Με διαφορετικές ταχύτητες επιστρέφει η ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ, προβάδισμα για τα bulk carriers, περιορισμός στα LNG Carriers
Με διαφορετικές ταχύτητες επιστρέφει η ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ, προβάδισμα για τα bulk carriers, περιορισμός στα LNG Carriers
Η εικόνα των διελεύσεων διαφέρει σημαντικά ανά κατηγορία πλοίου, καθώς οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, οι εναλλακτικές διαδρομές και οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές του Κατάρ επηρεάζουν διαφορετικά κάθε αγορά
Η σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης στον Περσικό Κόλπο αρχίζει να αποτυπώνεται και στη ναυτιλιακή δραστηριότητα στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς όμως η επιστροφή στην κανονικότητα να εξελίσσεται με τον ίδιο τρόπο για όλα τα είδη πλοίων. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι κάθε αγορά ακολουθεί τη δική της πορεία, ανάλογα με το είδος του φορτίου, τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών οδών μεταφοράς και τις επιπτώσεις που υπέστησαν κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις.
Τα μεγαλύτερα σημάδια ανάκαμψης καταγράφονται στα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου (bulk carriers). Μέσα στις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, οι διελεύσεις τους από τα Στενά του Ορμούζ έφτασαν σε επίπεδα αντίστοιχα με το σύνολο των διελεύσεων δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο και πετρελαιοειδή. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη φύση των φορτίων που μεταφέρουν. Προϊόντα όπως τα σιτηρά, τα μεταλλεύματα και οι πρώτες ύλες για λιπάσματα θεωρούνται λιγότερο ευάλωτα στις γεωπολιτικές αναταράξεις και έχουν χαμηλότερη εμπορική αξία σε σχέση με το πετρέλαιο, γεγονός που περιορίζει τον επιχειρηματικό κίνδυνο για τις μεταφορές τους.
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Τα μεγαλύτερα σημάδια ανάκαμψης καταγράφονται στα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου (bulk carriers). Μέσα στις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, οι διελεύσεις τους από τα Στενά του Ορμούζ έφτασαν σε επίπεδα αντίστοιχα με το σύνολο των διελεύσεων δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο και πετρελαιοειδή. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη φύση των φορτίων που μεταφέρουν. Προϊόντα όπως τα σιτηρά, τα μεταλλεύματα και οι πρώτες ύλες για λιπάσματα θεωρούνται λιγότερο ευάλωτα στις γεωπολιτικές αναταράξεις και έχουν χαμηλότερη εμπορική αξία σε σχέση με το πετρέλαιο, γεγονός που περιορίζει τον επιχειρηματικό κίνδυνο για τις μεταφορές τους.
Τα προϊόντα πετρελαίου ξεπερνούν το αργόΔιαφορετική είναι η εικόνα στον κλάδο των δεξαμενόπλοιων. Οι μεταφορές πετρελαιοειδών εμφανίζουν σαφώς μεγαλύτερη κινητικότητα από εκείνες του αργού πετρελαίου. Το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν περίπου 46 διελεύσεις πλοίων μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου, έναντι περίπου 26 δεξαμενόπλοιων αργού. Η διαφορά αυτή συνδέεται με τη συνεχιζόμενη λειτουργία των διυλιστηρίων της περιοχής, κυρίως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία εξακολουθούν να τροφοδοτούν τις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, οι εξαγωγές αργού διαθέτουν σε ορισμένες περιπτώσεις εναλλακτικές οδούς μέσω αγωγών, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τα Στενά του Ορμούζ.
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