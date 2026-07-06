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Μυστηριώδεις μεταλλικές σφαίρες ξεβράστηκαν σε παραλία της Αυστραλίας: Η εξήγηση που έδωσε η Διαστημική Υπηρεσία
Μυστηριώδεις μεταλλικές σφαίρες ξεβράστηκαν σε παραλία της Αυστραλίας: Η εξήγηση που έδωσε η Διαστημική Υπηρεσία
Τα έξι συμπαγή αντικείμενα βρέθηκαν στην παραλία Forrest Beach, βόρεια του Τάουνσβιλ - Η ASA συνεργάζεται με διεθνείς αρχές προκειμένου να επιβεβαιώσει επισήμως σε ποιον πύραυλο ανήκουν - Παρόμοια περιστατικά έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν
Την «πιθανή προέλευση» των μυστηριωδών μεγάλων σφαιρικών αντικειμένων που ξεβράστηκαν το Σαββατοκύριακο σε παραλία στο βόρειο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, ανακοίνωσε πως έχει εντοπίσει η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία (ASA).
Τα έξι συμπαγή αντικείμενα που βρέθηκαν στην παραλία Forrest Beach, βόρεια του Τάουνσβιλ, θεωρήθηκε αρχικά ότι ενδέχεται να είναι διαστημικά συντρίμμια. Η ASA γνωστοποίησε, ωστόσο, ότι «φαίνεται πως πρόκειται για δοχεία πίεσης από διαστημικό όχημα εκτόξευσης».
Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι συνεργάζεται με διεθνείς αρχές προκειμένου να επιβεβαιώσει επισήμως σε ποιον πύραυλο ανήκουν.
Η πυροσβεστική υπηρεσία του Κουίνσλαντ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι παραμένει σε ισχύ ζώνη αποκλεισμού 50 μέτρων γύρω από τα αντικείμενα, καλώντας όποιον εντοπίσει κάποιο ύποπτο αντικείμενο στην περιοχή να μην το αγγίξει.
Οι αρχές προειδοποίησαν τους πολίτες να απομακρύνονται άμεσα και να ειδοποιούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, συνεργεία με ειδικές προστατευτικές στολές απομάκρυναν τις σφαίρες και τις τοποθέτησαν σε δοχεία για επικίνδυνα υλικά, υπό αστυνομική επιτήρηση, λόγω φόβων ότι μπορεί να περιείχαν επικίνδυνες ουσίες.
Στην τελευταία της ανακοίνωση, η ASA ανέφερε πως «η τοποθεσία όπου βρέθηκαν τα αντικείμενα και τα χαρακτηριστικά τους είναι συμβατά με συντρίμμια από ξένο πύραυλο που πρόσφατα επανήλθε στην ατμόσφαιρα από τροχιά».
Τα έξι συμπαγή αντικείμενα που βρέθηκαν στην παραλία Forrest Beach, βόρεια του Τάουνσβιλ, θεωρήθηκε αρχικά ότι ενδέχεται να είναι διαστημικά συντρίμμια. Η ASA γνωστοποίησε, ωστόσο, ότι «φαίνεται πως πρόκειται για δοχεία πίεσης από διαστημικό όχημα εκτόξευσης».
Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι συνεργάζεται με διεθνείς αρχές προκειμένου να επιβεβαιώσει επισήμως σε ποιον πύραυλο ανήκουν.
More debris, believed to be space junk, has washed up in North Queensland. Six objects are now being examined by the Australian Space Agency, after being discovered at Forrest Beach near Ingham. #Space #SpaceJunk #Queensland #Beach #Rockets pic.twitter.com/PgLeR6kRb2— 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) July 6, 2026
Η πυροσβεστική υπηρεσία του Κουίνσλαντ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι παραμένει σε ισχύ ζώνη αποκλεισμού 50 μέτρων γύρω από τα αντικείμενα, καλώντας όποιον εντοπίσει κάποιο ύποπτο αντικείμενο στην περιοχή να μην το αγγίξει.
Οι αρχές προειδοποίησαν τους πολίτες να απομακρύνονται άμεσα και να ειδοποιούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Φόβοι ότι μπορεί να περιείχαν επικίνδυνες ουσίεςΣτο διαδίκτυο εκφράστηκαν εκτιμήσεις ότι οι μεταλλικές σφαίρες μπορεί να ήταν δεξαμενές προωθητικού υλικού διαστημικού σκάφους και ενδεχομένως να περιείχαν υπολείμματα εξαιρετικά εύφλεκτων ή αντιδραστικών ουσιών.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, συνεργεία με ειδικές προστατευτικές στολές απομάκρυναν τις σφαίρες και τις τοποθέτησαν σε δοχεία για επικίνδυνα υλικά, υπό αστυνομική επιτήρηση, λόγω φόβων ότι μπορεί να περιείχαν επικίνδυνες ουσίες.
Στην τελευταία της ανακοίνωση, η ASA ανέφερε πως «η τοποθεσία όπου βρέθηκαν τα αντικείμενα και τα χαρακτηριστικά τους είναι συμβατά με συντρίμμια από ξένο πύραυλο που πρόσφατα επανήλθε στην ατμόσφαιρα από τροχιά».
Παρόμοια περιστατικά στο παρελθόνΔεν είναι η πρώτη φορά που μυστηριώδη αντικείμενα εντοπίζονται στις ακτές της Αυστραλίας.
Το 2023, η Ινδία επιβεβαίωσε ότι ένας γιγαντιαίος μεταλλικός θόλος που είχε ξεβραστεί σε παραλία της Δυτικής Αυστραλίας, κοντά στο Περθ, προερχόταν από έναν από τους πυραύλους της.
Εκπρόσωπος της ινδικής διαστημικής υπηρεσίας δήλωσε αργότερα στο BBC ότι επρόκειτο για τμήμα ενός πυραύλου Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV).
Παρόμοιο σφαιρικό αντικείμενο είχε εντοπιστεί και το 2011 σε απομονωμένη περιοχή με λιβάδια στη Ναμίμπια, στη νότια Αφρική.
Οι ειδικοί είχαν εκτιμήσει τότε ότι πιθανότατα επρόκειτο για δεξαμενή καυσίμου ή δεξαμενή που περιείχε υδραζίνη, ένα εξαιρετικά ασταθές προωθητικό καύσιμο, από μη επανδρωμένο πύραυλο.
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