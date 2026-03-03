Αεροπορικά εισιτήρια: Παίρνουν φωτιά οι τιμές για τις πτήσεις Ευρώπη – Ασία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αεροπορικά εισιτήρια Πτήσεις Επίθεση στο Ιράν Τιμές ενέργειας

Αεροπορικά εισιτήρια: Παίρνουν φωτιά οι τιμές για τις πτήσεις Ευρώπη – Ασία

Οι παρακάμψεις στα δρομολόγια λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε συνδυασμό με την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου κάνουν τις πτήσεις για δημοφιλείς προορισμούς πανάκριβες

Αεροπορικά εισιτήρια: Παίρνουν φωτιά οι τιμές για τις πτήσεις Ευρώπη – Ασία

Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων μεταξύ Ασίας και Ευρώπης έχουν εκτοξευθεί μετά το κλείσιμο κομβικών αεροδρομίων στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, ενώ στις ιστοσελίδες αεροπορικών εταιρειών πολλά δημοφιλή δρομολόγια εμφανίζονται πλήρως κρατημένα για ημέρες, όπως μεταδίδει το Reuters.

Μεγάλοι κόμβοι του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένου του Ντουμπάι —του πιο πολυσύχναστου διεθνούς αεροδρομίου παγκοσμίως, που υπό κανονικές συνθήκες εξυπηρετεί πάνω από 1.000 πτήσεις ημερησίως— παρέμεναν κλειστοί για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα την Τρίτη. Η εξέλιξη αυτή περιόρισε δραστικά τη διαθέσιμη χωρητικότητα σε δημοφιλείς διαδρομές, όπως η σύνδεση Αυστραλίας–Ευρώπης, όπου η Emirates και η Qatar Airways κατέχουν συνήθως υψηλό μερίδιο αγοράς.


Η αυστραλιανή Flight Centre Travel Group ανακοίνωσε ότι από την έναρξη της κρίσης έχει καταγράψει αύξηση 75% στις κλήσεις προς τα καταστήματά της και τις γραμμές έκτακτης υποστήριξης, με τις ομάδες της να εργάζονται σε 24ωρη βάση για την εξυπηρέτηση των επιβατών που έχουν επηρεαστεί. Ο παγκόσμιος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Άντριου Σταρκ, δήλωσε ότι «οι Αυστραλοί δείχνουν μεγάλη ανθεκτικότητα και ήδη κλείνουν εκ νέου πτήσεις προς Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη μέσω εναλλακτικών διαδρομών, όπως μέσω Κίνας, Σιγκαπούρης και άλλων ασιατικών κόμβων, καθώς και μέσω Βόρειας Αμερικής, με ενδιάμεσους σταθμούς όπως το Χιούστον».

Αεροπορικές εταιρείες που διαθέτουν απευθείας πτήσεις Ασίας–Ευρώπης μπορούν να παρακάμψουν τον κλειστό εναέριο χώρο της Μέσης Ανατολής πετώντας βόρεια μέσω Καυκάσου και στη συνέχεια Αφγανιστάν ή νότια μέσω Αιγύπτου, Σαουδικής Αραβίας και Ομάν.

Κλείσιμο
Ωστόσο, οι παρακάμψεις αυτές αυξάνουν τη διάρκεια των πτήσεων και την κατανάλωση καυσίμων, επιβαρύνοντας το λειτουργικό κόστος σε μια περίοδο που οι τιμές του πετρελαίου έχουν ήδη εκτιναχθεί — εξέλιξη που ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλότερους ναύλους μεσοπρόθεσμα.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης