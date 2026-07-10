Wall Street: Η «έκρηξη» της AI κράτησε σε άνοδο S&P 500 και Nasdaq – Στο επίκεντρο Meta, Nvidia και SK Hynix

Οι μετοχές τεχνητής νοημοσύνης οδήγησαν τη Wall Street σε νέα εβδομαδιαία κέρδη, με τη Meta και τη Nvidia να ξεχωρίζουν, ενώ η SK Hynix εντυπωσίασε στο ντεμπούτο της