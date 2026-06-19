Ραγδαία αύξηση των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων στην Ελλάδα

Ανοδικά κινήθηκαν οι ταξινομήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2026. Με τα επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνεται πως η ηλεκτροκίνηση συνεχίζει να κερδίζει έδαφος, έστω και με ρυθμούς που παραμένουν συγκρατημένοι σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.





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