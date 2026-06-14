Μια μαγευτική κατοικία 230 τετραγωνικών στου Παπάγου
Μια μαγευτική κατοικία 230 τετραγωνικών στου Παπάγου
Το διαμέρισμα των ιδρυτών του αρχιτεκτονικού γραφείου Block722 με τα εμβληματικά γήινα χρώματα του, εκπέμπει μια πολυτέλεια διακριτική λόγω αίσθησης μέτρου και οικονομίας των μέσων
Σε μια περιοχή σαν αυτή του Παπάγου, που λειτουργεί σαν μια όαση στον αστικό ιστό, η κατοικία των ιδρυτών του Block722, Κάτιας Μαργαρίτογλου και Σωτήρη Τσέργα, και των παιδιών τους συνδυάζει οικονομία και αισθητική που ανταποκρίνεται στο μέτρο της λειτουργικότητας. Η συγκεκριμένη κατοικία είναι η απόδειξη ότι τα δύο ιδρυτικά στελέχη του εμβληματικού αρχιτεκτονικού γραφείου, πέρα από ένα project-μαρτυρία της αισθητικής τους ταυτότητας, τρέφουν και ιδιαίτερο σεβασμό στους εαυτούς τους και στην οικογένειά τους.
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