Βενζίνη: Συμφέρει όντως να γεμίζουμε το ρεζερβουάρ τη νύχτα;
Βενζίνη: Συμφέρει όντως να γεμίζουμε το ρεζερβουάρ τη νύχτα;
Η άποψη ότι η βενζίνη αποδίδει περισσότερο τη νύχτα βασίζεται στις μεταβολές θερμοκρασίας
Η υψηλή τιμή των καυσίμων έχει ωθήσει πολλούς καταναλωτές να αναζητούν κάθε πιθανό τρόπο εξοικονόμησης, ακόμη και κατά τη διαδικασία του ανεφοδιασμού. Ανάμεσα στις πιο διαδεδομένες απόψεις είναι ότι η βενζίνη «συμφέρει» περισσότερο όταν αγοράζεται κατά τις βραδινές ή πολύ πρωινές ώρες.
Η συγκεκριμένη άποψη στηρίζεται στο γεγονός ότι τα καύσιμα, όπως συμβαίνει με όλα τα υγρά, επηρεάζονται από τις μεταβολές της θερμοκρασίας. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες η βενζίνη εμφανίζεται ελαφρώς πιο πυκνή, ενώ όταν επικρατεί έντονη ζέστη διαστέλλεται περισσότερο. Έτσι, αρκετοί οδηγοί εκτιμούν ότι ένας ανεφοδιασμός αργά τη νύχτα ή πριν από την ανατολή του ήλιου μπορεί να προσφέρει οριακά μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμου με το ίδιο χρηματικό ποσό.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η συγκεκριμένη άποψη στηρίζεται στο γεγονός ότι τα καύσιμα, όπως συμβαίνει με όλα τα υγρά, επηρεάζονται από τις μεταβολές της θερμοκρασίας. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες η βενζίνη εμφανίζεται ελαφρώς πιο πυκνή, ενώ όταν επικρατεί έντονη ζέστη διαστέλλεται περισσότερο. Έτσι, αρκετοί οδηγοί εκτιμούν ότι ένας ανεφοδιασμός αργά τη νύχτα ή πριν από την ανατολή του ήλιου μπορεί να προσφέρει οριακά μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμου με το ίδιο χρηματικό ποσό.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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