Ο Κραουνάκης γράφει τραγούδι για τα «εγκαίνια» του Αλέξη, η «Ελπίδα» της Μαρίας έρχεται (με περιστέρια, μπινελίκια και κάτι μυστήριους), το άγχος του Νίκου Α., οι μνηστήρες της ΔΕΛΤΑ και το CVC

Μια πηγή μου είπε ότι το κόμμα θα ονομαστεί Ελπίδα ή θα έχει και τη λέξη Ελπίδα και κάπου θα υπάρχει και το απαραίτητο περιστέρι. Τώρα στην Ελλάδα από τη δεκαετία του ’50 σε κομματικό επίπεδο θα μπορούσε να φτιαχτεί και ένας ολόκληρος περιστερώνας. Ξεκινήσαμε με την ιστορική ΕΔΑ, πήγαμε στο ατυχές ΚΟΔΗΣΟ του Ζίγδη, μετά ήταν ένα άλλο ασήμαντο κόμμα το ΕΛΛΑΣ, οι Δημοκράτες του Λοβέρδου. Αλλά λίγο πριν από τις εκλογές το 2015 στο κεφάλι ενός μόνο πολιτικού ηγέτη είχε κάτσει στα Θεοφάνια το περιστέρι… ωσάν το Άγιο Πνεύμα. Στον Αλέξη μας, ο οποίος ετοιμάζεται για την ερχόμενη Τρίτη στο Θησείο με θέα Ακρόπολη. Ρώτησα την πηγή μου «πώς θα το πείτε εσείς το κόμμα, η Μαρία θα το πει Ελπίδα» και μου απάντησε γελώντας «εμείς, Πίστη». Γιατί δεν πάνε στο σλόγκαν του Μάριου της ΑΕΚ «υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος» που τα λέει όλα;-Ένα από αυτά τα… περιστέρια λοιπόν της Μαρίας Κ. μου μήνυσε ότι στους κοντινούς ανθρώπους της Καρυστιανού επικρατεί δυσαρέσκεια και προβληματισμός για την ανεξέλεγκτη και γραφική «είσοδο» του Στράτου Σιουρδάκη από την Αγία Πετρούπολη στα γραφεία της Αθήνας. Το ζήτημα προέκυψε όταν τα γνωστά video πυροδότησαν αρνητικές συζητήσεις ανά το πανελλήνιο και έφεραν σε δύσκολη θέση περιφερειακά στελέχη στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Γιατί; Διότι αναγκάστηκαν να απολογούνται για αχρείαστα πράγματα, όπως λένε και ξεφυσάνε, «σε μια στιγμή που το Κίνημα προχωρά με δυναμικό τρόπο». Αν αυτό δε, συνδυαστεί με τη διαρροή από το περιβάλλον του Ιβάν ότι κρατά αποστάσεις από το εγχείρημα, δημιουργείται ένα πρόβλημα, που -όπως επισημαίνουν οι ανησυχούντες- είναι αχρείαστο. Και το πρόβλημα καλείται εκ ων πραγμάτων να το λύσει το ίδιο το Μαράκι πριν αυτό -με την ορμή που εισήλθε πριν από εκείνη στη σκηνή ο Σιουρδάκης- καταστεί ανεξέλεγκτο. Τώρα βέβαια και ο εκπρόσωπος Τύπου Αυγερινός υιοθέτησε ένα σχόλιο από το Χ που κάποιος έβριζε τον Μητσοτάκη κατά τρόπο που σε «πολιτικούς» είχαμε να ακούσουμε από την εποχή της Χρυσής Αυγής. Προβλέπω γλέντια και να ξέρετε ότι στις εκτιμήσεις αυτού του είδους είμαι καλός, ίσως θα θυμάστε από πότε κατάλαβα το ταλέντο του Κασσελάκη. Κατά τ’ άλλα το επιτελείο της Καρυστιανού μετακόμισε από χθες στη Θεσσαλονίκη για να προετοιμάσει την αποψινή εκδήλωση. Εννοείται ότι η μόνη και μοναδική πρωταγωνίστρια, μέσα και έξω από το «Ολύμπιον», θα είναι η Μαρία. Αλίμονο - δεν έχει προσωποκεντρικό χαρακτήρα το κόμμα; Έχει, πώς δεν έχει. Οι επιτελείς της όμως σκέφτηκαν να βάλουν και άλλους στο κάδρο των αποκαλυπτηρίων της ιδρυτικής διακήρυξης. Γι’ αυτό και εξασφάλισαν κάποιους χαιρετισμούς-«κονσέρβα», βιντεάκια δηλαδή, με διάφορους από εδώ και από το εξωτερικό που στηρίζουν το νέο κόμμα. Έχουν, λένε, ετοιμάσει και ορισμένες εκπλήξεις - εννοούν ότι έχουν κάνει κρούση σε κάποια πρόσωπα, που αν τελικώς εμφανιστούν το απογευματάκι στη Θεσσαλονίκη ε, θα κάνουν αίσθηση. Είμαι πολύ περίεργος.-Σας είπα και τις προάλλες ότι ο Αλέξης θα έχει ρομαντικό φόντο την ερχόμενη Τρίτη κατά την παρουσίαση του δικού του κόμματος και σήμερα σας λέω ότι το σημείο που διάλεξε είναι αυτό που είχε επιλέξει πριν από τις εκλογές του 2023 και ο Μητσοτάκης, εκεί στον πεζόδρομο της Αποστόλου Παύλου με φόντο την Ακρόπολη. Επίσης φαίνεται ότι δεν θα εμφανιστούν νυν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αν αυτό συνέβαινε θα έπρεπε μετά να παραδώσουν τις έδρες τους. Γενικώς το επιτελείο του Τσίπρα προωθεί μια σειρά νέων προσώπων που θα βρεθούν στη βιτρίνα του νέου κόμματος, του οποίου εκπρόσωπος Τύπου λέγεται ότι θα είναι η Θεώνη Κουφονικολάκου που έχει τον ίδιο ρόλο στο ινστιτούτο. Στην οικονομία ρόλο θα έχουν ο Γιώργος Χουλιαράκης, ο Δημήτρης Λιάκος και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ενώ στα εξωτερικά ο Τσίπρας θα έχει τον Χάρη Τζίμητρα, καθώς ο διαχρονικός διπλωματικός του σύμβουλος Βαγγέλης Καλπαδάκης υπηρετεί πλέον στη Βιέννη.-Πάντως, τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη στο Θησείο θα έχουν «επενδυθεί» και με την κατάλληλη μουσική υπόκρουση, βλέπεις λίγο η Ακρόπολη στο βάθος, λίγο ο αττικός ουρανός, έχουν εμπνεύσει τον μουσικοσυνθέτη Σταμάτη Κραουνάκη και γνωστό θαυμαστή του προέδρου Αλέξη, τόσο που φαίνεται πως ετοιμάζει ένα ειδικό τραγούδι αφιερωμένο στον ίδιο και τη βραδιά…-Εδώ και πολλά χρόνια με φόντο την υπόθεση των υποκλοπών ο Ανδρουλάκης διαρρηγνύει τα ιμάτιά του για τον τραυματισμό του κράτους δικαίου, τον βιασμό των θεσμών και άλλα τέτοια. Και τι πήγε και έκανε χθες ο γίγαντας μόλις βρέθηκε αντιμέτωπος σε κλειστή συνεδρίαση της επιτροπής θεσμών της Βουλής με τον διοικητή της ΕΥΠ; Διέρρευσε τους διαλόγους του, χωρίς κανένας να είναι σε θέση να πει με βεβαιότητα ότι αυτοί οι διάλογοι έγιναν ακριβώς έτσι. Εντάξει, είναι σαφές ότι ο Νίκος έχει εμμονή με το θέμα των υποκλοπών, αλλά τώρα είναι μάλλον ακόμα πιο ξεκάθαρο ότι τον έχει φάει το άγχος και η αγωνία ενόψει εμφάνισης των δυο νέων κομμάτων και ειδικά εκείνο του Τσίπρα. Και μάλλον… στολάρει λίγο παραπάνω.-Το έργο για τις υποκλοπές θα έχει συνέχεια την Παρασκευή, καθώς στη Βουλή θα συζητηθεί το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Να σας πω ως πληροφορία ότι χθες τα στελέχη της ΝΔ έκαναν μία σύσκεψη με zoom, καθώς ο αρμόδιος αντιπρόεδρος Χατζηδάκης -που έχει εμπλοκή στη συζήτηση- έλειπε στη Γερμανία. Από τη συζήτηση που μαθαίνω ότι έγινε φαίνεται ότι η ΝΔ θα επικαλεστεί σοβαρό εθνικό λόγο, προκειμένου να ζητήσει αυξημένη πλειοψηφία 151 βουλευτών για τη σύσταση της εξεταστικής και να μην εξαρτάται αυτή από τους 120 βουλευτές που μπορεί να μαζέψει η αντιπολίτευση. Άλλωστε η άποψή τους είναι ότι δεν έχουν προκύψει ουσιαστικά νέα στοιχεία για περαιτέρω κοινοβουλευτική διερεύνηση.-Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ δεν έρχεται εν κενώ. Είναι ο επόμενος κρίκος σε μια διαδρομή που ξεκίνησε το 2008, επί κυβέρνησης Καραμανλή, όταν θεσπίστηκε το πρώτο χωροταξικό πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, και συνεχίζεται σήμερα από την κυβέρνηση και από τον Παπασταύρου. Η διαφορά είναι ότι τότε η χώρα έπρεπε να δώσει ώθηση στις ΑΠΕ. Σήμερα, που οι Ανανεώσιμες Πηγές καλύπτουν πλέον το 50% της εγχώριας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, χρειάζεται κάτι εξίσου κρίσιμο: κανόνες. Το νέο πλαίσιο δεν αντιμετωπίζει τις ΑΠΕ απλώς ως ενεργειακό στόχο, αλλά ως κομμάτι ενός συνολικού σχεδίου για τη χώρα, με αυστηρούς περιβαλλοντικούς περιορισμούς, σαφείς ζώνες αποκλεισμού και ειδική μέριμνα για Natura, δάση, δασικές εκτάσεις, νησιά, τουριστικές περιοχές, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Κοινώς, η κυβέρνηση επιχειρεί να απαντήσει στο παλιό ψευτοδίλημμα «ΑΠΕ ή περιβάλλον» με έναν καθαρό τρόπο: ΑΠΕ με περιβάλλον. Το ίδιο είπε και στο δίλημμα περιβάλλον ή τουρισμός. Το ίδιο θα κάνει και στο επόμενο ΕΧΠ της Βιομηχανίας που ακολουθεί.-Φέτος, η εθνική εορτή των ΗΠΑ, η 4η Ιουλίου, συμπίπτει με τον εορτασμό των 250 χρόνων από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, γεγονός που θα τιμηθεί με εκδηλώσεις τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Αθήνα, η φετινή επέτειος αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είναι η πρώτη κατά τη θητεία της νέας πρέσβεως των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία επιθυμεί να δώσει ξεχωριστή λαμπρότητα στον εορτασμό. Μαθαίνουμε λοιπόν, ότι η καθιερωμένη δεξίωση δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος στους φιλόξενους χώρους της πρεσβευτικής κατοικίας στην οδό Π. Κυριακού, γνωστής ως Jefferson House, αλλά στο Κέντρο Πολιτισμού Σ.Νιάρχος, όπου φυσικά προσφέρεται και για πολύ μεγαλύτερο αριθμό προσκεκλημένων, καθώς η «ζήτηση» είναι αυξημένη, ενώ έχουν προστεθεί και αρκετοί από όσους απέκτησαν επαφή με τη δραστήρια Αμερικανίδα πρέσβη τους τελευταίους μήνες. Μάλιστα, έχουν αρχίσει να αποστέλλονται οι προσκλήσεις για την εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουλίου και μάλλον θα είναι η πιο πολυσυζητημένη διπλωματική κοσμική εκδήλωση της σεζόν.-Να περάσουμε στα νέα της αγοράς ξεκινώντας από το μεγάλο παζάρι για τη ΔΕΛΤΑ. Το CVC έχει απορρίψει τις προτάσεις του Σπύρου Θεοδωρόπουλου ο οποίος προσφέρει 10 φορές τα EBITDA της ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα. Το CVC υποστηρίζει ότι φέτος η εταιρεία θα πάει καλύτερα και δέχεται να συζητήσει αν η πρόταση δεν αποτιμά 12 φορές τα EBITDA. Στο παιχνίδι μπήκε κι ένα έμπειρο, ειδικά στο γάλα, επιχειρηματικό δίδυμο οι αδελφοί Σαράντη του ομίλου Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. (Όλυμπος). Υπενθυμίζεται ότι η Vivartia υπέγραψε τον Ιούλιο του 2025 τη συμφωνία για την πώληση του 100% των μετοχών της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη, μέσω της μητρικής της εταιρείας NUTRICO. Είναι περιττό να πούμε ότι οι αδελφοί Σαράντη αντιμετωπίζουν κάθε επιχειρηματικό βήμα στην αγορά του γάλακτος διαφορετικά από τους υπόλοιπους καθώς μετά από τόσα χρόνια στην αγορά γνωρίζουν πολύ καλά πώς πρέπει να κινηθούν για να κάνουν πιο αποδοτική μια εταιρεία. Επίσης γνωρίζουν εξίσου καλά ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού καθόλου δεν θα ενθουσιαζόταν από ένα τέτοιο deal. Στο σημείο αυτό κάνει την εμφάνισή του ένας άλλος ισχυρός επιχειρηματίας ο Θ. Κυριακού και σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε σήμερα με τις συζητήσεις να εξελίσσονται. Ο Θ. Κυριακού έχει ένα commitment για 1 δισ. από το Κατάρ και το τελευταίο διάστημα έχει αναπτύξει έντονη κινητικότητα. Ενδιαφέρθηκε μέσω της Goldman Sachs για τον ακτοπλοϊκό όμιλο Attica Group (σ.σ.: δεν πρόκειται να πουληθεί, εκτός κι αν για βιολογικούς λόγους δημιουργηθεί άλλη δυναμική), ενώ είχε αισθητή παρουσία στην αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ. Στο μεταξύ, το CVC (αφού όπως έχουμε πει κι άλλοτε πούλησε στην Blackstone τη συμμετοχή που είχε στη Skroutz) “στεγνώνει” με επιστροφές κεφαλαίου τη ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα ενόψει της πώλησης. Συγκεκριμένα, μέσω της Nutrico το CVC θα λάβει φέτος επιστροφή κεφαλαίου 40,9 εκατ. από τη ΔΕΛΤΑ.-Σύμφωνα με πληροφορίες, και εκτός απροόπτου πάντοτε, γιατί με αυτές τις δουλειές ποτέ δεν ξέρεις, σήμερα -μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου- πρόκειται να ανακοινωθεί το deal Crediabank με Ευρώπη Ασφαλιστική.-Δεν ξέρω αν οφείλεται στην αύξηση της ΔΕΗ ή στις αναθεωρήσεις των δεικτών FTSE και MSCI, ή στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων ή σε όλα αυτά μαζί ή σε κάποιον άλλον λόγο. Πάντως, ασχέτως των όποιων ανοδικών αντιδράσεων, η χρηματιστηριακή αγορά δέχεται συστηματικά πιέσεις από ξένα κυρίως χαρτοφυλάκια σε συγκεκριμένα blue chips που έχουν αφήσει πολλά κέρδη. Στο μεταξύ, η αγορά ετοιμάζεται για την έκδοση του νέου εταιρικού ομολόγου της Lamda Development, πιθανόν 300 εκατ. ευρώ, ενώ η σκυτάλη θα περάσει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Ο CEO του διαχειριστή, σε πρόσφατη ομιλία του, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η αύξηση θα ολοκληρωθεί εντός Ιουνίου.-Κάπου προς Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πιθανόν προς τα τέλη του Γ’ τριμήνου πρέπει να αναμένεται το investor day της Alpha Bank, του οποίου το αρχικό χρονοδιάγραμμα μεταβλήθηκε λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Μολονότι η τράπεζα είχε ένα πολύ δυνατό τρίμηνο η διοίκηση εμφανίστηκε συντηρητική θεωρώντας υψηλή τη μεταβλητότητα του γενικότερου περιβάλλοντος. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο CEO της τράπεζας Β. Ψάλτης, δεν βλέπει μεταβολές στις προβλέψεις για το 2026, ενώ σε ό,τι αφορά τις διανομές θα σταθεί στο 55% ώστε να διατηρήσει υψηλά τα κεφάλαια λόγω συγκυρίας, αλλά και επειδή πάντα έχει ένα μάτι ανοιχτό για εξαγορές και συγχωνεύσεις. Όπως φάνηκε πάντως από τα στοιχεία τριμήνου, η Alpha Bank αποκτά ένα σημαντικό μη επιτοκιακό σκέλος εσόδων, καθώς τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν στα 26,6 δισ., σημειώνοντας αύξηση 4,2 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση. Αξίξει να σημειωθεί πως τα 26,6 δισ. είναι χωρίς τα κεφάλαια υπό διαχείριση της Alpha Trust.