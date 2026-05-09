Zara vs Estée Lauder: Η μάχη για το σήμα της Jo Malone στα αρώματα οδηγείται στα βρετανικά δικαστήρια
Η Zara αρνείται παραβίαση του trademark της Τζο Μαλόουν, ενώ η Estée Lauder κλιμακώνει τη νομική διαμάχη για τη χρήση του ονόματος στις συλλογές αρωμάτων συνεργασίας
Στα δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου οδηγείται προς επίλυση η διαμάχη του κολοσσού της fast fashion Zara με την Estée Lauder αναφορικά με το εμπορικό σήμα της Jo Malone. Όπως αναφέρει το Reuters, η Zara αρνήθηκε ότι παραβιάζει το εμπορικό σήμα της Estée Lauder που σχετίζεται με τηνJo Malone, υποστηρίζοντας σε έγγραφα που κατατέθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου ότι χρησιμοποιεί το όνομα του brand αρωμάτων στις συνεργατικές σειρές αρωμάτων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που είχε θέσει η ίδια η αμερικανική εταιρεία καλλυντικών το 2020.
Η Estée Lauder εξαγόρασε το ομώνυμο brand αρωμάτων της Jo Malone και τα δικαιώματα χρήσης του ονόματός της το 1999. Η Malone αποχώρησε από την εταιρεία το 2006 και το 2011 λάνσαρε τη νέα σειρά αρωμάτων Jo Loves , πριν ξεκινήσει συνεργασία με τη Zara το 2019.
