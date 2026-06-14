Μια μαγευτική κατοικία 230 τετραγωνικών στου Παπάγου

Το διαμέρισμα των ιδρυτών του αρχιτεκτονικού γραφείου Block722 με τα εμβληματικά γήινα χρώματα του, εκπέμπει μια πολυτέλεια διακριτική λόγω αίσθησης μέτρου και οικονομίας των μέσων