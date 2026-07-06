Πετρέλαιο: Πιέσεις στις τιμές μετά τη νέα αύξηση παραγωγής του OPEC+ και την ανάκαμψη των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο

Ήπια πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου νωρίς το πρωί της Δευτέρας, μετά την απόφαση του OPEC+ να αυξήσει εκ νέου τους στόχους παραγωγής από τον Αύγουστο, ενώ η σταδιακή αποκατάσταση των εξαγωγών μέσω του Στενού του Ορμούζ ενισχύει τις προσδοκίες για μεγαλύτερη προσφορά στην παγκόσμια αγορά.

Το Brent υποχώρησε κατά 0,47%, στα 71,78 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI διαμορφώθηκε στα 68,49 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 0,29%. Η αγορά παραμένει επιφυλακτική, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τόσο τις εξελίξεις στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν όσο και τον ρυθμό επανόδου των πετρελαϊκών ροών από τον Περσικό Κόλπο.

Νέα αύξηση παραγωγής από τον OPEC+

Ο OPEC+, που περιλαμβάνει τις χώρες του OPEC και συμμάχους όπως η Ρωσία, συμφώνησε την Κυριακή να αυξήσει τους στόχους παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως από τον Αύγουστο. Πρόκειται για την τρίτη διαδοχική αύξηση, μετά τις αντίστοιχες αποφάσεις για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Ωστόσο, η πραγματική αύξηση της παραγωγής παραμένει περιορισμένη, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν είχε προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις εξαγωγές από βασικούς παραγωγούς του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και το Ιράκ, λόγω του κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ.

Ο επικεφαλής αναλυτής της KCM Trade, Τιμ Γουότερερ, σημείωσε ότι οι αγορές παραμένουν σε στάση αναμονής. «Μετά το αμερικανικό τριήμερο, οι επενδυτές περιμένουν να διαπιστώσουν αν οι σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν θα κινηθούν σε ήρεμο ή πιο ασταθές κλίμα μέσα στην εβδομάδα», ανέφερε.

Ανάκαμψη των εξαγωγών

Παρά τις δυσκολίες, οι εξαγωγές πετρελαίου από τις χώρες του Κόλπου αρχίζουν να ανακάμπτουν. Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, η παραγωγή του OPEC αυξήθηκε τον Ιούνιο κατά 3,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε σύγκριση με τον Μάιο, φθάνοντας τα 19,43 εκατ. βαρέλια ημερησίως, μετά τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Την ίδια περίοδο, οι εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο αυξήθηκαν κατά περισσότερα από 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ξεπερνώντας τα 10 εκατ. βαρέλια. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να βρίσκονται περίπου 40% χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Ο αναλυτής της IG, Τόνι Σίκαμορ, εκτίμησε ότι η τελευταία απόφαση του OPEC+ δεν αναμένεται να αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα της αγοράς.

«Η αύξηση ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη. Μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον OPEC και καθώς αρκετές χώρες εξακολουθούν να μην μπορούν να καλύψουν τις ποσοστώσεις τους, οι νέοι στόχοι δεν έχουν προς το παρόν ιδιαίτερη σημασία» , σχολίασε.

Ρεκόρ στις ρωσικές εξαγωγές

Την ίδια στιγμή, πρόσθετη προσφορά προέρχεται και από τη Ρωσία. Οι εξαγωγές αργού από τα δυτικά λιμάνια της χώρας έφθασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τον Ιούνιο και εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν σε αυτά τα επίπεδα και τον Ιούλιο.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στις ζημιές που έχουν υποστεί ρωσικά διυλιστήρια από ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, γεγονός που αναγκάζει τη Μόσχα να διοχετεύει μεγαλύτερες ποσότητες αργού στις διεθνείς αγορές, αυξάνοντας περαιτέρω την παγκόσμια προσφορά και διατηρώντας τις πιέσεις στις τιμές.