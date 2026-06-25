Με διαφορετικές ταχύτητες επιστρέφει η ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ, προβάδισμα για τα bulk carriers, περιορισμός στα LNG Carriers

Η εικόνα των διελεύσεων διαφέρει σημαντικά ανά κατηγορία πλοίου, καθώς οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, οι εναλλακτικές διαδρομές και οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές του Κατάρ επηρεάζουν διαφορετικά κάθε αγορά