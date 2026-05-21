Ο Κραουνάκης γράφει τραγούδι για τα «εγκαίνια» του Αλέξη, η «Ελπίδα» της Μαρίας έρχεται (με περιστέρια, μπινελίκια και κάτι μυστήριους), το άγχος του Νίκου Α., οι μνηστήρες της ΔΕΛΤΑ και το CVC
Χαίρετε, λοιπόν ημέρα ανακοινώσεως κόμματος η σημερινή για την πρόεδρο Μαρία Κ. στη Θεσσαλονίκη
Μια πηγή μου είπε ότι το κόμμα θα ονομαστεί Ελπίδα ή θα έχει και τη λέξη Ελπίδα και κάπου θα υπάρχει και το απαραίτητο περιστέρι. Τώρα στην Ελλάδα από τη δεκαετία του ’50 σε κομματικό επίπεδο θα μπορούσε να φτιαχτεί και ένας ολόκληρος περιστερώνας. Ξεκινήσαμε με την ιστορική ΕΔΑ, πήγαμε στο ατυχές ΚΟΔΗΣΟ του Ζίγδη, μετά ήταν ένα άλλο ασήμαντο κόμμα το ΕΛΛΑΣ, οι Δημοκράτες του Λοβέρδου. Αλλά λίγο πριν από τις εκλογές το 2015 στο κεφάλι ενός μόνο πολιτικού ηγέτη είχε κάτσει στα Θεοφάνια το περιστέρι… ωσάν το Άγιο Πνεύμα. Στον Αλέξη μας, ο οποίος ετοιμάζεται για την ερχόμενη Τρίτη στο Θησείο με θέα Ακρόπολη. Ρώτησα την πηγή μου «πώς θα το πείτε εσείς το κόμμα, η Μαρία θα το πει Ελπίδα» και μου απάντησε γελώντας «εμείς, Πίστη». Γιατί δεν πάνε στο σλόγκαν του Μάριου της ΑΕΚ «υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος» που τα λέει όλα;
Τι λέει το περιστέρι…-Ένα από αυτά τα… περιστέρια λοιπόν της Μαρίας Κ. μου μήνυσε ότι στους κοντινούς ανθρώπους της Καρυστιανού επικρατεί δυσαρέσκεια και προβληματισμός για την ανεξέλεγκτη και γραφική «είσοδο» του Στράτου Σιουρδάκη από την Αγία Πετρούπολη στα γραφεία της Αθήνας. Το ζήτημα προέκυψε όταν τα γνωστά video πυροδότησαν αρνητικές συζητήσεις ανά το πανελλήνιο και έφεραν σε δύσκολη θέση περιφερειακά στελέχη στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Γιατί; Διότι αναγκάστηκαν να απολογούνται για αχρείαστα πράγματα, όπως λένε και ξεφυσάνε, «σε μια στιγμή που το Κίνημα προχωρά με δυναμικό τρόπο». Αν αυτό δε, συνδυαστεί με τη διαρροή από το περιβάλλον του Ιβάν ότι κρατά αποστάσεις από το εγχείρημα, δημιουργείται ένα πρόβλημα, που -όπως επισημαίνουν οι ανησυχούντες- είναι αχρείαστο. Και το πρόβλημα καλείται εκ ων πραγμάτων να το λύσει το ίδιο το Μαράκι πριν αυτό -με την ορμή που εισήλθε πριν από εκείνη στη σκηνή ο Σιουρδάκης- καταστεί ανεξέλεγκτο. Τώρα βέβαια και ο εκπρόσωπος Τύπου Αυγερινός υιοθέτησε ένα σχόλιο από το Χ που κάποιος έβριζε τον Μητσοτάκη κατά τρόπο που σε «πολιτικούς» είχαμε να ακούσουμε από την εποχή της Χρυσής Αυγής. Προβλέπω γλέντια και να ξέρετε ότι στις εκτιμήσεις αυτού του είδους είμαι καλός, ίσως θα θυμάστε από πότε κατάλαβα το ταλέντο του Κασσελάκη. Κατά τ’ άλλα το επιτελείο της Καρυστιανού μετακόμισε από χθες στη Θεσσαλονίκη για να προετοιμάσει την αποψινή εκδήλωση. Εννοείται ότι η μόνη και μοναδική πρωταγωνίστρια, μέσα και έξω από το «Ολύμπιον», θα είναι η Μαρία. Αλίμονο - δεν έχει προσωποκεντρικό χαρακτήρα το κόμμα; Έχει, πώς δεν έχει. Οι επιτελείς της όμως σκέφτηκαν να βάλουν και άλλους στο κάδρο των αποκαλυπτηρίων της ιδρυτικής διακήρυξης. Γι’ αυτό και εξασφάλισαν κάποιους χαιρετισμούς-«κονσέρβα», βιντεάκια δηλαδή, με διάφορους από εδώ και από το εξωτερικό που στηρίζουν το νέο κόμμα. Έχουν, λένε, ετοιμάσει και ορισμένες εκπλήξεις - εννοούν ότι έχουν κάνει κρούση σε κάποια πρόσωπα, που αν τελικώς εμφανιστούν το απογευματάκι στη Θεσσαλονίκη ε, θα κάνουν αίσθηση. Είμαι πολύ περίεργος.
Τα πρόσωπα του Αλέξη-Σας είπα και τις προάλλες ότι ο Αλέξης θα έχει ρομαντικό φόντο την ερχόμενη Τρίτη κατά την παρουσίαση του δικού του κόμματος και σήμερα σας λέω ότι το σημείο που διάλεξε είναι αυτό που είχε επιλέξει πριν από τις εκλογές του 2023 και ο Μητσοτάκης, εκεί στον πεζόδρομο της Αποστόλου Παύλου με φόντο την Ακρόπολη. Επίσης φαίνεται ότι δεν θα εμφανιστούν νυν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αν αυτό συνέβαινε θα έπρεπε μετά να παραδώσουν τις έδρες τους. Γενικώς το επιτελείο του Τσίπρα προωθεί μια σειρά νέων προσώπων που θα βρεθούν στη βιτρίνα του νέου κόμματος, του οποίου εκπρόσωπος Τύπου λέγεται ότι θα είναι η Θεώνη Κουφονικολάκου που έχει τον ίδιο ρόλο στο ινστιτούτο. Στην οικονομία ρόλο θα έχουν ο Γιώργος Χουλιαράκης, ο Δημήτρης Λιάκος και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ενώ στα εξωτερικά ο Τσίπρας θα έχει τον Χάρη Τζίμητρα, καθώς ο διαχρονικός διπλωματικός του σύμβουλος Βαγγέλης Καλπαδάκης υπηρετεί πλέον στη Βιέννη.
Το τραγούδι του Κραουνάκη για τον Αλέξη-Πάντως, τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη στο Θησείο θα έχουν «επενδυθεί» και με την κατάλληλη μουσική υπόκρουση, βλέπεις λίγο η Ακρόπολη στο βάθος, λίγο ο αττικός ουρανός, έχουν εμπνεύσει τον μουσικοσυνθέτη Σταμάτη Κραουνάκη και γνωστό θαυμαστή του προέδρου Αλέξη, τόσο που φαίνεται πως ετοιμάζει ένα ειδικό τραγούδι αφιερωμένο στον ίδιο και τη βραδιά…
Οι διαρροές του θεσμικού Νίκου-Εδώ και πολλά χρόνια με φόντο την υπόθεση των υποκλοπών ο Ανδρουλάκης διαρρηγνύει τα ιμάτιά του για τον τραυματισμό του κράτους δικαίου, τον βιασμό των θεσμών και άλλα τέτοια. Και τι πήγε και έκανε χθες ο γίγαντας μόλις βρέθηκε αντιμέτωπος σε κλειστή συνεδρίαση της επιτροπής θεσμών της Βουλής με τον διοικητή της ΕΥΠ; Διέρρευσε τους διαλόγους του, χωρίς κανένας να είναι σε θέση να πει με βεβαιότητα ότι αυτοί οι διάλογοι έγιναν ακριβώς έτσι. Εντάξει, είναι σαφές ότι ο Νίκος έχει εμμονή με το θέμα των υποκλοπών, αλλά τώρα είναι μάλλον ακόμα πιο ξεκάθαρο ότι τον έχει φάει το άγχος και η αγωνία ενόψει εμφάνισης των δυο νέων κομμάτων και ειδικά εκείνο του Τσίπρα. Και μάλλον… στολάρει λίγο παραπάνω.
Το zoom για τις υποκλοπές-Το έργο για τις υποκλοπές θα έχει συνέχεια την Παρασκευή, καθώς στη Βουλή θα συζητηθεί το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Να σας πω ως πληροφορία ότι χθες τα στελέχη της ΝΔ έκαναν μία σύσκεψη με zoom, καθώς ο αρμόδιος αντιπρόεδρος Χατζηδάκης -που έχει εμπλοκή στη συζήτηση- έλειπε στη Γερμανία. Από τη συζήτηση που μαθαίνω ότι έγινε φαίνεται ότι η ΝΔ θα επικαλεστεί σοβαρό εθνικό λόγο, προκειμένου να ζητήσει αυξημένη πλειοψηφία 151 βουλευτών για τη σύσταση της εξεταστικής και να μην εξαρτάται αυτή από τους 120 βουλευτές που μπορεί να μαζέψει η αντιπολίτευση. Άλλωστε η άποψή τους είναι ότι δεν έχουν προκύψει ουσιαστικά νέα στοιχεία για περαιτέρω κοινοβουλευτική διερεύνηση.
Η συνέχεια της ΝΔ στη χωροταξική πολιτική, από τον Καραμανλή στον Μητσοτάκη-Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ δεν έρχεται εν κενώ. Είναι ο επόμενος κρίκος σε μια διαδρομή που ξεκίνησε το 2008, επί κυβέρνησης Καραμανλή, όταν θεσπίστηκε το πρώτο χωροταξικό πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, και συνεχίζεται σήμερα από την κυβέρνηση και από τον Παπασταύρου. Η διαφορά είναι ότι τότε η χώρα έπρεπε να δώσει ώθηση στις ΑΠΕ. Σήμερα, που οι Ανανεώσιμες Πηγές καλύπτουν πλέον το 50% της εγχώριας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, χρειάζεται κάτι εξίσου κρίσιμο: κανόνες. Το νέο πλαίσιο δεν αντιμετωπίζει τις ΑΠΕ απλώς ως ενεργειακό στόχο, αλλά ως κομμάτι ενός συνολικού σχεδίου για τη χώρα, με αυστηρούς περιβαλλοντικούς περιορισμούς, σαφείς ζώνες αποκλεισμού και ειδική μέριμνα για Natura, δάση, δασικές εκτάσεις, νησιά, τουριστικές περιοχές, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Κοινώς, η κυβέρνηση επιχειρεί να απαντήσει στο παλιό ψευτοδίλημμα «ΑΠΕ ή περιβάλλον» με έναν καθαρό τρόπο: ΑΠΕ με περιβάλλον. Το ίδιο είπε και στο δίλημμα περιβάλλον ή τουρισμός. Το ίδιο θα κάνει και στο επόμενο ΕΧΠ της Βιομηχανίας που ακολουθεί.
4η Ιουλίου…-Φέτος, η εθνική εορτή των ΗΠΑ, η 4η Ιουλίου, συμπίπτει με τον εορτασμό των 250 χρόνων από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, γεγονός που θα τιμηθεί με εκδηλώσεις τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Αθήνα, η φετινή επέτειος αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είναι η πρώτη κατά τη θητεία της νέας πρέσβεως των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία επιθυμεί να δώσει ξεχωριστή λαμπρότητα στον εορτασμό. Μαθαίνουμε λοιπόν, ότι η καθιερωμένη δεξίωση δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος στους φιλόξενους χώρους της πρεσβευτικής κατοικίας στην οδό Π. Κυριακού, γνωστής ως Jefferson House, αλλά στο Κέντρο Πολιτισμού Σ.Νιάρχος, όπου φυσικά προσφέρεται και για πολύ μεγαλύτερο αριθμό προσκεκλημένων, καθώς η «ζήτηση» είναι αυξημένη, ενώ έχουν προστεθεί και αρκετοί από όσους απέκτησαν επαφή με τη δραστήρια Αμερικανίδα πρέσβη τους τελευταίους μήνες. Μάλιστα, έχουν αρχίσει να αποστέλλονται οι προσκλήσεις για την εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουλίου και μάλλον θα είναι η πιο πολυσυζητημένη διπλωματική κοσμική εκδήλωση της σεζόν.
Από τον Σπ. Θεοδωρόπουλο στους αδελφούς Σαράντη και στον Θ. Κυριακού-Να περάσουμε στα νέα της αγοράς ξεκινώντας από το μεγάλο παζάρι για τη ΔΕΛΤΑ. Το CVC έχει απορρίψει τις προτάσεις του Σπύρου Θεοδωρόπουλου ο οποίος προσφέρει 10 φορές τα EBITDA της ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα. Το CVC υποστηρίζει ότι φέτος η εταιρεία θα πάει καλύτερα και δέχεται να συζητήσει αν η πρόταση δεν αποτιμά 12 φορές τα EBITDA. Στο παιχνίδι μπήκε κι ένα έμπειρο, ειδικά στο γάλα, επιχειρηματικό δίδυμο οι αδελφοί Σαράντη του ομίλου Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. (Όλυμπος). Υπενθυμίζεται ότι η Vivartia υπέγραψε τον Ιούλιο του 2025 τη συμφωνία για την πώληση του 100% των μετοχών της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη, μέσω της μητρικής της εταιρείας NUTRICO. Είναι περιττό να πούμε ότι οι αδελφοί Σαράντη αντιμετωπίζουν κάθε επιχειρηματικό βήμα στην αγορά του γάλακτος διαφορετικά από τους υπόλοιπους καθώς μετά από τόσα χρόνια στην αγορά γνωρίζουν πολύ καλά πώς πρέπει να κινηθούν για να κάνουν πιο αποδοτική μια εταιρεία. Επίσης γνωρίζουν εξίσου καλά ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού καθόλου δεν θα ενθουσιαζόταν από ένα τέτοιο deal. Στο σημείο αυτό κάνει την εμφάνισή του ένας άλλος ισχυρός επιχειρηματίας ο Θ. Κυριακού και σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε σήμερα με τις συζητήσεις να εξελίσσονται. Ο Θ. Κυριακού έχει ένα commitment για 1 δισ. από το Κατάρ και το τελευταίο διάστημα έχει αναπτύξει έντονη κινητικότητα. Ενδιαφέρθηκε μέσω της Goldman Sachs για τον ακτοπλοϊκό όμιλο Attica Group (σ.σ.: δεν πρόκειται να πουληθεί, εκτός κι αν για βιολογικούς λόγους δημιουργηθεί άλλη δυναμική), ενώ είχε αισθητή παρουσία στην αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ. Στο μεταξύ, το CVC (αφού όπως έχουμε πει κι άλλοτε πούλησε στην Blackstone τη συμμετοχή που είχε στη Skroutz) “στεγνώνει” με επιστροφές κεφαλαίου τη ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα ενόψει της πώλησης. Συγκεκριμένα, μέσω της Nutrico το CVC θα λάβει φέτος επιστροφή κεφαλαίου 40,9 εκατ. από τη ΔΕΛΤΑ.
Credia-Ευρώπη-Σύμφωνα με πληροφορίες, και εκτός απροόπτου πάντοτε, γιατί με αυτές τις δουλειές ποτέ δεν ξέρεις, σήμερα -μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου- πρόκειται να ανακοινωθεί το deal Crediabank με Ευρώπη Ασφαλιστική.
Πωλητές-Δεν ξέρω αν οφείλεται στην αύξηση της ΔΕΗ ή στις αναθεωρήσεις των δεικτών FTSE και MSCI, ή στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων ή σε όλα αυτά μαζί ή σε κάποιον άλλον λόγο. Πάντως, ασχέτως των όποιων ανοδικών αντιδράσεων, η χρηματιστηριακή αγορά δέχεται συστηματικά πιέσεις από ξένα κυρίως χαρτοφυλάκια σε συγκεκριμένα blue chips που έχουν αφήσει πολλά κέρδη. Στο μεταξύ, η αγορά ετοιμάζεται για την έκδοση του νέου εταιρικού ομολόγου της Lamda Development, πιθανόν 300 εκατ. ευρώ, ενώ η σκυτάλη θα περάσει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Ο CEO του διαχειριστή, σε πρόσφατη ομιλία του, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η αύξηση θα ολοκληρωθεί εντός Ιουνίου.
Alpha Bank: Με το ένα μάτι ανοιχτό για εξαγορές-Κάπου προς Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πιθανόν προς τα τέλη του Γ’ τριμήνου πρέπει να αναμένεται το investor day της Alpha Bank, του οποίου το αρχικό χρονοδιάγραμμα μεταβλήθηκε λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Μολονότι η τράπεζα είχε ένα πολύ δυνατό τρίμηνο η διοίκηση εμφανίστηκε συντηρητική θεωρώντας υψηλή τη μεταβλητότητα του γενικότερου περιβάλλοντος. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο CEO της τράπεζας Β. Ψάλτης, δεν βλέπει μεταβολές στις προβλέψεις για το 2026, ενώ σε ό,τι αφορά τις διανομές θα σταθεί στο 55% ώστε να διατηρήσει υψηλά τα κεφάλαια λόγω συγκυρίας, αλλά και επειδή πάντα έχει ένα μάτι ανοιχτό για εξαγορές και συγχωνεύσεις. Όπως φάνηκε πάντως από τα στοιχεία τριμήνου, η Alpha Bank αποκτά ένα σημαντικό μη επιτοκιακό σκέλος εσόδων, καθώς τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν στα 26,6 δισ., σημειώνοντας αύξηση 4,2 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση. Αξίξει να σημειωθεί πως τα 26,6 δισ. είναι χωρίς τα κεφάλαια υπό διαχείριση της Alpha Trust.
Alpha Trust Holdings-Alpha Bank-Η απόκτηση του 69,61% της Alpha Trust Holdings από την Alpha Bank αναμένεται έως το τέλος του β’ τριμήνου 2026. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια (AuM) είναι άνω των €2,2 δισ., με ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) +19% την περίοδο 2022–2025 - ένα ισχυρό ιστορικό οργανικής ανάπτυξης, που αποτελεί και επενδυτικό πλεονέκτημα της συναλλαγής. Η ενίσχυση των κερδών ανά μετοχή (EPS accretion) εκτιμάται περίπου σε 1%, ενώ η απόδοση επί του απασχολούμενου κεφαλαίου (ROCE) θα διαμορφωθεί άνω του 15%. Αντίστοιχα η βελτίωση της απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε περισσότερο από 10 μονάδες βάσης ενώ η επίπτωση στον δείκτη CET1 περίπου 17 μονάδες βάσης. Στο επίπεδο των υπό διαχείριση κεφαλαίων της Alpha Bank για το Α’ τρίμηνο 2026 η προσθήκη των άνω των €2,2 δισ. της Alpha Trust Holdings διαμορφώνει τα συνολικά pro forma AuM περίπου στα €28,8 δισ. - που, όπως επισημάναμε, είναι ένα ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης της κλίμακας δραστηριοτήτων στον τομέα του wealth management.
ΔΕΗ: Η μεγαλύτερη συγκέντρωση κεφαλαίων στην ιστορία του Χρηματιστηρίου-Τρεις μέρες book building για την αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ και η συγκέντρωση κεφαλαίων είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του Χρηματιστηρίου, πολλαπλάσια του στόχου €4,25 δισ. Η τιμή διάθεσης κλείδωσε στα 18,63 ευρώ που συμπτωματικά είναι ίδια με την τιμή κλεισίματος της 23ης Απριλίου, ημέρα που ανακοινώθηκε η Αύξηση Κεφαλαίου. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι όποιος αγόρασε μετοχές ΔΕΗ νωρίτερα, μπορεί να κλειδώσει μ’ ένα παράγωγο προϊόν (put option), άμεση απόδοση 7%-8% σε σχέση με τη σημερινή τιμή των €19,9 -€20, μόνο από τη διαφορά τιμής. Επιπλέον η ΔΕΗ έχει δεσμευτεί για διανομή μερίσματος €0,6/μτχ στις 20 Ιουλίου και €0,8/μτχ του χρόνου. Για το 2028 έχει προγραμματίσει μέρισμα 1,20 ευρώ ανά μετοχή το 2028 και 1,40 ευρώ ανά μετοχή έως το 2030. Υπάρχει και ένα ακόμα κεφάλαιο που η διοίκηση δεν άνοιξε επίσημα, αλλά η αγορά το παρακολουθεί. Η ΔΕΗ δεν ανακοίνωσε κάποια προμήθεια αναδόχων για την ΑΜΚ. Πολλοί θυμούνται ότι το ίδιο σενάριο είχε παιχτεί και στη διάθεση μετοχών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Τότε η προμήθεια ανακοινώθηκε μετά, ως επιβράβευση της επιτυχίας. Αν επαναληφθεί το ίδιο μοτίβο, τα κέρδη των αναδόχων θα είναι ανάλογα του μεγέθους, δηλαδή σημαντικά.
Ξεκαθαρίζει το τοπίο στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ-Η Motor Oil μείωσε τη συμμετοχή της από 22,40% σε 10,41%, πουλώντας 41,75 εκατομμύρια μετοχές μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής. Αποκλειστικός αγοραστής ήταν η Reggeborgh Invest B.V. του Χένρι Χόλτερμαν που ανέβασε τη συμμετοχή του σε 64,626% ή 65,004% αν ληφθούν υπόψη οι ίδιες μετοχές της εκδότριας. Δίπλα στον Χόλτερμαν, ένας ακόμη Ολλανδός, η Atlas N.V., εταιρεία με έδρα τις Βρυξέλλες, ελεγχόμενη μέσω της AtlasInvest Holding B.V. από τον Ολλανδό επιχειρηματία Martialis Quirinus van Poecke. Το ποσοστό του δεύτερου Ολλανδού είναι περίπου 9,8%. Οι 3 βασικοί μέτοχοι έχουν συγκεντρώσει πλέον πάνω από το 85% της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η προετοιμασία φαίνεται πως έχει ολοκληρωθεί και φημολογείται πως το επόμενο βήμα, μετά και την πώληση της Άκτωρ Παραχωρήσεις, θα είναι δημόσια πρόταση από τη Reggeborgh. Οι βασικοί μέτοχοι έχουν αποσβέσει πλήρως την τοποθέτησή τους μέσω επιστροφών κεφαλαίου και μερισμάτων και κάθε επόμενη κίνηση είναι καθαρό κέρδος. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ διατηρεί ένα χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων, ακινήτων και τη Μαρίνα Αλίμου στη ναυαρχίδα της. Είναι πιθανόν, λοιπόν, να μετατραπεί σε ένα ευρωπαϊκό fund υποδομών, με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Fourlis: Το κόστος του τεχνολογικού μετασχηματισμού-Ο όμιλος Fourlis κατέγραψε στο πρώτο τρίμηνο του 2026 αύξηση πωλήσεων αλλά και ζημίες καθώς οι αυξημένες λειτουργικές δαπάνες και οι επενδύσεις στον τεχνολογικό μετασχηματισμό επιβάρυναν τα αποτελέσματα. Οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 12,6% και διαμορφώθηκαν στα 133,1 εκατ. ευρώ, με θετική συμβολή τόσο από τον κλάδο οικιακού εξοπλισμού όσο και από τα αθλητικά είδη, όπου η ανάπτυξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή (+25%). Ωστόσο, οι αυξημένες δαπάνες που σχετίζονται με την ανάπτυξη πλατφόρμας, αναβάθμιση και κεντρικοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων του ομίλου, καθώς και οι πληθωριστικές πιέσεις σε μισθούς, ενέργεια, μεταφορές και ακίνητα, οδήγησαν σε προσαρμοσμένες ζημιές EBITDA ύψους 2,2 εκατ. ευρώ και καθαρές ζημιές 5,6 εκατ. ευρώ για το τρίμηνο από κέρδη 2,7 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση πάντως εμφανίζεται πιο αισιόδοξη για τη συνέχεια της χρονιάς, καθώς μέχρι τα μέσα Μαΐου οι πωλήσεις του ομίλου κινούνταν με άνοδο 8%, με τον κλάδο αθλητικών ειδών (Intersport, Foot Locker) να συνεχίζει να υπεραποδίδει. Παράλληλα, η εταιρεία εκτιμά ότι οι επενδύσεις στην ενοποίηση και αναβάθμιση των IT συστημάτων θα αρχίσουν να αποδίδουν λειτουργικές οικονομίες και μεγαλύτερη αποδοτικότητα από το 2027 και μετά.
Πλάνο τριετίας, Ρουμανία και Φέσσας-Στη τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές η διοίκηση έδωσε, πάντως, πολλές λεπτομέρειες για το στρατηγικό της πλάνο. Ο CEO, Γιάννης Βασιλάκος, ανέφερε πως στο πλαίσιο της πλατφόρμας λιανικής που αναπτύσσει ο όμιλος, το 2026 θα είναι χρονιά μεταβατική και υλοποίησης επενδύσεων καθώς θα μπαίνουν τα θεμέλια του μετασχηματισμού, το 2027 θα υλοποιηθεί η ενσωμάτωση της πλατφόρμας και από το 2027-2028 και μετά θα καταγραφεί κλιμακούμενη ανάπτυξη. Υπογραμμίστηκε πως δεν υπάρχει καμία ανησυχία για τις πωλήσεις και το περιθώριο κέρδους, ωστόσο λόγω των απαιτήσεων για το σχέδιο μετασχηματισμού αλλά και του ιδιαίτερα απαιτητικού κλίματος (ιδιαίτερα στη Ρουμανία) η διοίκηση απέφυγε να δώσει κατεύθυνση (guidance) για τη χρονιά. Επιφυλάχθηκε, δε, να το πράξει πιθανώς στη προσεχή ΓΣ. Πάντως, η διοίκηση έκανε λόγο για ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση στη ρουμανική αγορά όπου στόχος είναι η προφύλαξη των μεριδίων, αλλά και των επιπτώσεων από την αύξηση του ενεργειακού κόστους που επιδρά στα μεγέθη του ομίλου. Τέλος, για την είσοδο της Quest (Φέσσας) με ποσοστό λίγο πάνω από το 10%, ο Βασίλης Φουρλής τόνισε πως θα βρεθούν συνέργειες μεταξύ των δύο ομίλων σε αρκετούς τομείς, οι ευκαιρίες υπάρχουν, αλλά είναι ακόμη πολύ νωρίς για συγκεκριμένα σχέδια.
Τα 5 “μυστικά” ηγεσίας της Αγγελικής Φράγκου-Η ομιλία της Αγγελική Φράγκου στους αποφοίτους του Columbia Engineering λειτούργησε περισσότερο ως «αποκάλυψη» ενός μοντέλου ηγεσίας παρά ως μια κλασική πανηγυρική τοποθέτηση. Μέσα από τον λόγο της ξεδιπλώνεται ένας τρόπος σκέψης που εξηγεί πώς διοικείται ένας σύγχρονος ναυτιλιακός κολοσσός μέσα σε συνθήκες ακραίας αβεβαιότητας. Πρώτη και βασική αρχή που αναδεικνύεται είναι η πειθαρχημένη λογική του μηχανικού. Η ίδια τονίζει ότι δεν έπαψε ποτέ να σκέφτεται ως μηχανικός, ακόμη κι αν η πορεία της την οδήγησε στην κορυφή της ναυτιλίας. Αυτό μεταφράζεται σε μια ηγεσία που βασίζεται σε δομή, ανάλυση δεδομένων και συστηματική επίλυση προβλημάτων, χωρίς συναισθηματισμούς αλλά με καθαρή μεθοδολογία. Δεύτερο στοιχείο είναι η αποδοχή της αβεβαιότητας ως κανόνα και όχι εξαίρεση. Η Φράγκου περιγράφει έναν κλάδο όπου τα πλοία κινούνται μέσα σε ζώνες συγκρούσεων, κρίσεων και γεωπολιτικών ανατροπών, και όπου οι αποφάσεις συχνά λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο. Η ηγεσία, σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι στατική διαχείριση αλλά συνεχής ανταπόκριση σε απρόβλεπτες συνθήκες. Τρίτο μυστικό είναι η έμφαση στον άνθρωπο και στην ευθύνη. Πίσω από τους αριθμούς και τους στόλους, η ίδια υπογραμμίζει ότι η ναυτιλία είναι ένας απολύτως φυσικός και επικίνδυνος κλάδος, όπου η προστασία των πληρωμάτων αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Οι αναφορές της σε περιστατικά πειρατείας και επιχειρήσεις διάσωσης δεν είναι εντυπωσιασμός, αλλά υπενθύμιση του βάρους της ευθύνης. Τέταρτο στοιχείο αποτελεί η τεχνολογική διορατικότητα. Η μετάβαση «από την αντιδραστική επισκευή στην προληπτική αξιοπιστία» συνοψίζει μια αλλαγή φιλοσοφίας: από τη διαχείριση βλαβών αφού συμβούν, στην πρόβλεψη και αποτροπή τους μέσω δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για ηγεσία που δεν ακολουθεί την τεχνολογία, αλλά την ενσωματώνει στρατηγικά. Τέλος, διακρίνεται μια πιο «στρατηγική» διάσταση: η ναυτιλία ως γεωοικονομική ισχύς. Η αναφορά της στην αναβίωση της ναυπηγικής βιομηχανίας και στον παγκόσμιο ανταγωνισμό δείχνει ότι αντιλαμβάνεται τον κλάδο όχι μόνο ως εμπόριο και μεταφορές, αλλά ως κρίσιμο κρίκο εθνικής και διεθνούς ισορροπίας.
Τι βλέπουν Πίττας και Νικόλας Μαρτίνος που δεν έχει ακόμη τιμολογήσει η αγορά-Στην αγορά των νεότευκτων δεξαμενόπλοιων και bulk carriers, οι τελευταίες κινήσεις των Νικόλα Μαρτίνoυ και Αριστείδη Πίττα στη γλώσσα της Wall Street, αποτελούν ένδειξη ενός κύκλου επανατοποθέτησης κεφαλαίου σε ένα περιβάλλον όπου η προσφορά πλοίων, η γεωπολιτική ρευστότητα και το forward earnings visibility συγκλίνουν σε ένα ιδιαίτερα θορυβώδες macro. Οι επιλογές των δύο εφοπλιστών στο κινεζικό ναυπηγείο Hengli Heavy Industry δείχνουν κάτι που οι αναλυτές της αγοράς ήδη ψιθυρίζουν. Η Κίνα δεν είναι πλέον απλώς μια επιλογή λόγω χαμηλού κόστους, αλλά ένας στρατηγικός κόμβος capacity lock-in. Η επαναλαμβανόμενη παρουσία ελληνικών ονομάτων στα βιβλία παραγγελιών του συγκεκριμένου yard είναι ένδειξη εμπιστοσύνης στην παραγωγική ικανότητα, αλλά και ανάγκη για εξασφάλιση slots σε ένα market που «σφίγγει» χρονικά. Στην περίπτωση του Πίττα (Eurobulk), η επιλογή Kamsarmax bulk carriers διαβάζεται ως πιο «πειθαρχημένη» έκθεση σε ένα segment που προσφέρει σταθερότητα cash flow με περιορισμένη μεταβλητότητα σε σχέση με τα tankers. Είναι το είδος κίνησης που ένας αναλυτής θα έλεγε ότι στοχεύει σε disciplined exposure στο dry bulk cycle, χωρίς υπερβολικό beta ρίσκο. Αντίθετα, η στρατηγική του Μαρτίνου (Thenamaris) δείχνει πιο πολυεπίπεδη. Τα LR2 tankers δεν είναι απλώς μια τοποθέτηση στο προϊοντικό σκέλος της αγοράς, αλλά καθαρή θέση πάνω στο refining arbitrage και στις περιφερειακές ανισορροπίες του παγκόσμιου εμπορίου καυσίμων. Η επιλογή αυτή, ειδικά σε συνδυασμό με προηγούμενες κινήσεις σε dual-fuel και MR tankers, αποτυπώνει ένα portfolio approach που μοιάζει περισσότερο με fund allocation παρά με παραδοσιακή ναυτιλιακή επέκταση.
Γιατί η MSC επενδύει τόσο επιθετικά στην Ελλάδα – Το πραγματικό σχέδιο-Η εκδήλωση ενός εκ των κορυφαίων εταιρειών της διεθνούς κρουαζιέρας, της MSC Cruises στη Ρόδο, πάνω στο κρουαζιερόπλοιο «EXPLORA II», δεν μια ακόμη εταιρική παρουσίαση για τη βιωσιμότητα της κρουαζιέρας στην Ελλάδα. Στο παρασκήνιο, αποτέλεσε μια καθαρή ένδειξη ότι ο κολοσσός της κρουαζιέρας επιχειρεί να κλειδώσει ακόμη πιο βαθιά τη θέση του στην ελληνική αγορά, επενδύοντας όχι μόνο σε δρομολόγια, αλλά κυρίως σε σχέσεις επιρροής με τοπικές αρχές και θεσμικούς παίκτες των προορισμών. Η επιλογή της Ρόδου και συνολικά της Δωδεκανήσου δεν είναι τυχαία. Για την MSC, το Νότιο Αιγαίο λειτουργεί ως στρατηγικός κόμβος υψηλής αξίας: υψηλή επισκεψιμότητα, ισχυρό brand προορισμού και κυρίως, πολιτική βαρύτητα στη συζήτηση για τη διαχείριση των ροών κρουαζιέρας. Στη γλώσσα της αγοράς, πρόκειται για “capacity management diplomacy”, δηλαδή τη διαχείριση μελλοντικών περιορισμών μέσω προληπτικής θεσμικής παρουσίας. Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο επιχειρησιακό αλλά και γεωστρατηγικό σε επίπεδο τουρισμού. Η παρουσία στελεχών τόσο της MSC Cruises όσο και της θυγατρικής Explora Journeys που κάνει πολυτελείς κρουαζιέρες, δείχνει μια ξεκάθαρη dual-brand στρατηγική. Από τη μία, μαζική κρουαζιέρα υψηλής κλίμακας και από την άλλη, premium εμπειρία χαμηλότερης πίεσης στους προορισμούς αλλά υψηλότερης δαπάνης. Το πιο ουσιαστικό συμπέρασμα, ωστόσο, είναι ότι η MSC δεν αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως απλό δρομολόγιο στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά ως κεντρικό επιχειρησιακό hub. Και η σειρά εκδηλώσεων σε Ρόδο, Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Σύρο δείχνει μια σταθερή στρατηγική: όχι απλώς παρουσία στην αγορά, αλλά διαμόρφωση του πλαισίου μέσα στο οποίο θα λειτουργεί η αγορά τα επόμενα χρόνια.
Φλερτάρει με υψηλά 18ετίας η HELLENiQ ENERGY-Η HELLENiQ ENERGY επιβεβαίωσε το ισχυρό της μομέντουμ στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καταγράφοντας την τέταρτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση. Η μετοχή έκλεισε χθες στα 10,15 ευρώ, προσεγγίζοντας ακόμη περισσότερο το υψηλό έτους των 10,3 ευρώ. Το θετικό κλίμα γύρω από τη μετοχή ενισχύθηκε σημαντικά από το δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg, το οποίο μετέφερε τη διαβεβαίωση της διοίκησης ότι δεν προβλέπονται ελλείψεις σε αεροπορικά καύσιμα στην ελληνική αγορά, ακόμη και κατά την περίοδο αιχμής του καλοκαιριού. Η εξέλιξη αυτή, παρά τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης σε μεγάλες παραγωγικές μονάδες της περιοχής, πιστοποιεί την αποτελεσματικότητα του στρατηγικού σχεδιασμού της HELLENiQ ENERGY. Η αγορά αξιολόγησε θετικά τη διασφάλιση της απρόσκοπτης τροφοδοσίας, γεγονός που εγγυάται τη διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας του ομίλου. Για τα θεσμικά χαρτοφυλάκια, η μετοχή συνδυάζει πλέον την αμυντική θωράκιση μέσω των ισχυρών ταμειακών ροών με τη σταθερή μερισματική πολιτική, ενώ η ικανότητα του ομίλου να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες της εγχώριας και διεθνούς αγοράς καυσίμων, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διάσπαση του υψηλού έτους και την εδραίωση της μετοχής σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα αποτίμησης. Υπενθυμίζουμε ότι μετά τα 10,3 ευρώ, η αμέσως επόμενη υψηλότερη κλεισίματος εντοπίζεται 18 χρόνια πίσω, στα μέσα Ιουνίου 2008 και τα 10,5 ευρώ.
Με «συνταγή» Αθήνας η Euronext κοιτάζει προς Βιέννη και Βαρσοβία-Ισχυρή άνοδο κατέγραψε η Euronext Athens, ξεχωρίζοντας από τις μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης και φτάνοντας μία ανάσα από το υψηλό έτους των 7,3 ευρώ. Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με το ράλι της μητρικής εταιρείας Euronext, στον απόηχο των εντυπωσιακών αποτελεσμάτων α' τριμήνου. Η Euronext παρουσίασε το 8ο διαδοχικό τρίμηνο διψήφιας ανάπτυξης, με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε 192,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16,7%. Τα έσοδα από Κεφαλαιαγορές και Λύσεις Δεδομένων αυξήθηκαν κατά 18,2%, με τη διοίκηση να αναφέρει τη συνεισφορά του Euronext Athens ανάμεσα στους μοχλούς της ανάπτυξης. Το ενδιαφέρον των επενδυτών αναθερμάνθηκε επιπλέον μετά τις δηλώσεις του CEO της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, ο οποίος ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω από τη στρατηγική εξαγορών. Ο Μπουζνά επεσήμανε ότι τα περιθώρια περαιτέρω ενοποίησης των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων είναι πλέον περιορισμένα. Αναφερόμενος σε πιθανούς νέους στόχους, όπως τα χρηματιστήρια της Βιέννης και της Βαρσοβίας, κατέστησε σαφές ότι ο όμιλος δεν πρόκειται να εμπλακεί σε ατέρμονες διαπραγματεύσεις, ακολουθώντας την αυστηρή θεσμική λογική του «take it or leave it» που είχε εφαρμοστεί και στην περίπτωση της Αθήνας, όπου το τίμημα παρέμεινε σταθερό χωρίς υποχωρήσεις. Ταυτόχρονα, η ενσωμάτωση του ελληνικού χρηματιστηρίου εξελίσσεται όπως δείχνει η συνεισφορά του στα έσοδα και η προετοιμασία για τη μετάβαση στις αρχές του 2027 στην πλατφόρμα Optiq®.
Ποιοι αγόρασαν τις μετοχές της TREK Development-Πριν από 6 μήνες, η TREK Development έκανε το ντεμπούτο της στην Εναλλακτική Αγορά του Euronext Athens στην τιμή των 1,40 ευρώ. Μέσα σε λίγες ώρες είχε ήδη φτάσει στα 1,95 ευρώ. Έξι μήνες αργότερα, ανακοινώθηκε χθες το μετοχολόγιο της εταιρείας, η ίδια μετοχή άλλαξε χέρια στα 3,60 ευρώ, δηλαδή +157% από την τιμή εισαγωγής. Είναι η 2η καλύτερη επίδοση της αγοράς μας - Κύρια και Εναλλακτική Αγορά μαζί. Προχθές, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Κωνσταντίνος Παπαπολύζος και η Αντιπρόεδρος Μελίνα Λαζαροπούλου πούλησαν συνολικά 709.000 μετοχές (περίπου 9% της κεφαλαιοποίησης) σε σχήμα θεσμικών. Συνολικά, οι δύο βασικοί μέτοχοι της εταιρείας διατηρούν το 68% του μετοχικού κεφαλαίου. Πηγές της αγοράς αναφέρουν ως νέους μετόχους τον e-ΕΦΚΑ, ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Piraeus Bank και την Allianz. Στους «παλιούς» θεσμικούς (Quest Holdings/Φέσσας, Lyktos Group/Σάλλας, Alpha Trust, 3K και Optima Bank) που ελέγχουν ήδη το 28% της εταιρείας, προστέθηκαν προχθές 3 ακόμη μεγάλα πορτοφόλια. Για μια εταιρεία με κύκλο εργασιών 3,8 εκατ. ευρώ, μηδενικό δανεισμό και EBITDA που υπερδιπλασιάστηκε το 2025, η λίστα των μετόχων είναι βαριά.
Οι Έλληνες αποταμιευτές αγαπούν τα Αμοιβαία Κεφάλαια-Το κλίμα στις αγορές είναι γεμάτο αναταράξεις, τα επιτόκια δείχνουν πως παίρνουν ανοδική τροχιά, οι Έλληνες αποταμιευτές συνεχίζουν όμως να αγοράζουν μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Το Ενεργητικό των Ελληνικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων υποχώρησε οριακά, κατά 55 εκατ. ευρώ, σε σύνολο 31,39 δισ. ευρώ. Η πτώση δεν προήλθε από φυγή επενδυτών αλλά από τη βραχυπρόθεσμη διόρθωση των αγορών. Οι καθαρές εισροές της εβδομάδας ξεπέρασαν τα 132,7 εκατ. ευρώ. Με άλλα λόγια, οι Έλληνες αποταμιεύουν σε αμοιβαία ακόμα και σε πτωτική εβδομάδα. Από την αρχή του χρόνου, το Ενεργητικό των Ελληνικών Α/Κ έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 2 δισ. ευρώ. Τα ¾ αυτής της αύξησης προέρχονται από νέες εισροές, όχι από αποδόσεις. Η ελληνική αγορά φαίνεται πως ωριμάζει απολαμβάνοντας ιστορικά υψηλά επίπεδα.
Τα αμερικανικά διυλιστήρια «μυρίστηκαν» το εύκολο κέρδος-Από τη στιγμή που τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν ουσιαστικά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, η παγκόσμια αγορά αεροπορικών καυσίμων αντιμετωπίζει έλλειμμα της τάξης των 400.000 βαρελιών ημερησίως. Ο αριθμός μοιάζει διαχειρίσιμος αλλά το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στα αεροπορικά καύσιμα. Η συνολική ζήτηση για jet fuel αντιστοιχεί περίπου στο 7,5% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου. Η Wall Street το κατάλαβε γρήγορα. Τα αμερικανικά διυλιστήρια ανέλαβαν δράση ακόμα γρηγορότερα. Τα στοιχεία της US Energy Information Administration δείχνουν ότι η απόδοση παραγωγής jet fuel ανά βαρέλι αργού πετρελαίου στα αμερικανικά διυλιστήρια έφτασε στο ιστορικό υψηλό του 12,7%. Αυτό σηματοδοτεί άνοδο 2,2 ποσοστιαίων μονάδων από την έναρξη του πολέμου. Σε όρους όγκου, αυτό μεταφράζεται σε 250.000 επιπλέον βαρέλια jet fuel ημερησίως σε σχέση με πέρυσι. Ουσιαστικά, τα αμερικανικά διυλιστήρια μείωσαν την παραγωγικότητά τους σε άλλα προϊόντα και μεγιστοποίησαν την αποδοτικότητά τους στο πιο κερδοφόρο προϊόν της εποχής. Τα περιθώρια κέρδους στο αεροπορικό καύσιμο έχουν εκτιναχθεί σε επίπεδα ρεκόρ. Οι αεροπορικές εταιρείες δεν έχουν εναλλακτική, δεν μπορούν να αλλάξουν καύσιμο στο αεροπλάνο όπως σ’ ένα αυτοκίνητο. Η ζήτηση παραμένει σχεδόν ανελαστική, η προσφορά καλύπτεται από το Τέξας, τη Λουιζιάνα και την Καλιφόρνια. Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν διπλό κόστος. Ακριβότερα καύσιμα και μεγαλύτερα δρομολόγια λόγω αποκλεισμού εναέριων διαδρομών. Τα κέρδη πηγαίνουν στη Wall Street.
Οι κεντρικές τράπεζες πουλάνε αμερικανικά ομόλογα-Τα στοιχεία είναι επίσημα, από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών και αφορούν τον Μάρτιο. Η Κίνα μείωσε τη θέση της στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα σε 652,3 δισ. δολάρια, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2008. Πτώση -6% σε έναν μόνο μήνα. Η Ιαπωνία, ο μεγαλύτερος ξένος κάτοχος αμερικανικού χρέους, αποχαιρέτησε 47 δισ. δολάρια, συρρικνώνοντας το χαρτοφυλάκιό της στα $1,191 τρισ. Συνολικά, οι ξένες κυβερνήσεις μείωσαν τις τοποθετήσεις τους από $9,49 τρισ. τον Φεβρουάριο σε $9,25 τρισ. τον Μάρτιο. Η μείωση καταγράφηκε σε $240 δισ. σε 4 εβδομάδες. Οι οικονομίες που εισάγουν πετρέλαιο υποχρεώθηκαν να πουλήσουν δολάρια, για να υπερασπιστούν τα νομίσματά τους. Το πιο ρευστό δολαριακό περιουσιακό στοιχείο είναι τα Treasuries, τα κρατικά ομόλογα ΗΠΑ. Η μαζική πώληση ομολόγων ανεβάζει τις αποδόσεις τους. Κατά συνέπεια, αυξάνεται το κόστος δανεισμού για την αμερικανική κυβέρνηση, ακριβώς τη στιγμή που ο πληθωρισμός από το ενεργειακό σοκ απαιτεί σφιχτή νομισματική πολιτική. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν τίναξε μόνο τις τιμές του πετρελαίου. Τίναξε και την αγορά που θεωρείται παγκοσμίως ως το απόλυτο καταφύγιο ασφαλείας. Η γεωγραφία του επενδυτικού κινδύνου ξαναγράφεται από την αρχή.
