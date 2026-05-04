Ποιος πόλεμος; Γεμάτες οι εκθέσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα

Η διεθνής συγκυρία παραμένει φορτισμένη — γεωπολιτικές εντάσεις, ανησυχίες για τον τουρισμό, εμπορικοί δασμοί που ταράσσουν τις παγκόσμιες αγορές. Παρ' όλα αυτά, η ελληνική αγορά αυτοκινήτου κατάφερε να σταθεί όρθια, καταγράφοντας 14.275 νέες ταξινομήσεις — ελαφρά πτώση της τάξης του 2,5% σε σχέση με το ρεκόρ του Απριλίου του 2025, ένας αριθμός που ενδεικτικά δείχνει ότι η ζήτηση για καινούργια οχήματα στην Ελλάδα παραμένει ανθεκτική και απαραίτητη με 18 χρόνια μέσο ηλικιακό στόλο αυτοκινήτων.

Αν κάποιος αναρωτιόταν αν η αγορά αυτοκινήτου θα «φοβηθεί» το κλίμα αβεβαιότητας, η απάντηση ήρθε καθαρή: όχι. Με δεδομένο ότι ο τουρισμός, ο κύριος μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, αντιμετωπίζει φέτος ερωτηματικά για την πορεία της σεζόν — εν μέσω συγκρούσεων που ανακατανέμουν τις ροές ταξιδιωτών σε παγκόσμιο επίπεδο — και ότι η αγορά επιλέγει να κινείται σε τέτοια επίπεδα, τα μηνύματα που στέλνει η αυτοκινητοβιομηχανία για την εγχώρια κατανάλωση είναι ενθαρρυντικά.

Ισχυρό 4μηνο, με ένα "αστερίσκο"

Στο σύνολο του πρώτου τετραμήνου του 2026, οι ταξινομήσεις έφτασαν τις 49.087 μονάδες, αυξημένες κατά 2,6% σε σχέση με τις 47.845 του αντίστοιχου διαστήματος πέρυσι — ένα αποτέλεσμα που συνεχίζει τη θετική πορεία που χάραξε ήδη ο Μάρτιος, ο οποίος είχε κλείσει με 14.737 ταξινομήσεις, δηλαδή ρεκόρ 16ετίας για τον συγκεκριμένο μήνα.

Ωστόσο, υπάρχει ένα στοιχείο που χρειάζεται ερμηνεία: το 70% των ταξινομήσεων του Απριλίου — δηλαδή περίπου 10.000 οχήματα — αφορά εταιρικές αγορές, leasing και rent-a-car. Αυτή η δομή δεν είναι καινούργια για την ελληνική αγορά, αλλά παραμένει εντυπωσιακή. Φυσικά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε οτι ένα συντριπτικό ποσοστό αυτού του 70% συμπεριφέρεται ως λιανική πώληση που χρησιμοποιεί το Leasing ως τρόπο χρηματοδότησης και απόκτησης αυτοκινήτου.

Toyota δεσπόζει, Peugeot εντυπωσιάζει

Η Toyota επιβεβαίωσε για ακόμη έναν μήνα την κυρίαρχη θέση της στην ελληνική αγορά, με 2.366 ταξινομήσεις και μερίδιο που αγγίζει το 17% . Η ιαπωνική μάρκα -που μετά από πολλά χρόνια θα δώσει το παρόν στην μεγάλη έκθεση αυτοκινήτου το Φθινώπορο την AUTO ATHINA 2026, στηρίζεται στη συνεπή ζήτηση για τα υβριδικά της μοντέλα, κάτι που στην Ελλάδα βρίσκει πρόσφορο έδαφος λόγω του οικονομικού τους πλεονεκτήματος σε σχέση με τα αμιγώς ηλεκτρικά.

Εντυπωσιακή η απόδοσης της Peugeot, που με 1.497 ταξινομήσεις κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ακολουθούμενη από την Opel με 980. Στο top 10 των μαρκών συμπληρώνουν οι Kia (937), Suzuki (910), Hyundai (762), Dacia (725), Citroen (694), Renault (546) και Fiat (539).

Στο συνολικό τετράμηνο, η Toyota προηγείται με 7.240 αυτοκίνητα, ενώ η Peugeot και η Opel έπονται με 4.182 και 3.480 ταξινομήσεις αντίστοιχα.

Peugeot 2008: το best-seller

Στα μοντέλα, τον Απρίλιο ξεχώρισε καθαρά το Peugeot 2008, που με 1.095 ταξινομήσεις σε έναν μόνο μήνα ανέδειξε το εύρος της εταιρικής του ζήτησης. Ακολούθησαν το Toyota Yaris Cross με 796 πωλήσεις και το Suzuki Vitara με 614, ενώ στο top 10 βρέθηκαν επίσης το Kia Picanto (587), το Opel Corsa (546), το Toyota Yaris (544), το Renault Clio (443), το Toyota C-HR (420), το Citroen C3 (402) και το Hyundai i20 (356).

Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, το Peugeot 2008 ανέβηκε στην κορυφή της ετήσιας κατάταξης μοντέλων, με 2.516 ταξινομήσεις στο τετράμηνο, ξεπερνώντας το Toyota Yaris Cross (2.483) που παραμένει ακριβώς στα πόδια του. Λίγο πιο πίσω, με 2.095 ταξινομήσεις, βρίσκεται το Citroen C3, που είχε πρωτεύσει στο πρώτο τρίμηνο. Μια τριμερής μάχη B-SUV που αντικατοπτρίζει απόλυτα τι ζητά σήμερα ο Έλληνας αγοραστής: συμπαγείς διαστάσεις, πρακτικότητα, υβριδική ή αποδοτική μηχανολογία, και τιμή που παραμένει ελεγχόμενη.

Η εικόνα που σχηματίζεται

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου μπαίνει στο δεύτερο τετράμηνο του 2026 με αρκετά καλά εφόδια. Οι συνολικές ταξινομήσεις του 2025 είχαν ξεπεράσει τις 144.000 μονάδες — επίδοση που δεν είχε καταγραφεί εδώ και πολλά χρόνια — και η αγορά φαίνεται να έχει αποκτήσει μια σταθερή δυναμική ανανέωσης του στόλου, ο οποίος παραμένει από τους γηραιότερους της Ευρώπης. Η κυριαρχία των B-SUV και των μικρών μοντέλων πόλης επιβεβαιώνει ότι ο Έλληνας αγοραστής επιλέγει με πρακτικά κριτήρια, ενώ η ισχυρή παρουσία του εταιρικού τομέα λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας για το σύνολο των αριθμών.