Τι είναι η ήρεμη ευεξία που βάζει στο συρτάρι τα εργαλεία μέτρησης της υγείας μας
Τι είναι η ήρεμη ευεξία που βάζει στο συρτάρι τα εργαλεία μέτρησης της υγείας μας
Η νέα φιλοσοφία του wellness δεν απορρίπτει την τεχνολογία, αλλά αμφισβητεί την εμμονή με τις συνεχείς μετρήσεις, επαναφέροντας την ισορροπία στο επίκεντρο της καθημερινότητας
Πόσο καλά κοιμηθήκατε χθες; Για πολλούς, η απάντηση δεν προκύπτει πλέον από το πώς αισθάνονται όταν ανοίγουν τα μάτια τους το πρωί, αλλά από έναν αριθμό στην οθόνη του smartwatch ή του κινητού τους. Το ίδιο συμβαίνει με το άγχος, την αποκατάσταση μετά την άσκηση, ακόμη και με τη βιολογική ηλικία. Σταδιακά, η προσωπική εμπειρία άρχισε να υποχωρεί απέναντι στους δείκτες και τα δεδομένα. Αντί να αξιολογούμε την ευεξία μας με βάση το πώς αισθανόμαστε, μάθαμε να την ερμηνεύουμε μέσα από βαθμολογίες, γραφήματα και ειδοποιήσεις.
Η εξάπλωση των wearables και των εφαρμογών υγείας συνέβαλε σημαντικά σε αυτή την αλλαγή. Οι έξυπνες συσκευές έδωσαν στους χρήστες πρόσβαση σε πληροφορίες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν διαθέσιμες μόνο σε αθλητές ή σε εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα. Παρακολούθηση ύπνου, καρδιακού ρυθμού, στρες και φυσικής δραστηριότητας έγιναν μέρος της καθημερινότητας εκατομμυρίων ανθρώπων, βοηθώντας πολλούς να υιοθετήσουν πιο υγιεινές συνήθειες. Όσο όμως αυξάνονταν οι δυνατότητες καταγραφής, τόσο ισχυροποιούταν και η αντίληψη ότι η καλή υγεία μπορεί -και πρέπει- να αποτυπώνεται σε αριθμούς.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η εξάπλωση των wearables και των εφαρμογών υγείας συνέβαλε σημαντικά σε αυτή την αλλαγή. Οι έξυπνες συσκευές έδωσαν στους χρήστες πρόσβαση σε πληροφορίες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν διαθέσιμες μόνο σε αθλητές ή σε εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα. Παρακολούθηση ύπνου, καρδιακού ρυθμού, στρες και φυσικής δραστηριότητας έγιναν μέρος της καθημερινότητας εκατομμυρίων ανθρώπων, βοηθώντας πολλούς να υιοθετήσουν πιο υγιεινές συνήθειες. Όσο όμως αυξάνονταν οι δυνατότητες καταγραφής, τόσο ισχυροποιούταν και η αντίληψη ότι η καλή υγεία μπορεί -και πρέπει- να αποτυπώνεται σε αριθμούς.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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