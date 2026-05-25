Οικονομική μοναξιά: Όταν εξαφανίζεσαι σιγά σιγά επειδή δεν βγαίνεις οικονομικά
Από έναν γάμο σε νησί μέχρι ένα απλό δείπνο με φίλους, όλο και περισσότεροι άνθρωποι αποσύρονται σιωπηλά από την κοινωνική ζωή
Φτάνει η πρόσκληση. Χρυσοτυπία, χοντρό χαρτί, destination γάμος σε νησί που ακούγεται ονειρικό κι αμέσως αρχίζεις να υπολογίζεις. Εισιτήρια, διαμονή, δώρο, ρούχα. Αν έχεις σύντροφο, πολλαπλασίασε επί δύο. Η πρώτη αντίδραση δεν είναι χαρά. Είναι αριθμητική. Κι ύστερα η αριθμητική γίνεται πρόσχημα: «Δεν μπορώ εκείνο το Σαββατοκύριακο», «Έχω δέσμευση με τη δουλειά», «Θα τα πούμε σίγουρα μετά». Κανείς δεν λέει αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά.
Πρόσφατη έρευνα του CFP Board (του αμερικανικού φορέα πιστοποίησης οικονομικών συμβούλων) που δημοσιεύτηκε από το Fortune τον Μάρτιο του 2026, έδειξε ότι δύο στους τρεις Αμερικανούς έχουν αποφύγει τουλάχιστον μία κοινωνική υποχρέωση τα τελευταία δύο χρόνια, αποκλειστικά λόγω κόστους. Γενέθλια, δείπνα φίλων, εορταστικές συγκεντρώσεις, γάμοι. Τα πράγματα που συνθέτουν τον κοινωνικό ιστό. Κι αυτό που χτυπάει περισσότερο: από αυτούς που αρνήθηκαν, το 56% δεν είπε ποτέ τον πραγματικό λόγο. Ούτε στους φίλους, ούτε στην οικογένεια. Αυτό το σιωπηλό «όχι» έχει όνομα: Οικονομική μοναξιά. Κι αν σας ακούγεται σαν επινόηση ψυχολόγων με πολύ ελεύθερο χρόνο, ας ρίξουμε μια ματιά στους αριθμούς πρώτα.
