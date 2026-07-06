Ο άνθρωπος που έμαθε στον κόσμο να ψωνίζει μόνος του στο σούπερ μάρκετ
Ο άνθρωπος που έμαθε στον κόσμο να ψωνίζει μόνος του στο σούπερ μάρκετ
Η πρωτοποριακή ιδέα του Κλάρενς Σόντερς στην αλυσίδα Piggly Wiggly που διαμόρφωσε την σύγχρονη όψη των σούπερ μάρκετς
Πάμε σούπερ μάρκετ; Είναι μια ερώτηση που ακούγεται σε κάθε νοικοκυριό. Για πολλούς, μάλιστα, ξεφεύγει από την διαδικασία της υποχρέωσης και γίνεται εμπειρία. Η ιδέα να τριγυρνάς γύρω από χιλιάδες προϊόντα μ’ ένα καροτσάκι και να διαλέγεις ό,τι σου αρέσει είναι τόσο οικεία, που νομίζουμε ότι υπήρχε από πάντα.
Κι όμως… Το σούπερ μάρκετ όπως το γνωρίζουμε σήμερα είναι μόλις 110 ετών! Και το όλο «στήσιμο» στηρίχθηκε στην έμπνευση ενός και μόνο ανθρώπου, του Κλάρενς Σόντερς. Δεν είναι υπερβολή να υποστηρίξει κανείς ότι ένας μανάβης, αμόρφωτος μεν αλλά με τεράστιο επιχειρηματικό ένστικτο, άλλαξε τον τρόπο που ψωνίζει όλη η υφήλιος. Γεννημένος στο Μισισίπι το 1881, εγκατέλειψε το σχολείο στα 14 του χρόνια. Ήταν μια απόφαση ανάγκης, έπρεπε να δουλέψει για να βγάλει τα προς το ζην. Η πρώτη του επαφή με το εμπόριο έγινε σαν υπάλληλος μέσα σε μανάβικα και μικρά παντοπωλεία. Εκεί, πίσω από πάγκους γεμάτους σαπούνια, αλεύρια και κονσέρβες, παρατηρούσε κάτι που θα τον ακολουθούσε για πάντα. Ο πελάτης δεν έβλεπε ποτέ πραγματικά τα προϊόντα. Δεν τα άγγιζε, δεν τα σύγκρινε, δεν τα διάλεγε. Έδινε μια λίστα και περίμενε.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Κι όμως… Το σούπερ μάρκετ όπως το γνωρίζουμε σήμερα είναι μόλις 110 ετών! Και το όλο «στήσιμο» στηρίχθηκε στην έμπνευση ενός και μόνο ανθρώπου, του Κλάρενς Σόντερς. Δεν είναι υπερβολή να υποστηρίξει κανείς ότι ένας μανάβης, αμόρφωτος μεν αλλά με τεράστιο επιχειρηματικό ένστικτο, άλλαξε τον τρόπο που ψωνίζει όλη η υφήλιος. Γεννημένος στο Μισισίπι το 1881, εγκατέλειψε το σχολείο στα 14 του χρόνια. Ήταν μια απόφαση ανάγκης, έπρεπε να δουλέψει για να βγάλει τα προς το ζην. Η πρώτη του επαφή με το εμπόριο έγινε σαν υπάλληλος μέσα σε μανάβικα και μικρά παντοπωλεία. Εκεί, πίσω από πάγκους γεμάτους σαπούνια, αλεύρια και κονσέρβες, παρατηρούσε κάτι που θα τον ακολουθούσε για πάντα. Ο πελάτης δεν έβλεπε ποτέ πραγματικά τα προϊόντα. Δεν τα άγγιζε, δεν τα σύγκρινε, δεν τα διάλεγε. Έδινε μια λίστα και περίμενε.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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