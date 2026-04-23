Θεοδωρόπουλος: Ο πόλεμος στην Ουκρανία επαναπροσδιόρισε τα πάντα - Τι είπε για επενδύσεις, ενέργεια, μισθούς
Για στάση αναμονής στις αποφάσεις, ενεργειακό κόστος και νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα στο προσκήνιο μίλησε ο πρόεδρος του ΣΕΒ – Τα όρια για μισθούς και η ανάγκη για φορολογικά κίνητρα και μείωση εισφορών
Μικρό βηματάκι στην ΕνέργειαΣτο ενεργειακό κόστος ο πρόεδρος του ΣΕΒ περιέγραψε ένα διαρθρωτικό μειονέκτημα που συνεχίζει να βαραίνει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας, πολύ πριν τις πρόσφατες γεωπολιτικές εντάσεις.
ΜισθοίΣτο ζήτημα των αποδοχών, ο πρόεδρος του ΣΕΒ αναγνώρισε ευθέως την πίεση που δέχεται ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, βάζοντας όμως ταυτόχρονα τα όρια που θέτει η ίδια η οικονομία.
Σε αυτό το πλαίσιο, έδωσε και την κατεύθυνση για την επόμενη ημέρα, εστιάζοντας στην ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας και ενίσχυσης της παραγωγής: «Χρειάζεται να βάλουμε την παραγωγή μέσα στη νοοτροπία μας… να δώσουμε στην παραγωγή την αξία που έχει. Και η παραγωγή είναι και αγροτική και κτηνοτροφική και βιομηχανική».
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο ζήτημα των δεξιοτήτων: «Πρέπει να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους στο τεχνικό τομέα… σήμερα δυστυχώς το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος δεν βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση». Ενώ στάθηκε και στον ρόλο της τεχνολογίας: «Ένας από τους πολύ σοβαρούς παράγοντες που θα κρίνει την εξέλιξη της παραγωγικότητας είναι η ταχύτητα με την οποία θα υιοθετήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη».
«Η μεγαλύτερη πληγή στην Ελλάδα είναι η συναρμοδιότητα των υπουργείων. Χρειαζόμαστε τρεις και τέσσερις διαφορετικές υπογραφές», σημείωσε, ζητώντας τη μείωση του αριθμού τους για να περιοριστεί η γραφειοκρατία.
Μείωση κόστους εργασίας και κίνητρα για επενδύσειςΩς προς την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, ο πρόεδρος του ΣΕΒ έθεσε δύο σαφείς προτεραιότητες, ξεκινώντας από το κόστος εργασίας: «Έχουμε ένα μόνιμο πρόβλημα… τη πολύ ψηλή μη μισθολογική επιβάρυνση της εργασίας… πρέπει να κατεβάσουμε τους φόρους και το κόστος κοινωνικής ασφάλισης», ανέφερε.
ΠαραγωγικότηταΣτον πυρήνα όλων των παραπάνω, όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, βρίσκεται το διαχρονικό έλλειμμα παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας.
Η γραφειοκρατία ως μόνιμο εμπόδιοΣτο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Θεοδωρόπουλος συμμετέχοντας νωρίτερα σε ειδικό πάνελ για την παραγωγικότητα, είχε θίξει και το ζήτημα της λειτουργίας του κράτους, το οποίο –όπως έχει ήδη επισημάνει– αποτελεί βασικό φρένο στην οικονομία:
