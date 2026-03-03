Αεροπορικά εισιτήρια: Παίρνουν φωτιά οι τιμές για τις πτήσεις Ευρώπη – Ασία

Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων μεταξύ Ασίας και Ευρώπης έχουν εκτοξευθεί μετά το κλείσιμο κομβικών αεροδρομίων στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, ενώ στις ιστοσελίδες αεροπορικών εταιρειών πολλά δημοφιλή δρομολόγια εμφανίζονται πλήρως κρατημένα για ημέρες, όπως μεταδίδει το Reuters.





Μεγάλοι κόμβοι του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένου του—του πιο πολυσύχναστου διεθνούς αεροδρομίου παγκοσμίως, που υπό κανονικές συνθήκες εξυπηρετεί πάνω από 1.000 πτήσεις ημερησίως— παρέμεναν κλειστοί για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα την Τρίτη. Η εξέλιξη αυτή περιόρισε δραστικά τη διαθέσιμη χωρητικότητα σε δημοφιλείς διαδρομές, όπως η σύνδεση Αυστραλίας–Ευρώπης, όπου ηκαι ηκατέχουν συνήθως υψηλό μερίδιο αγοράς.Η αυστραλιανήανακοίνωσε ότι από την έναρξη της κρίσης έχει καταγράψει αύξηση 75% στις κλήσεις προς τα καταστήματά της και τις γραμμές έκτακτης υποστήριξης, με τις ομάδες της να εργάζονται σε 24ωρη βάση για την εξυπηρέτηση των επιβατών που έχουν επηρεαστεί. Ο παγκόσμιος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Άντριου Σταρκ, δήλωσε ότι «οι Αυστραλοί δείχνουν μεγάλη ανθεκτικότητα και ήδη κλείνουν εκ νέου πτήσεις προς Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη μέσω εναλλακτικών διαδρομών, όπως μέσω Κίνας, Σιγκαπούρης και άλλων ασιατικών κόμβων, καθώς και μέσω Βόρειας Αμερικής, με ενδιάμεσους σταθμούς όπως το Χιούστον».Αεροπορικές εταιρείες που διαθέτουν απευθείας πτήσεις Ασίας–Ευρώπης μπορούν νατον κλειστό εναέριο χώρο της Μέσης Ανατολής πετώντας βόρεια μέσω Καυκάσου και στη συνέχεια Αφγανιστάν ή νότια μέσω Αιγύπτου, Σαουδικής Αραβίας και Ομάν.Ωστόσο, οι παρακάμψεις αυτές αυξάνουν τη διάρκεια των πτήσεων και τηνεπιβαρύνοντας το λειτουργικό κόστος σε μια περίοδο που οιέχουν ήδη εκτιναχθεί — εξέλιξη που ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλότερους ναύλους μεσοπρόθεσμα.

