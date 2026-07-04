Πώς αλλάζει ο εγκέφαλος του άνδρα όταν γίνεται πατέρας
Πώς αλλάζει ο εγκέφαλος του άνδρα όταν γίνεται πατέρας
Η πατρότητα δεν αναδιαμορφώνει μόνο την καθημερινότητα ενός άνδρα, αλλά και τον εγκέφαλό του, ενισχύοντας την ενσυναίσθηση, τη φροντίδα και τον δεσμό με το παιδί
Η πρώτη στιγμή που ένας νέος πατέρας παίρνει στην αγκαλιά του το μωρό του είναι μοναδική. Αυτό που περίμενε και ονειρευόταν επί εννέα μήνες αποκτά ξαφνικά μορφή. Το κρατά, το μυρίζει, το αγγίζει και συνειδητοποιεί ότι η ζωή του αλλάζει ριζικά. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, όμως, δεν αλλάζει μόνο η ζωή του, αλλά και ο εγκέφαλός του. Παρότι οι άνδρες δεν βιώνουν τις έντονες ορμονικές μεταβολές της εγκυμοσύνης, η απόκτηση ενός παιδιού συνοδεύεται από σημαντικές νευροβιολογικές αλλαγές που τους προετοιμάζουν για τον νέο τους ρόλο.
Οι αλλαγές στους νέους μπαμπάδες
Εδώ και χρόνια οι ειδικοί γνωρίζουν ότι η εγκυμοσύνη αναδιαμορφώνει τον εγκέφαλο της γυναίκας, διευκολύνοντας τη φροντίδα του βρέφους. Οι αλλαγές αυτές εντοπίζονται σε περιοχές που σχετίζονται με την αναγνώριση των αναγκών του μωρού, την ενσυναίσθηση και τη δημιουργία ισχυρού δεσμού μαζί του. Τώρα, οι επιστήμονες διαπιστώνουν ότι αντίστοιχες, αν και ηπιότερες, μεταβολές συμβαίνουν και στους νέους πατέρες. Μελέτη του Dornsife College του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας (USC) έδειξε ότι και οι άνδρες εμφανίζουν νευροπλαστικότητα μετά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, δηλαδή ο εγκέφαλός τους αναδιοργανώνεται ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις απαιτήσεις της φροντίδας ενός βρέφους.
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Οι αλλαγές στους νέους μπαμπάδες
Εδώ και χρόνια οι ειδικοί γνωρίζουν ότι η εγκυμοσύνη αναδιαμορφώνει τον εγκέφαλο της γυναίκας, διευκολύνοντας τη φροντίδα του βρέφους. Οι αλλαγές αυτές εντοπίζονται σε περιοχές που σχετίζονται με την αναγνώριση των αναγκών του μωρού, την ενσυναίσθηση και τη δημιουργία ισχυρού δεσμού μαζί του. Τώρα, οι επιστήμονες διαπιστώνουν ότι αντίστοιχες, αν και ηπιότερες, μεταβολές συμβαίνουν και στους νέους πατέρες. Μελέτη του Dornsife College του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας (USC) έδειξε ότι και οι άνδρες εμφανίζουν νευροπλαστικότητα μετά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, δηλαδή ο εγκέφαλός τους αναδιοργανώνεται ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις απαιτήσεις της φροντίδας ενός βρέφους.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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