Πώς αλλάζει ο εγκέφαλος του άνδρα όταν γίνεται πατέρας

Η πατρότητα δεν αναδιαμορφώνει μόνο την καθημερινότητα ενός άνδρα, αλλά και τον εγκέφαλό του, ενισχύοντας την ενσυναίσθηση, τη φροντίδα και τον δεσμό με το παιδί