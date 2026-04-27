Γερμανία: Πώς 39 κρατίδια έχτισαν μια οικονομία 4 τρισεκατομμυρίων ευρώ
Η χώρα που μετέτρεψε τα μειονεκτήματά της σε πλεονέκτημα και έγινε ένας οικονομικός κολοσσός
Τη Γερμανία ως κράτος την έχουμε στο μυαλό μας σαν έναν γίγαντα, μάλιστα «δεδομένο» γίγαντα, σε πολλούς τομείς: Πληθυσμιακό, οικονομικό, βιομηχανικό. Τόσο πολύ έχουμε εμπεδώσει αυτή την εικόνα, που δεν ψάχνουμε τον τρόπο που η Γερμανία έγινε αυτό που έγινε. Μια χώρα χωρίς φυσικά σύνορα που να την προστατεύουν ουσιαστικά, με ελάχιστο αποικιακό παρελθόν που να της αφήνει πρώτες ύλες, με περιορισμένους ενεργειακούς πόρους και μια ιστορία γεμάτη διασπάσεις, καταστροφές και επανεκκινήσεις. Κι όμως, μέσα σε λιγότερο από 1,5 αιώνα, η Γερμανία κατάφερε να γίνει η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, με ΑΕΠ που αγγίζει τα 4 τρισεκατομμύρια ευρώ.
Μια καθόλου ευνοϊκή αφετηρία
Στα μέσα του 19ου αιώνα, η περιοχή που σήμερα εκτείνεται η Γερμανία δεν ήταν ενιαίο κράτος, αλλά ένα μωσαϊκό από 39(!) κρατίδια, που είχαν προκύψει μετά το Συνέδριο της Βιέννης το 1815. Μεγάλα και μικρά, με παρόμοια γλώσσα και συγκλίνουσες συνήθειες, αλλά πολλές φορές ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Αυτή η πολυδιάσπαση, που για πολλές χώρες θα ήταν καταδίκη, μετατράπηκε σταδιακά σε πλεονέκτημα. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατιδίων ενίσχυσε την καινοτομία, την εκπαίδευση και την οργάνωση της παραγωγής. Όταν η γερμανική ενοποίηση ολοκληρώθηκε το 1871, η Γερμανία δεν ήταν απλώς ένα νέο κράτος, αλλά ένα ήδη ανεπτυγμένο βιομηχανικό σύστημα. Το οποίο πλέον λειτουργούσε σε μια μεγάλη ενιαία αγορά.
