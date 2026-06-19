Ραγδαία αύξηση των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων στην Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ραγδαία αύξηση των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων στην Ελλάδα

Αργά αλλά σταθερά αυξάνονται οι πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Ποια η διαφορά σε σχέση με την Ε.Ε.;

Ραγδαία αύξηση των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων στην Ελλάδα
UPD:

Ανοδικά κινήθηκαν οι ταξινομήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2026. Με τα επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνεται πως η ηλεκτροκίνηση συνεχίζει να κερδίζει έδαφος, έστω και με ρυθμούς που παραμένουν συγκρατημένοι σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.


δειτε εδω

UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης