Villa Kérylos: Μια αρχαιοελληνική έπαυλη στην καρδιά της γαλλικής Ριβιέρας
Villa Kérylos: Μια αρχαιοελληνική έπαυλη στην καρδιά της γαλλικής Ριβιέρας
Το όραμα του Γάλλου Théodore Reinach και η αρχιτεκτονική ματιά του Emmanuel Pontremoli, «γέννησαν» στις ακτές της νότιας Γαλλίας, μια μοναδική κατοικία πιστή στο ελληνιστικό πνεύμα
Στη μαγευτική Κυανή Ακτή, και συγκεκριμένα στη μικροσκοπική, αλλά γοητευτική σαν καρτ ποστάλ παραθαλάσσια πόλη Beaulieu-sur-Mer, ένα αναπάντεχο θέαμα τραβάει την προσοχή των Ελλήνων επισκεπτών. Λίγα μόλις μέτρα από την Αvenue des Hellens, όπου η προτομή του Ελευθέριου Βενιζέλου με την επιγραφή «σύμβολο της γαλλο-ελληνικής φιλίας» εκπλήσσει ευχάριστα, ξεπροβάλλει μία έπαυλη μοναδικής αισθητικής και χαρακτήρα. Η Villa Kérylos αφηγείται μια μοναδική ιστορία αγάπης για την αρχαία Ελλάδα, γραμμένη όχι στην Αθήνα, ή σε κάποιο ελληνικό νησί, αλλά στις ακτές της νότιας Γαλλίας.
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