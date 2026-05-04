Επενδύσεις: Τα ιστορικά χειρόγραφα νικούν τις μετοχές
Πώς τα ιστορικά χειρόγραφα έγιναν η πιο σέξι επενδυτική κατηγορία για τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου
Την ώρα που οι μικροεπενδυτές κοιτούν νευρικά ταμπλό και επιτόκια, οι πολύ πλούσιοι αγοράζουν κάτι πολύ πιο ήσυχο: σπάνια χειρόγραφα. Το 2025, το τμήμα Βιβλίων και Χειρογράφων του οίκου δημοπρασιών Sotheby’s σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στην ιστορία του: 82 εκατομμύρια δολάρια, αύξηση 33% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Δεν επρόκειτο για τύχη. Επρόκειτο για κάτι που εδώ και μερικά χρόνια συμβαίνει αθόρυβα στα ανώτατα στρώματα της διαχείρισης πλούτου: οι πλούσιοι άρχισαν να αγοράζουν ιστορία. Όχι μεταφορικά. Κυριολεκτικά. Επιστολές του Τσώρτσιλ, παρτιτούρες του Μότσαρτ, σημειώσεις από τα χέρια ανθρώπων που άλλαξαν τον κόσμο. Αυτά είναι πλέον περιουσιακά στοιχεία με ισχυρές αποδόσεις, χαμηλή συσχέτιση με τις χρηματιστηριακές αγορές και μηδενική προσφορά. Ο Μότσαρτ δεν θα γράψει άλλη συμφωνία. Αυτό, στη γλώσσα των αγορών, ονομάζεται απόλυτη ανελαστικότητα.
