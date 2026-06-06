Συντάξεις: Οι 6 κατηγορίες δικαιούχων που πρέπει να ελέγξουν άμεσα αναδρομικά, αυξήσεις και προσωπική διαφορά
Συντάξεις: Οι 6 κατηγορίες δικαιούχων που πρέπει να ελέγξουν άμεσα αναδρομικά, αυξήσεις και προσωπική διαφορά
Συνταξιούχοι και δικαιούχοι αναδρομικών καλούνται να ελέγχουν συστηματικά τα ενημερωτικά σημειώματα, καθώς αυξήσεις, επανυπολογισμοί, προσωπικές διαφορές και φορολογικές υποχρεώσεις μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τις πληρωμές τους
Χιλιάδες δικαιούχοι καλούνται να παραμένουν σε συνεχή επαγρύπνηση προκειμένου να βεβαιώνονται ότι τα ποσά που καταβάλλονται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς είναι τα σωστά. Η πίστωση αυξήσεων, αλλά και η καταβολή αναδρομικών, καθιστούν αναγκαίο τον τακτικό και προσεκτικό έλεγχο των μηνιαίων ενημερωτικών σημειωμάτων, καθώς πολλές αλλαγές δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν μόνο από την κίνηση του λογαριασμού.
Ειδικά τα αναδρομικά εμφανίζονται συνήθως ξεχωριστά, αποτυπώνοντας εκκρεμότητες ή διορθώσεις που αφορούν προηγούμενες χρονικές περιόδους.
Το θέμα αφορά κυρίως συνταξιούχους και δικαιούχους που είχαν ανοιχτές υποθέσεις σχετικά με τον επανυπολογισμό των αποδοχών τους, όσους αναμένουν διορθωτικές αυξήσεις, αλλά και περιπτώσεις όπου έχουν αναγνωριστεί επίσημα οικονομικές διαφορές που προέρχονται από παλαιότερα έτη.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ειδικά τα αναδρομικά εμφανίζονται συνήθως ξεχωριστά, αποτυπώνοντας εκκρεμότητες ή διορθώσεις που αφορούν προηγούμενες χρονικές περιόδους.
Το θέμα αφορά κυρίως συνταξιούχους και δικαιούχους που είχαν ανοιχτές υποθέσεις σχετικά με τον επανυπολογισμό των αποδοχών τους, όσους αναμένουν διορθωτικές αυξήσεις, αλλά και περιπτώσεις όπου έχουν αναγνωριστεί επίσημα οικονομικές διαφορές που προέρχονται από παλαιότερα έτη.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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