχνητής νοημοσύνης θα συνεχίσει να αυξάνεται με ταχύ ρυθμό.
Ο πρόεδρος της εταιρείας Τσόι Τάε-γουον εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και ο σχεδιαζόμενος διπλασιασμός της παραγωγικής δυναμικότητας μέσα στην επόμενη πενταετία δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των πελατών.
«Η ζήτηση είναι τεράστια και αυξάνεται εκθετικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, οι αυτόνομοι AI agents και η ρομποτική δημιουργούν μια μόνιμη και όχι συγκυριακή αύξηση της ζήτησης για προηγμένα τσιπ μνήμης.
Παρά την αισιοδοξία, αρκετοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά των ημιαγωγών παραμένει ιδιαίτερα κυκλική. Η εκρηκτική ανάπτυξη που τροφοδοτεί η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να οδηγήσει σε υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα τα επόμενα χρόνια, εφόσον η ζήτηση επιβραδυνθεί.
Ο επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Great Valley Advisor Group, Eric Parnell, προειδοποίησε ότι η σημερινή ευφορία γύρω από την AI θυμίζει προηγούμενους τεχνολογικούς κύκλους, εκφράζοντας ανησυχία πως κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους δεν μπορεί να αποκλειστεί μια σημαντική διόρθωση στον κλάδο.
Παρά τις προειδοποιήσεις για υπερβολικές αποτιμήσεις, η τεχνολογία εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό κινητήριο μοχλό της αμερικανικής αγοράς. Από τις αρχές του 2026, αρκετές μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών έχουν καταγράψει εντυπωσιακές αποδόσεις. Η Micron Technology έχει υπερτριπλασιάσει την αξία της, σημειώνοντας άνοδο άνω του 200%, ενώ οι Lam Research, Marvell Technology και Intel έχουν επίσης υπερδιπλασιάσει την κεφαλαιοποίησή τους, αντανακλώντας τις υψηλές προσδοκίες για τη ζήτηση υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.
Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι επενδυτές συνέχισαν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν. Το θετικό κλίμα που είχε διαμορφωθεί την Πέμπτη, μετά την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Τεχεράνη επιδιώκει επιστροφή στις διαπραγματεύσεις, παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ενεργό.
Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν τις τεχνικές συνομιλίες, παρά το γεγονός ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η εκεχειρία έχει ουσιαστικά τερματιστεί, γεγονός που υπενθυμίζει στους επενδυτές πως το γεωπολιτικό ρίσκο εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα μεταβλητότητας για τις αγορές.
Παράλληλα, αναλυτές της KBW εκτιμούν ότι οι αμερικανικές μετοχές ενδέχεται να δεχθούν βραχυπρόθεσμες πιέσεις ενόψει της επόμενης μεγάλης δημόσιας εγγραφής στις ΗΠΑ.
Η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι πριν από IPO άνω των 10 δισ. δολαρίων, πολλοί επενδυτές ρευστοποιούν μέρος των υφιστάμενων τοποθετήσεών τους ώστε να εξασφαλίσουν κεφάλαια για τη συμμετοχή στη νέα έκδοση.
Το θετικό κλίμα στη Wall Street διαμορφώθηκε μετά και τη χθεσινή άνοδο των αμερικανικών μετοχών, η οποία ευνοήθηκε από την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, ύστερα από τις δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν επιδιώκει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν τις τεχνικές συνομιλίες, παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να σημειώνονται στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, ο Τραμπ επανέλαβε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει πλέον τερματιστεί, υπενθυμίζοντας ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν βασικός παράγοντας για τη διαμόρφωση του επενδυτικού κλίματος.
Με τον S&P 500 να έχει εβδομαδιαία κέρδη περίπου 1%, τον Nasdaq να ακολουθεί με αντίστοιχη άνοδο και τον Dow Jones να περιορίζει τις εβδομαδιαίες απώλειές του σε λιγότερο από 1%, η Wall Street ολοκληρώνει μία ακόμη εβδομάδα κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη, οι μεγάλες εταιρικές κινήσεις και οι γεωπολιτικές εξελίξεις παρέμειναν οι βασικοί παράγοντες που καθόρισαν τη συμπεριφορά των επενδυτών.
ΠΗΓΗ: NEWMONEY.GR
Η εταιρεία άντλησε συνολικά 26,5 δισ. δολάρια, τα οποία θα χρηματοδοτήσουν ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα με νέες μονάδες παραγωγής και σύγχρονο εξοπλισμό για την κάλυψη της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης στην αγορά των προηγμένων μνημών.
Η SK Hynix αποτελεί σήμερα τον κορυφαίο προμηθευτή μνημών υψηλού εύρους ζώνης (HBM) που χρησιμοποιούνται στους επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, ενώ μεταξύ των μεγαλύτερων πελατών της συγκαταλέγονται επίσης η Apple και άλλοι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι.
Η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας έχει εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς η αγορά εκτιμά ότι η ζήτηση για μνήμες τεχνητής νοημοσύνης θα συνεχίσει να αυξάνεται με ταχύ ρυθμό.
Ο πρόεδρος της εταιρείας Τσόι Τάε-γουον εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και ο σχεδιαζόμενος διπλασιασμός της παραγωγικής δυναμικότητας μέσα στην επόμενη πενταετία δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των πελατών.
«Η ζήτηση είναι τεράστια και αυξάνεται εκθετικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, οι αυτόνομοι AI agents και η ρομποτική δημιουργούν μια μόνιμη και όχι συγκυριακή αύξηση της ζήτησης για προηγμένα τσιπ μνήμης.
Παρά την αισιοδοξία, αρκετοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά των ημιαγωγών παραμένει ιδιαίτερα κυκλική. Η εκρηκτική ανάπτυξη που τροφοδοτεί η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να οδηγήσει σε υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα τα επόμενα χρόνια, εφόσον η ζήτηση επιβραδυνθεί.
Ο επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Great Valley Advisor Group, Eric Parnell, προειδοποίησε ότι η σημερινή ευφορία γύρω από την AI θυμίζει προηγούμενους τεχνολογικούς κύκλους, εκφράζοντας ανησυχία πως κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους δεν μπορεί να αποκλειστεί μια σημαντική διόρθωση στον κλάδο.
Παρά τις προειδοποιήσεις για υπερβολικές αποτιμήσεις, η τεχνολογία εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό κινητήριο μοχλό της αμερικανικής αγοράς. Από τις αρχές του 2026, αρκετές μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών έχουν καταγράψει εντυπωσιακές αποδόσεις. Η Micron Technology έχει υπερτριπλασιάσει την αξία της, σημειώνοντας άνοδο άνω του 200%, ενώ οι Lam Research, Marvell Technology και Intel έχουν επίσης υπερδιπλασιάσει την κεφαλαιοποίησή τους, αντανακλώντας τις υψηλές προσδοκίες για τη ζήτηση υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.
Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι επενδυτές συνέχισαν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν. Το θετικό κλίμα που είχε διαμορφωθεί την Πέμπτη, μετά την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Τεχεράνη επιδιώκει επιστροφή στις διαπραγματεύσεις, παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ενεργό.
Η Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει το κλίμα
Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν τις τεχνικές συνομιλίες, παρά το γεγονός ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η εκεχειρία έχει ουσιαστικά τερματιστεί, γεγονός που υπενθυμίζει στους επενδυτές πως το γεωπολιτικό ρίσκο εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα μεταβλητότητας για τις αγορές.
Παράλληλα, αναλυτές της KBW εκτιμούν ότι οι αμερικανικές μετοχές ενδέχεται να δεχθούν βραχυπρόθεσμες πιέσεις ενόψει της επόμενης μεγάλης δημόσιας εγγραφής στις ΗΠΑ.
Οι επενδυτές κοιτούν ήδη την επόμενη μεγάλη IPO
Η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι πριν από IPO άνω των 10 δισ. δολαρίων, πολλοί επενδυτές ρευστοποιούν μέρος των υφιστάμενων τοποθετήσεών τους ώστε να εξασφαλίσουν κεφάλαια για τη συμμετοχή στη νέα έκδοση.
Το θετικό κλίμα στη Wall Street διαμορφώθηκε μετά και τη χθεσινή άνοδο των αμερικανικών μετοχών, η οποία ευνοήθηκε από την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, ύστερα από τις δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν επιδιώκει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν τις τεχνικές συνομιλίες, παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να σημειώνονται στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, ο Τραμπ επανέλαβε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει πλέον τερματιστεί, υπενθυμίζοντας ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν βασικός παράγοντας για τη διαμόρφωση του επενδυτικού κλίματος.
Με τον S&P 500 να έχει εβδομαδιαία κέρδη περίπου 1%, τον Nasdaq να ακολουθεί με αντίστοιχη άνοδο και τον Dow Jones να περιορίζει τις εβδομαδιαίες απώλειές του σε λιγότερο από 1%, η Wall Street ολοκληρώνει μία ακόμη εβδομάδα κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη, οι μεγάλες εταιρικές κινήσεις και οι γεωπολιτικές εξελίξεις παρέμειναν οι βασικοί παράγοντες που καθόρισαν τη συμπεριφορά των επενδυτών.
ΠΗΓΗ: NEWMONEY.GR
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα