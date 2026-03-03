Αεροπορικά εισιτήρια: Παίρνουν φωτιά οι τιμές για τις πτήσεις Ευρώπη – Ασία
Οι παρακάμψεις στα δρομολόγια λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε συνδυασμό με την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου κάνουν τις πτήσεις για δημοφιλείς προορισμούς πανάκριβες
Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων μεταξύ Ασίας και Ευρώπης έχουν εκτοξευθεί μετά το κλείσιμο κομβικών αεροδρομίων στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, ενώ στις ιστοσελίδες αεροπορικών εταιρειών πολλά δημοφιλή δρομολόγια εμφανίζονται πλήρως κρατημένα για ημέρες, όπως μεταδίδει το Reuters.
The price of flights between Asia and Europe has soared after the closure of key Middle Eastern hubs due to the US-Israel war against Iran, with airline websites showing tickets on many popular routes booked out for days https://t.co/7ABmcJlLWj pic.twitter.com/AR78mbQEq8— Reuters (@Reuters) March 3, 2026
Η αυστραλιανή Flight Centre Travel Group ανακοίνωσε ότι από την έναρξη της κρίσης έχει καταγράψει αύξηση 75% στις κλήσεις προς τα καταστήματά της και τις γραμμές έκτακτης υποστήριξης, με τις ομάδες της να εργάζονται σε 24ωρη βάση για την εξυπηρέτηση των επιβατών που έχουν επηρεαστεί. Ο παγκόσμιος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Άντριου Σταρκ, δήλωσε ότι «οι Αυστραλοί δείχνουν μεγάλη ανθεκτικότητα και ήδη κλείνουν εκ νέου πτήσεις προς Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη μέσω εναλλακτικών διαδρομών, όπως μέσω Κίνας, Σιγκαπούρης και άλλων ασιατικών κόμβων, καθώς και μέσω Βόρειας Αμερικής, με ενδιάμεσους σταθμούς όπως το Χιούστον».
Αεροπορικές εταιρείες που διαθέτουν απευθείας πτήσεις Ασίας–Ευρώπης μπορούν να παρακάμψουν τον κλειστό εναέριο χώρο της Μέσης Ανατολής πετώντας βόρεια μέσω Καυκάσου και στη συνέχεια Αφγανιστάν ή νότια μέσω Αιγύπτου, Σαουδικής Αραβίας και Ομάν.
Ωστόσο, οι παρακάμψεις αυτές αυξάνουν τη διάρκεια των πτήσεων και την κατανάλωση καυσίμων, επιβαρύνοντας το λειτουργικό κόστος σε μια περίοδο που οι τιμές του πετρελαίου έχουν ήδη εκτιναχθεί — εξέλιξη που ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλότερους ναύλους μεσοπρόθεσμα.
