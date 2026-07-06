Το τέλος της μισθολογικής σιωπής
Το τέλος της μισθολογικής σιωπής
Από τις 7 Ιουνίου, μια ευρωπαϊκή οδηγία υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να ανοίξουν τα μισθολόγια
Υπάρχει μια ερώτηση που εμφανίζεται σχεδόν σε κάθε συνέντευξη για δουλειά -συνήθως ντυμένη σαν αθώα κουβέντα: «Πόσα παίρνεις τώρα;» Ακούγεται χαλαρή αλλά δεν είναι. Η απάντηση καθορίζει ολόκληρη την προσφορά που θα ακολουθήσει, βάζοντας ουσιαστικά τη διαπραγμάτευση εκεί όπου ήσουν μέχρι σήμερα, αντί εκεί όπου θα έπρεπε να φτάσει ο ρόλος. Αυτή ακριβώς τη μηχανική έρχεται να σπάσει η ευρωπαϊκή Οδηγία 2023/970 για τη μισθολογική διαφάνεια.
Η οδηγία υιοθετήθηκε τον Μάιο του 2023 και έδωσε στα κράτη-μέλη τρία χρόνια για να την περάσουν στο εθνικό τους δίκαιο. Η προθεσμία ήταν η 7η Ιουνίου 2026, και μόλις πέρασε. Από εκείνη την ημερομηνία, οι εργοδότες υποχρεώνονται να αναφέρουν το μισθολογικό εύρος μιας θέσης στην αγγελία ή πριν από τη συνέντευξη, απαγορεύεται να ρωτούν τον υποψήφιο για τον προηγούμενο μισθό του, και κάθε εργαζόμενος αποκτά το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως στοιχεία για τον δικό του μισθό και για τον μέσο μισθό, ανά φύλο, όσων κάνουν την ίδια εργασία. Ο εργοδότης οφείλει να απαντήσει μέσα σε δύο μήνες. Όπου εντοπίζεται αδικαιολόγητη μισθολογική διαφορά 5% ή μεγαλύτερη μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενεργοποιείται υποχρεωτική κοινή αξιολόγηση.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η οδηγία υιοθετήθηκε τον Μάιο του 2023 και έδωσε στα κράτη-μέλη τρία χρόνια για να την περάσουν στο εθνικό τους δίκαιο. Η προθεσμία ήταν η 7η Ιουνίου 2026, και μόλις πέρασε. Από εκείνη την ημερομηνία, οι εργοδότες υποχρεώνονται να αναφέρουν το μισθολογικό εύρος μιας θέσης στην αγγελία ή πριν από τη συνέντευξη, απαγορεύεται να ρωτούν τον υποψήφιο για τον προηγούμενο μισθό του, και κάθε εργαζόμενος αποκτά το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως στοιχεία για τον δικό του μισθό και για τον μέσο μισθό, ανά φύλο, όσων κάνουν την ίδια εργασία. Ο εργοδότης οφείλει να απαντήσει μέσα σε δύο μήνες. Όπου εντοπίζεται αδικαιολόγητη μισθολογική διαφορά 5% ή μεγαλύτερη μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενεργοποιείται υποχρεωτική κοινή αξιολόγηση.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα