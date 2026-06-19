Η κόρη που αλλάζει τον πατέρα: τι δείχνουν οι έρευνες

Οι επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι η παρουσία μιας κόρης μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους, τις γυναίκες και τον κόσμο γύρω τους