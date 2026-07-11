Γκλόρια Βάντερμπιλτ: Η μυθιστορηματική ζωή της διάσημης κληρονόμου

Από το δεκάχρονο κορίτσι που βρέθηκε στο επίκεντρο μιας από τις πιο πολύκροτες δίκες της Αμερικής μέχρι τη σχεδιάστρια που έχτισε μια αυτοκρατορία εκατομμυρίων, η Gloria Vanderbilt έζησε μια ζωή με εντυπωσιακές μεταμορφώσεις, μεγάλες επιτυχίες και απώλειες