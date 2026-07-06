Μυστηριώδεις μεταλλικές σφαίρες ξεβράστηκαν σε παραλία της Αυστραλίας: Η εξήγηση που έδωσε η Διαστημική Υπηρεσία

Παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν

Δεν είναι η πρώτη φορά που μυστηριώδη αντικείμενα εντοπίζονται στις ακτές της Αυστραλίας.Το 2023, η Ινδία επιβεβαίωσε ότι ένας γιγαντιαίος μεταλλικός θόλος που είχε ξεβραστεί σε παραλία της Δυτικής Αυστραλίας, κοντά στο Περθ, προερχόταν από έναν από τους πυραύλους της.Εκπρόσωπος της ινδικής διαστημικής υπηρεσίας δήλωσε αργότερα στοότι επρόκειτο για τμήμα ενός πυραύλουΠαρόμοιο σφαιρικό αντικείμενο είχε εντοπιστεί και το 2011 σε απομονωμένη περιοχή με λιβάδια στη Ναμίμπια, στη νότια Αφρική.Οι ειδικοί είχαν εκτιμήσει τότε ότι πιθανότατα επρόκειτο για δεξαμενή καυσίμου ή δεξαμενή που περιείχε υδραζίνη, ένα εξαιρετικά ασταθές προωθητικό καύσιμο, από μη επανδρωμένο πύραυλο.