JPMorgan: Η ΔΕΗ αλλάζει μέγεθος, στα 21 ευρώ ο πήχης για τη μετοχή – Το μεγάλο στοίχημα των €4 δισ.
Ο επενδυτικός οίκος διατηρεί θετική σύσταση και τοποθετεί τον πήχη στα 21 ευρώ - Παραμένει ελκυστική η μετοχή - Τα τρία ερωτήματα που θέτουν οι επενδυτές
Στο επίκεντρο της στρατηγικής ανάπτυξης της ΔΕΗ βάζει η JPMorgan την αύξηση κεφαλαίου των €4 δισ. που δρομολογεί ο Όμιλος. Η JPMorgan, σε έκθεση της 1ης Μαΐου 2026 με αναλύτρια την Anna Antonova, διατηρεί θετική σύσταση για τη μετοχή και τιμή – στόχο €21 με ορίζοντα τον Δεκέμβριο του 2027, σημειώνοντας ότι μετά την ανακοίνωση της σχεδιαζόμενης αύξησης είχε περισσότερες από 30 επαφές με διεθνείς επενδυτές για τη συναλλαγή και το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ.
Το βασικό στοιχείο της ανάλυσης είναι ότι η ΔΕΗ αλλάζει κλίμακα. Το νέο πλάνο 2026 έως 2030, που ανακοινώθηκε λίγους μόλις μήνες μετά την προηγούμενη στρατηγική ενημέρωση του Νοεμβρίου 2025, ανεβάζει σημαντικά τον πήχη σε παραγωγική ισχύ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λειτουργικά κέρδη και καθαρή κερδοφορία. Η εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου προβλέπεται να αυξηθεί από 12,4 GW το 2025 σε 24,3 GW το 2030, ενώ η ισχύς από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τοποθετείται στα 18,8 GW στο τέλος της περιόδου. Με άλλα λόγια, η ΔΕΗ δεν σχεδιάζει απλώς να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό της, αλλά να διπλασιάσει σχεδόν την παρουσία της στην παραγωγή ενέργειας, με σαφή στροφή σε πράσινες και ευέλικτες μονάδες.
Η αλλαγή αποτυπώνεται ακόμη πιο καθαρά στα οικονομικά μεγέθη. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη αναμένεται να φτάσουν τα €4,6 δισ. το 2030, από €2 δισ. το 2025, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 18%. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους προβλέπονται στα €1,5 δισ. το 2030, από €450 εκατ. το 2025, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 27%. Για το 2028, ο νέος στόχος λειτουργικών κερδών αυξάνεται στα €3,3 δισ., από €2,9 δισ. στο προηγούμενο πλάνο, ενώ τα καθαρά κέρδη ανεβαίνουν στο €1 δισ., από €900 εκατ.
