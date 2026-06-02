Morningstar DBRS: Πώς οι διεθνείς τράπεζες αποτυπώνουν στους ισολογισμούς το ρίσκο από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή
«Ανάχωμα» οι σταθεροί πιστωτικοί δείκτες απέναντι στην κρίση - Ευρώπη και Αυστραλία αυξάνουν τις εκτιμήσεις, στάση αναμονής από τις ΗΠΑ - Οι αλλαγές στις προβλέψεις εκτιμάται ότι θα είναι σταδιακές και δεν πρόκειται να πλήξουν ουσιαστικά την τραπεζική κερδοφορία
Οι τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο ανακοίνωσαν τα πρώτα τους οικονομικά αποτελέσματα μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Morningstar DBRS έθεσε στο «μικροσκόπιο» τις προβλέψεις τους που σχετίζονται με τη σύγκρουση, προκειμένου να αξιολογήσει τις εκτιμήσεις τους για τη μελλοντική ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού.
Το δείγμα της DBRS περιλαμβάνει συστημικές τράπεζες από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ευρώπη, την Αυστραλία και την Ιαπωνία. Τα βασικά συμπεράσματα έχουν ως εξής:
•Οι διεθνείς τράπεζες έχουν αρχίσει να αποτυπώνουν τη σύγκρουση της Μέσης Ανατολής στις προβλέψεις τους για ζημίες από δάνεια, ωστόσο η προσέγγισή τους υποδηλώνει λήψη προληπτικών μέτρων και όχι κατάσταση πίεσης (stress).
•Οι ευρωπαϊκές και οι αυστραλιανές τράπεζες εμφανίζονται οι πλέον προνοητικές, ενώ οι τράπεζες των ΗΠΑ και του Καναδά παρουσιάζουν περιορισμένο άμεσο αντίκτυπο.
•Παρά τους αυξανόμενους γεωπολιτικούς κινδύνους, οι πιστωτικοί δείκτες σε όλες τις περιοχές παραμένουν σε γενικές γραμμές σταθεροί μέχρι στιγμής, στηρίζοντας μια λελογισμένη και forward-looking προσέγγιση σχηματισμού προβλέψεων.
«Μέχρι στιγμής, τα οικονομικά σενάρια των διεθνών τραπεζών αποτυπώνουν μόνο μια ήπια επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών», δήλωσε η Sonja Förster, CFA, Senior Vice President στον τομέα Αξιολόγησης Ευρωπαϊκών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων. «Καθώς η σύγκρουση διαρκεί περισσότερο από ό,τι αρχικά αναμενόταν, προβλέπουμε ότι περισσότερες τράπεζες ενδέχεται να προσαρμόσουν τα οικονομικά τους μοντέλα», πρόσθεσε.
