Η εφορία αλλάζει τις πληρωμές: Τι ισχύει από την 1η Ιουλίου, όλες οι νέες υπηρεσίες στο myAADE
Η εφορία αλλάζει τις πληρωμές: Τι ισχύει από την 1η Ιουλίου, όλες οι νέες υπηρεσίες στο myAADE
Αυτόματο αποδεικτικό είσπραξης, πλήρης εικόνα για κάθε πληρωμή, νέοι συμψηφισμοί και λιγότερη γραφειοκρατία
Όποιος πληρώνει φόρους, δόσεις ρυθμίσεων ή άλλες οφειλές προς το Δημόσιο θα μπορεί πλέον να βλέπει με λίγα «κλικ» πού κατέληξε κάθε πληρωμή του, χωρίς αιτήσεις και χωρίς επισκέψεις στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Από την 1η Ιουλίου ενεργοποιείται ένα νέο πακέτο ψηφιακών υπηρεσιών στο myAADE, με βασική αλλαγή την αυτόματη έκδοση του ψηφιακού αποδεικτικού είσπραξης και μια σειρά νέων λειτουργιών που δίνουν για πρώτη φορά πλήρη εικόνα των συναλλαγών κάθε φορολογούμενου με την Εφορία.
Οι νέες υπηρεσίες δεν περιορίζονται στην αυτόματη έκδοση του αποδεικτικού είσπραξης. Για πρώτη φορά οι φορολογούμενοι θα έχουν συγκεντρωμένη εικόνα όλων των πληρωμών, των πιστώσεων και των συμψηφισμών τους μέσα από μία ενιαία εφαρμογή, ενώ θα μπορούν να διαπιστώνουν άμεσα πού κατευθύνθηκε κάθε ποσό που κατέβαλαν προς το Δημόσιο. Οι αλλαγές αφορούν τόσο φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις όσο και λογιστές και νόμιμους εκπροσώπους που ενεργούν για λογαριασμό τους.
Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά το ψηφιακό αποδεικτικό είσπραξης, το οποίο από την 1η Ιουλίου θα εκδίδεται αυτόματα για πληρωμές οφειλών, πιστώσεις, αποδόσεις ποσών και κεντρικούς συμψηφισμούς, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης ή η επίσκεψη σε υπηρεσία της ΑΑΔΕ. Το αποδεικτικό θα είναι διαθέσιμο μέσα από την ενότητα «Ο Λογαριασμός μου» στο myAADE και θα καλύπτει πληρωμές μέσω τραπεζών με Ταυτότητα Οφειλής ή Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής, πληρωμές με κάρτα ή μέσω IRIS, ποσά που αποδίδονται κατά τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, αποδόσεις από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, καθώς και κεντρικούς συμψηφισμούς.
Παράλληλα, αναβαθμίζεται η ενότητα «Στοιχεία Πληρωμών», μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι θα μπορούν να βλέπουν αναλυτικά σε ποια οφειλή πιστώθηκε κάθε πληρωμή, ποιες οφειλές εξοφλήθηκαν, ποιοι συμψηφισμοί πραγματοποιήθηκαν και αν υπάρχει ποσό που δεν πιστώθηκε σε συγκεκριμένη οφειλή, δημιουργώντας υπερείσπραξη. Επιπλέον, θα εμφανίζεται ειδική ενημέρωση για κάθε συναλλαγή, ώστε ο φορολογούμενος να γνωρίζει με ακρίβεια πώς αξιοποιήθηκε το ποσό που κατέβαλε και ποιες οφειλές καλύφθηκαν.
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Οι νέες υπηρεσίες δεν περιορίζονται στην αυτόματη έκδοση του αποδεικτικού είσπραξης. Για πρώτη φορά οι φορολογούμενοι θα έχουν συγκεντρωμένη εικόνα όλων των πληρωμών, των πιστώσεων και των συμψηφισμών τους μέσα από μία ενιαία εφαρμογή, ενώ θα μπορούν να διαπιστώνουν άμεσα πού κατευθύνθηκε κάθε ποσό που κατέβαλαν προς το Δημόσιο. Οι αλλαγές αφορούν τόσο φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις όσο και λογιστές και νόμιμους εκπροσώπους που ενεργούν για λογαριασμό τους.
Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά το ψηφιακό αποδεικτικό είσπραξης, το οποίο από την 1η Ιουλίου θα εκδίδεται αυτόματα για πληρωμές οφειλών, πιστώσεις, αποδόσεις ποσών και κεντρικούς συμψηφισμούς, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης ή η επίσκεψη σε υπηρεσία της ΑΑΔΕ. Το αποδεικτικό θα είναι διαθέσιμο μέσα από την ενότητα «Ο Λογαριασμός μου» στο myAADE και θα καλύπτει πληρωμές μέσω τραπεζών με Ταυτότητα Οφειλής ή Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής, πληρωμές με κάρτα ή μέσω IRIS, ποσά που αποδίδονται κατά τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, αποδόσεις από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, καθώς και κεντρικούς συμψηφισμούς.
Παράλληλα, αναβαθμίζεται η ενότητα «Στοιχεία Πληρωμών», μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι θα μπορούν να βλέπουν αναλυτικά σε ποια οφειλή πιστώθηκε κάθε πληρωμή, ποιες οφειλές εξοφλήθηκαν, ποιοι συμψηφισμοί πραγματοποιήθηκαν και αν υπάρχει ποσό που δεν πιστώθηκε σε συγκεκριμένη οφειλή, δημιουργώντας υπερείσπραξη. Επιπλέον, θα εμφανίζεται ειδική ενημέρωση για κάθε συναλλαγή, ώστε ο φορολογούμενος να γνωρίζει με ακρίβεια πώς αξιοποιήθηκε το ποσό που κατέβαλε και ποιες οφειλές καλύφθηκαν.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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