Γκλόρια Βάντερμπιλτ: Η μυθιστορηματική ζωή της διάσημης κληρονόμου
Γκλόρια Βάντερμπιλτ: Η μυθιστορηματική ζωή της διάσημης κληρονόμου
Από το δεκάχρονο κορίτσι που βρέθηκε στο επίκεντρο μιας από τις πιο πολύκροτες δίκες της Αμερικής μέχρι τη σχεδιάστρια που έχτισε μια αυτοκρατορία εκατομμυρίων, η Gloria Vanderbilt έζησε μια ζωή με εντυπωσιακές μεταμορφώσεις, μεγάλες επιτυχίες και απώλειες
Την 1η Οκτωβρίου 1934, το Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης έγινε το σκηνικό μιας υπόθεσης που ο αμερικανικός τύπος βάφτισε γρήγορα «δίκη του αιώνα». Στο επίκεντρο βρισκόταν ένα δεκάχρονο κορίτσι: η Gloria Vanderbilt, μοναχοκόρη του Reginald Vanderbilt και κληρονόμος ενός ονόματος που είχε ήδη περάσει στη σφαίρα του αμερικανικού μύθου. Η αντιδικία φαινομενικά αφορούσε την επιμέλειά της. Στην πράξη άνοιγε μπροστά στο κοινό την ιδιωτική ζωή μιας από τις πλουσιότερες οικογένειες των Ηνωμένων Πολιτειών: περιουσίες, καταπιστεύματα, ταξίδια στην Ευρώπη, πρίγκιπες, νταντάδες, υπηρέτες, κοινωνικά ήθη και μια μητέρα που βρέθηκε στο εδώλιο της δημόσιας γνώμης πριν ακόμη αποφασίσει ο δικαστής.
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