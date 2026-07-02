Ηλεκτρικό ρεύμα: Αμετάβλητα τα περισσότερα πράσινα τιμολόγια τον Ιούλιο - Μικρές αυξήσεις από λίγους παρόχους

Οι χρεώσεις κυμαίνονται από 13,84 έως 22,66 λεπτά ανά κιλοβατώρα - Οι προμηθευτές απορροφούν μέρος της ανόδου της χονδρεμπορικής αγοράς, ενώ οι ΑΠΕ συνεχίζουν να συγκρατούν το κόστος ηλεκτροπαραγωγής