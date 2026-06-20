Πού πάνε οι ποδοσφαιρικές φανέλες όταν εξαφανίζονται;
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Πού πάνε οι ποδοσφαιρικές φανέλες όταν εξαφανίζονται;

Γιατί οι νέοι designers ψάχνουν τις ποδοσφαιρικές εμφανίσεις που όλοι οι άλλοι ξεχνούν

Πού πάνε οι ποδοσφαιρικές φανέλες όταν εξαφανίζονται;
Καθώς το Μουντιάλ μονοπωλεί το ενδιαφέρον εκατομμυρίων φιλάθλων σε όλο τον κόσμο, οι εικόνες των παικτών με τις εθνικές εμφανίσεις τους γίνονται μέρος της συλλογικής μνήμης. Ένα γκολ που αλλάζει την πορεία ενός αγώνα, ένας πανηγυρισμός που γίνεται εξώφυλλο σε όλο τον κόσμο, μια φανέλα που συνδέεται για πάντα με μια ιστορική στιγμή. Για μερικές εβδομάδες, ο ρουχισμός των εθνικών ομάδων βρίσκεται παντού: στις τηλεοπτικές μεταδόσεις, στα social media, στις βιτρίνες των καταστημάτων, στις συζητήσεις των φιλάθλων. Τι συμβαίνει όμως σε όλες αυτές τις μπλούζες όταν η διοργάνωση ολοκληρωθεί και η προσοχή στραφεί στην επόμενη μεγάλη αθλητική ιστορία;

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